Кызьы мыно бусы ужъёс?

7 ёросъёсысь эштосъёсын бичамын ни 2 сюрс 236 тонна кубиста.

Туспуктэм: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство

Туэ сӥзьыл куазь гуртоослы ужаны сётӥз, но бусыын уж тырмымон на.

Кытын ке тол улэ музъемъёссэс небӟыто, вуоно тулыслы кидыс дасяло. 14-тӥ октябрьлы 280,3 сюрс гектар гыремын ни, кылем арын сярысь, со 20 процентлы уногес. Нош кытын ке али ке но урожайзэс калто на — туэ со котькинлэн удалтэмын. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство ивортэмъя, рапс утялтэмын 11,1 сюрс гектар вылысь, чакламлэсь со 75,5 процент луэ. 16,2 сюрс тонна кидыс дасямын, кылем арен ӵошатыса, со ог 7 сюрс тонналы уногес. Тужгес трос урожай бичаны пӧрмытӥзы Ува ёросын — гектарлы быдэ 28 центнер рапс калтӥзы.

Кукуруза 71 процентэз утялтэмын. Таин валче гуртоос чакламлэсь 95 процент силос дасяны быгатӥзы — 571 сюрс тонна люкаськиз ни. Оглом 14 ёросын план­­лэсь тросгес силос гуосы тыризы. Чырмыт ужазы Красногорск ёросын — планлэсь 62 процентлы уногес. Ува ёросын —

51 процентлы тросгес, нош Кизнер ёросын — 41 процентлы.

Етӥн 94 процентэз ишкемын. Кылем арын та вакытлы хозяйствоос 1 сюрс 200 тонна сырьё люканы пӧрмытӥзы вал, туэ 4 сюрс 500 тонна дасязы ни. Лыз буртчин будэтӥсь 9 ёросъёс пӧлысь 7-ез ужзэс йылпумъязы ни — со Шаркан, Можга, Кез, Кизнер, Пичи Пурга, Сьӧлта но Яр ёросъёсысь эштосъёс.

Пудо сиён котькуд йырлы шорлыдын 32,2 центнер дасямын ни, кылем арын сярысь, со 7 центнерлы тросгес.

Картошка бусыос 90 процентэз бушатэмын. Оглом бичамын ни 81 сюрс тонна выль урожай. Ӝыныез гинэ картошказы октэмын ай Ува, Вотка но Грак ёросъёсын. 4 сюрс 154 тонна мукет бакча сиёнъёс гуосы пыртэмын.

— Гуртоос бакча сиён туэ ичигес мерттӥзы, но урожай кылем арын мында ик люкаське. Коронавирусэн сэрен кунгож ворсаськиз, картошка вуттэмысь дугдӥзы, солы дун 2 поллы ӝутӥськиз. Куд-огез шуэ: малы бусыосме кулэстӥ? Азьланяз, оло, кубисталы, ке­шырлы, гордкушманлы дунъ­ёс но ӝутӥськозы. Та сиёнъёслы кулэяськисьёс йыло. Оло, вуоно арын бусыоссэс но паськытатозы, — шуэ министерствоысь будосъёсъя но музъем кусыпъёсъя ёзэн кивалтӥсь А. Бурдина.

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Елена САРАМАТОВА