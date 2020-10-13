«Красное Знамя» хозяйствоен кивалтӥсь Юрий Зиновьев: Гурт калык ӟеч мед улоз!

Юрий Андреевич Зиновьев

Туспуктӥз Мария Векшина

Юрий Андреевич Зиновьев Ижын дышетсконзэ йылпумъямез бере ик ужаны вордскем палъёсаз, Алнаш ёросысь Ӟатча гуртысь «Красное Знамя» хозяйствое, берытскиз. 4 но ӝыны ар ортчыса, сое кивалтӥсе бырйизы. Бӧрысь, колхозэз быронлэсь утьыса, со кылдытӥз «Варзи-Ятчи» хозяйство, соин али но кивалтэ. Ужаз вормонъёсыз, трос аръёс ӵоже тыршемез понна пусъемын «За заслуги перед Отечеством» орденлэн 2-тӥ степенё медаленыз, Удмурт Элькунлэн, Россиысь Гурт удысъя министерстволэн Данъян грамотаосынызы. Россиысь, Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась луэ.

Инженер!

— Мон вордӥськи та палъ­ёсын ик, Юмьяшур гуртын. Покчи дыры колхозын ик ужаса ортчиз: вал возьмаллям, етӥн сэстӥм, ю-нянь кутсам, — шуэ Юрий Зиновьев. — Анай-атайлы юрттӥськытэк уг луы вал. Азьвыл семьяез уж огазеялляз. Анай пудо утись вал, атай тракторной бригадаен кивалтӥз. Семьяямы 5 кузя нылпиос будӥмы. Компьютеръёс ӧй вал бере, весь кырын бызьылӥм. Толалтэ куа­сэн нискылам, пӧйшурам… Школаын дышетскыны капчи йӧтэ вал. Кин луон сярысь малпаськыса ик ӧй пукы. Гажаса учкылӥ инженеръёс шоры. Кыӵе данъяськымон кылӥське вал: «Инженер!» Армиын служить кареме бере дышетскыны пыри сельхозинститутэ, быдтӥ механизацияя факультетэз.

Сельхозинститутын дышетскыны капчи ӧй вал ке но, Юрий ӧз шугъяськылы. Армия бере вуэм студентэз институтын гажазы, группалы старостае бырйизы. Озьы быдэс курсысьтызы — 250 адями пӧлысь — со усто дышетскись студентъёс пӧлы шедиз. Вуиз распределение но. Кабинетэ черодэн-черодэн студентъёсты ӧтчало. Нырысь — ӟеч дышетскисьёссэ, 250 адями пӧлысь Юрий — 2-тӥ. 10 усто студентъёслы со вакытэ институтэ кыльыны, преподаватель луыны дэмлало вал. Юрийлы огаз кафедрае инты но дасямын вал ни. Но егит специалист гуртаз бертоно кариське.

Егит семья

— Юмьяшур «Красное Знамя» хозяйствое пыре, отчы лыктӥ, валтӥсь инженере пуктӥзы, — вера Юрий Андреевич. — Ӵапак соку Л. Брежнев указ поттӥз, гурт удыслы юрттӥськоно шуыса. Специалистъёслы трос уждун тырыны кутскизы, хозяйствоослы дотациос, субсидиос сётъязы. Со вадес, мон сямен ик, тросэз егит специалистъёс гуртъёсы берыктӥськылӥзы. Гур­тысьтымы тросэз юртъеръёс ӵапак со вакытэ пуктэмын. Хозяйство зол юрттӥське вал ужасьёслы улон инты ӝутыны. Но та кема ӧз кыстӥськы, странамы куашкан калэ вуыны кутскиз. Соин ик, юало ке, коммунизмез адӟиды-а шуыса, мон коммунизмын 4-5 ар улӥ, шуисько. Со вадес мыным озьы кадь йӧтэ вал.

