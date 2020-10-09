Куарусёнэ еврейёслэн 5781-тӥ арзы кутскиз

Арды ческыт мед луоз!

18-тӥ куарусёнэ ӝыт, куке инбамын ӝуатскиз кыкетӥ кизили, еврей календарья кутскиз выль 5781-тӥ ар. Дышем сямъя Удмуртиысь еврейёс Рош Ха-Шана (арлэн йырыз) праздникез пумитазы, ог-огзэс ӟечкыласа, ческыт выль ар сӥзьыса но концерт возьматыса. Но кылем аръёсы сярысь, туэ ваньмыз ортчиз онлайн амалэн.

Еврейёслэн воскресной школазы.

Община

Озьы еврей община радъя аслэсьтыз улонзэ 1993-тӥ

арысен. Соку Ижкарын кыл­дӥз Еврей культуралэн обществоез. Бӧрысь со луиз Еврей культуралэн общинной центрез. Солэн ёзъёсыз Удмуртиысь мукет каръёсын но вань.

Исторической дорзылэсь палэнын улыса, еврейёс куль­туразэс утьыны но сое пиналъёссылы пыӵатыны тыр­­шо. Со понна ужа воскресной школа, отчы ветло 40 котырын пиналъёс. Отын тодматско калыксылэн историеныз, лулчеберетэныз но сям-йылолъёсыныз. Центрысь ужасьёс тыршо ваньмон дырез шулдыр но пайдаё карыны. Со понна ужало пиналъёслы но, егитъёслы но, семьяослы но тупась клубъёс. Таӵе бичаськонъёссылэн емышез вань. Кылсярысь, 2006-тӥ арын еврей анекдотъёсты яратӥсьёслэн клубазы ветлӥсь адямиос уксё бичазы, общинной центрлы люкаськылон инты басьтыны мед луоз шуыса. Табере отын клубъёслэн пумиськонъёссы ортчыло. Тросгес адями люкаське Эшъяськон юртэ Ха­нукаез (югыт праздник), Песахез (Египетысь кошкемлы сӥземын), Пуримез (тушмонъёсын быдтэмлэсь пегӟемлы сӥземын) но мукет бадӟым праздникъёсты пусъён понна.

— Эшшо ми ӟуч кылын «Кипарис» газет поттылӥм, но берло дыре солэн кулэлыкез быриз, малы ке шуоно али вань иворъёсты вотэсысь тодыны луэ, — вера воскресной школалэн кивалтӥсез Елена Костенкова. — Со сяна, милям вань бадӟым библиотекамы. Отын люкамын 3 сюрслэсь ятыр книгаос. Куд-огъёссэ Ижысь мукет

библиотекаосысь но шедьтыны уз луы. Угось соос келямын Израильысь. Туж трос адями отчы уг ветлы ке но, шумпотымон, вань сыӵе лыдӟисьёс, кин ялан пыралля.

Али общинной цент­р­лэн списоказ ог 1 сюрс 200 адями. Соос пырисько центрлэн программаосаз. Огез герӟаськемын волонтёр ужен. Центрысь волонтёръёс арлыдоослы юрттӥсько, соослы сиён-юон ваё, доразы утялтӥсько. Тани али но соос яблоклэсь пӧзьтэм варення нуллӥзы. Еврей сям-йылолъя Выль арез яблокен но чечыен пумитаны кулэ, выль ар ческыт мед луоз шуыса. Со сяна, центр выре благотворительной ужен: городысь но гуртысь трос нылпиё семьяослы юрттэ но мукет.

Тевье но Энык-Бенык

Общинной центр мылысь-кыдысь пыриське проектъ­ёсын ужанэ. Озьы 2015-тӥ арысен улонэ пыӵа «Калык­­лэн геройёсыз — страналэн геройёсыз» проект. Со сӥземын Атыкай оже ветлэмъёслы.

— Тросэз школьникъёс туж умой тодо странамылэсь геройёссэ, нош соос ик кыӵе ке но калыклэн геройёсыз луо шуыса, уг тодо. Соин ик йырам таӵе малпан шуккиз, — вера общинной центрлэн кивалтӥсез Марк Гольдин.

Еврейёс ӟеч кусып возё удмуртъёсын но. 1990-тӥ аръ­ёсы ай эшъяськизы удмурт гожъяськисьёсын Вячеслав Ар-Сергиен но Владимир Котковен. 1999-тӥ арын В. Ар-Серги берыктӥз еврей калык выжыкылъёсты. Бӧрысь со ик удмуртомытӥз Шолом-Алейхем еврей гожъяськисьлэсь «Тевье дер милхикер» повестьсэ. Озьы печатласькиз «Йӧл вузась Тевье». В. Котков берыктӥз Овсей Дризлэсь нылпи кылбуръёссэ — 2014-тӥ арын потӥз «Ваньмыз та Энык-Бенык сярысь» книга. Туэ чакламын эшшо одӥг книга печатланы.

Интыосын воштӥськизы

Трос дауръёс ӵоже еврейёс вераськизы идиш кылын, иврит кылиз книгаосы гинэ. Но 20-тӥ даурлэн кутсконаз куд-ог мыло-кыдоос сое улӟытыны кутскизы. 1948-тӥ арын карта вылын кылдӥз Израиль государство, иврит луиз солэн кун кылэз. Таин валче воштӥськиз югдур мукет странаосын но. Елена Костенкова вера, анай-атаез куспазы идиш кылын верасько вал ай, нош внукез — иврит кылын ини.

Кыллы дышетон кутске пичи дырысен ик —

3 арескысен. Ижысь 280-тӥ нылпи садын вань 2 еврей группаос. Оглом отчы ветлэ 36 пинал. Отын одно ик дышето ивритэз но тодматско лулчеберетэн. Пусйыны кулэ, та группаосы ветлӥсь куд-ог пиналъёслэн еврей выжызы ӧвӧл. Анай-атайёс пиналъёссэс отчы юри сёто, соос мукет культураен но кылэн мед тодматскозы шуыса. Со выллем ик югдур «Илан» («Писпу») хореографической ансамбльын но.

Со сяна, 27 ар ӵоже радъяськыло ни иврит кылъя курсъёс. Отын ужа 2 дышетӥсь. Вань мылкыд карисьёс быгато отчы лыктыны но иврит кылэз дышетыны группаен но, нимаз но. Елена Костенкова пусъе, сыӵе адямиос ӧжыт ӧвӧл. Угось али быдэсъясько Израиле кошкон программаос. Соин ик иврит али кулэ луись кыл, шуыны луоз.

Тунсыко: кошкисьёс пӧ­лын вань удмуртъёс но. Чиньыен лыдъямон ке но, шаерамы кылдӥзы суро-пожо семьяос. 3 сыӵе семьяос (картэз — удмурт выжыысь, нош кышноез — еврей) 2000-тӥ аръёслэн кутсконазы Израиле улыны кошкизы. Эшшо огезлэн сыӵе семьялэн — Боровиковъёслэн — нылзы кошкиз Израиле.

— Ми огшоры советской семья, тодматским, механической институтын дышетскыкумы ай. Еврей яке удмурт праздникъёсты ум пусйылӥське. Мон пыр-поч тодматски соосын мӧйы дыръям ини, — шуэ Эмилия Давыдовна. — Озьы ке но картэлэн но, пиналъёсмылэн но удмурт вирзы шӧдӥське. Соос инкуазьлы туж матын. Нылы но, пие но биологиен герӟаськем удысэз бырйизы. Нош монэ тэле нырысьсэ нуиз пие.

Историысь

Нырысетӥ еврейёс Удмурт шаере вуизы, Нико­лай I император кивалтыку, 19-тӥ даурлэн нырысетӥ ӝыныяз. Соос вал кантонистъёс (12-25 аресъем рекрутъёс). Соин ик служить каризы гарнизонной ротаосын, бӧрысь кутскизы Ижысь корт ӵыжатон заводын но ужаны. Пумен соослэн лыдзы будӥз. Евгений Шумилов шаерчи чакламъя, 1854-тӥ арын Вятской губерниын улӥзы 252 еврейёс, 200-эз соос пӧлысь — Ижкарын.

Мукетгес югдур кылдӥз Сарапулын. Отын заводъёс ӧй вал бере, еврейёс ужазы страховой агентъёс, адвокатъёс но журналистъёс луыса. Кыказ но городъёсын усьтӥськизы синагогаос, но совето власть соосты ворсаз.

Быдӟым ож кутскем бере трос предприятиос но адямиос эвакуировать каремын вал Удмуртие. Таин валче йылӥз еврей калыклэн лыдыз. Пусйыны кулэ, 1930-тӥ-1940-тӥ аръёсы заводъёсысь тросэз инженеръёс вал еврейёс.

Война бырем бере куд-огъёсыз берытскизы доразы, нош кинлы нокытчы вал мыныны, кылизы асьме шаере. Эшшо вуылӥзы вузэз йылпумъямзы бере распределениея. 1990-тӥ аръёсы Удмуртиысь еврей улӥсьёслэн лыдзы зол усиз. Соку кунгожъёс усьтӥськизы но, тросэз кошкизы Израиле.

Валентина СЕМЁНОВА