Юрий Зиновьев валтӥсь инженерын кема ик ужаса ӧз вутты — 4 но ӝыны ар гинэ. Соку «Красное Знамя» хозяйствоын воштӥськонъёс луизы, выль кивалтӥсь бырйизы. Тросэз адямиос егит воргорон понна кизэс ӝутӥзы. Ю. Зиновьевлы соку 31 арес сяна ӧй вал ай. Озьыен, гажазы. Но Юрий Андреевич танӥське:

— Колхозын ӟеч ужасьёс ӧжыт ӧй вал. Мыным оскизы, вылды. Оскемзы понна али но тау шуисько. Нырысь-валысь шуг-секытъёсты валаса ик ӧй вутты кадь, 4 но ӝыны ар хозяйствоын ужаса, ужлэсь бергамзэ валасько ни вал. Кивалтыны кутскеме бере нырысетӥ 2 арзэ гинэ тодам вайисько на: 1987-тӥ-1988-тӥ аръёсы куазь туж кӧс возиськиз, бусыосмы куасьмизы. Нош хозяйствоын парсь вордӥзы бере, туж трос тысь кулэ вал. Сиён утчано луиз.

«Удмурт оккупант»

Ваньмыз сямен ик, со вакытэ «Красное Знамя» хозяйство ӟеч улонэз но, перестройка вакытэз но адӟиз. Парсь вордӥсьёс умой улӥзы, страна куашканы кутскытозь. Ӟатчаос планзэс котьку сямен быдэсъязы: вордо вал 6 сюрс парсь, ар ӵоже вузаллязы 620 тонна сӥль. Возизы пичияк профилакторий. Уж висказы парсь сюдӥсьёс отчы йӧнатӥськыны ветлылӥзы. Но 1990-тӥ аръёсы экономика чутрак воштӥськиз: планъя улон быриз, парсь сӥлез вузаны секыт луиз. Тросэз парсь вордон фермаос бырыны ӧдъязы. Кудпала вамыштоно «Красное Знамя» хозяйстволы? Секыт ке но, колхозэз возёно, гурт калык ужтэк медаз кыльы! Юрий Зиновьев малпаз, парсь интые, скал вордон борды басьтӥськыны. Гидъёсазы ог 150 йыр скалъёссы вал ни. Та бордысен кутскыса, пумен-пумен уллёез будэтыны луоз. Озьы 2007-тӥ арын «Красное Знамя» интые кылдэ «Варзи-Ятчи» ООО. Выль гид пуктоно, молокопровод лэсьтоно, аппаратъёс басьтоно луиз. Уго парсь гидъёс лапегесь, скал вордыны соос ӧз яралэ ни. Колхоз быронлэсь утемын вал.

Пӧйшуран бере

— 2010-тӥ арозь весь парсен вырыны могтӥським ай кадь. Кунгож сьӧрысь дунтэм сӥль вуыны кутскиз, дотациос быризы, нош парсез кун ласянь юрттэттэк вордыны секыт. Али парсен чик ум выриське ни. Кысконо скалъёсмы 400 йыр, ваньмыз-ӧвӧлэз пудомы ог 900 йыр, — шуэ Юрий Зиновьев.

Ачиз кивалтӥсь гинэ тодэ, кӧня кужым кулэ луиз выль хозяйство кылдытыны но сое пыд вылаз пуктыны. Ачиз со ушъяськыны уг яраты. Но юнме шорысь Юрий Зиновьевлы ӧй оскысалзы, дыр, лябӟем хозяйствоосты но ӝутыны. 2011-тӥ аръёсы воргоронлы вазиське Татарстанысь Агрыз ёрос администрацилэн кивалтӥсез, ӟатчаослы бускель Крынды гуртысь куашкам хозяйствоез улӟытыны курыса. Каллен-каллен уж пӧзьыны кутскиз татын но, катьяськыны могтӥськись хозяйствоысь 50 ужасьёслэн синъёсазы умоезлы оскон ӝуатскиз: скалъёс кыскисько, бусыос гырисько-кизисько, уждун дырыз дыръя тыриське. Но 3 ар ортчыса, Крындые вуэ «Ак-Барс» холдинг. Хозяйствоез

киулаз басьтэ, куашкатэ. Али отын одӥг йыр пудозы но ӧвӧл ни.

— Бигеръёс монэ шоккетыса «удмурт оккупант» гинэ шуо вал ке но, али но жаляло на, ми бордысь люкиськоно луиз шуыса, — вера Юрий Андреевич.

Гурт удыслы — саклык!

— «Варзи-Ятчи» хозяйствомы шоро-куспо, шуыны луоз. Али ми кадьёслы улон секытэнгес сётӥське, техника басьтон, выльдӥськон понна трос уксё кулэ, нош доходмы пичигес, — шуэ кивалтӥсь. — Ужасьмы трос ӧвӧл, ог 50 адями, гырон-кизён, октон-калтон вакытэ 70 пала луэ. Сыӵе дыръя уждунмы но бадӟым луэ. Но гуртамы санаторий вань бере, калык отчыгес ужаны мынэ.

Озьы ке но улон хозяйствоын пӧзе. Вырйылын чиляло выльдэм лапасъёс. Бусыосын жургетыса ужало комбайнъёс, тракторъёс, машинаос. Та нуналъёсы ӵапак кукурузазэс утялтыса быдто вал. Кивалтӥсь таӵе вакытэ контораын пукыны уг чида. Бусыоссэ котыръя, ужасьёссэ чакла.

Тымет ӵыпемын.

— Бусыосмы тырмо, вань музъеммес гырыны-кизьыны быгатӥськомы, дырыз дыръя зоре ке, урожайностьмы но шумпоттэ. Тани учкы, кыӵе чебер кукуруза туэ будэмын, початокез ик ма быдӟа, — шуэ Юрий Андреевич. — Йыды гинэ туэ начаргес луиз. Соин сэрен, кылем арен ӵошатыса, урожайностьмы ӧжытгес люкаськиз, одӥг гектарысь 25 центнер басьтӥмы. Асьмелы со тырме, вузаны но кыле на. Туэ рапсэн вырыны кутскимы. Кидыссэ вӧй поттӥсьёс вожмаськыса басьто. Рапсэз куасьтыны гинэ секытгес. КЗС-мы «пенсионер» ни. Улон сётӥз ке, кайта выльзэ пуктыны малпаськом. Техникамы тырме, но каллен вужме ни, пумен вошъяно луоз.

Азьвыл парсь гидъёс вӧзын сылэ скал гид. Хозяйствоын йырлы быдэ 6 сюрс килограмм йӧл кыско, но туэ та лыдпусэз 6 но ӝыны сюрс килограммозь вуттыны чаклало. Араз 2 сюрс тонналэсь уно йӧл люкаське. Тазьы малпаськод ке, со трос ик ӧвӧл кадь, шуэ кивалтӥсь, но мукет ласянь, со быдэс поезд состав! Скал кыскисьёслы вань условиос кылдытэмын, но егитъёслэн дояркае мынэмзы уг поты ни. Таосыз мӧйымизы ке, 400 скалме ачим-а, мар-а кыско ни, серекъя кивалтӥсь.

— Выль технологиос сьӧры уйиськыны турттӥськомы, но ваньмыз озьы гинэ уг пӧрмы. Выль гид пуктоно ке, роботъёс шорыгес учконо ни. Егитъёслэн скал кыскисе лыктэмзы уг поты. Нош производствоез арысь аре паськытатоно. Дун сьӧры вуыны уг лу: дизтопливо 2 ар куспын туж зол дунояз, нош йӧллэн дуныз огкадь возиське, куддыр кулэсме но. Мон чакламъя, производстводэ арлы быдэ 10 процентлы ке но ӧд будэты ке, хозяйство ачиз ассэ сиыны кутске, — шуэ Юрий Андреевич.

Бен, хозяйствоос пӧлын вань узыръёсыз но куанеръёсыз. Узыръёсыз арысь аре байгес луо, куанеръёсыз пичиен-пичиен ӝутскыны выро.

— Алнаш ёросамы но вань бадӟым хозяйствоос, соос кемаласьгес скал вордо ни, улонзы но капчигес. Соослы пичияк вожъяськисько но. Нош фермеръёслы та ласянь милесьтым но секытгес, — шуэ Юрий Зиновьев. — Кун ласянь гурт удыслы ӧжыт саклык висъяське. Гурт улонэз ӟечгес карон понна федерал программаос вань, лэсьтӥсько клубъёс, сюресъёс, но ужан интыос ӧз луэ ке, кыӵе соослэсь толыкез? Егитъёс гуртэ улыны уг кылё ни. Гурт улонлэсь, вылзэ чеберъям сяна, «тазалыксэ» тупатоно. Хозяйствоослы субсидиос, дотациос тросгес луысалзы ке, ми асьмеос но гурт улонэз ӟечгес карыны тыршысалмы. Озьы шоро-куспо хозяйствоослы но ӝутскыны капчигес луысал.

Сюлмо депутат

Юрий Зиновьев 1987-тӥ арысен Алнаш ёросысь Депупатъёслэн Кенешазы воштонтэм депутат луэ. Но та пукон вылын со ньӧмыз, данъяськон понна уг пукы. Сюлмаське, калыклэн улонэз ӟечгес мед луоз шуыса: Юмьяшуре но Ӟатчала ас вакытаз газ вуиз, сюресъёс асфальтэн шобырскизы, ӵыпемын Ӟатча котырысь 5

тыметъёс, али куд-огзэ тупатъяны кулэ ни. Депутат калыклэсь куронзэ быдэстыны кулэ, малпа Юрий Андреевич. Куддыръя калык со доры вазиськылэ лушкем куронъёсын но. Кылсярысь, кышномуртъёс куро юись картъёсынызы вераськыны, куд-огъёссэ йӧнатыны но нуллэ…

Уборка удалтӥз.

— Калыклэсь улонзэ ӟечгес карыны тыршоно, — малпа

Ю. Зиновьев. — Выль фермаос пуктоно, техникаез выльдоно, выль ужан интыос кылдытоно, тросгес йӧл кысконо, соку уждунэз но будэтыны быгатом. Но ваньмыз коньдонэн гинэ уг мертаськы… Шумпотӥсько ужась гурт калык понна. Со 2 хозяйствоын тырше ук: ӝыны нуналзэ ужын берга, эшшо юртъер котыраз пудо вордыны быгатэ на. Сыӵеос ик 2 машинаен ворттыло, ваньбуро луо, нылпиоссы но визьмо но ужась луыса будо. Ваньмызлэн озьы мед луоз.

Аслэсьтыз ужасьёссэ Юрий Андреевич кытӥ ушъя но, кытӥ куаретэ но. Всяко, пе, луэ. Котькуд умойтэм ужзы понна кыл кутон улэ кыскыны киыз уг ӝутӥськы. Соин бадӟым куаразэ поттоно луэ. Но тросгес мактаны яратӥсько, шуэ, адямиез ушъяськод ке, солэн мылкыдыз но ӝутске, ужаны но умойгес кутске. Кытӥ-отӥ шоккетэ но. Та ужын со туж юрттэ, шуэ.

— Милям предмы ӟеч! — шуо ужасьёсыз.

Сад-бакча пӧлын

— Кышноеным пумиськи Ижевскысен. Ас вакытаз со «Советской Удмуртиын» корректор луыса ужаз. Али но шумпотыса лыдӟе «Удмурт дунне» газетэз, — вера Юрий Зиновьев. — Мон дышетсконме йылпумъяй но, ӵошен гуртэ бертӥмы,

улыны-ужаны кутскимы. Со,

филолог бере, школаын ӟуч

кылъя но литературая дыше­тӥсь луиз.

— Гурт удысын ужаса, шутэтскыны дырды сюре-а?

— Секыт уборка дыр ортче ке, гань-гань шокчоно. Тол кудкузьда ук! Коть быдэссэ ял кар! Егит дыръям спортэн вырыны яратӥсько вал. Куасэн, спортивной велосипедэн ветлылӥ. Студент дыръям Ижевскысь великен берталляй. Али юртъер котырын бергасько, садэн вырыны яратӥсько, но берло дыре азьтэмъяськисько ни. Яблокпу, крыжовник, сутэр, слива, китайской лимонник — ваньмыз будэ. Огпол Воткинскысь таза емышо боярышник шедьтыса вайи. Кышное но кенэ емышъёслэсь компотъёс, сокъёс лэсьто, варення пӧзьто. Шоккетыса мон соосыз консервной заводлэн директоръёсыз шуисько. Туж яратӥсько на кызьпуосты. Соос толалтэ но, гужем но туж чебер сыло ук. Бакча берам кенер кузя пиосыным 30 пала кызьпуос мерттӥм вал. Контора котыре но, гараж доры но аслам ужась­ёсыным кызьпуос мерттылӥм, соос табере гуртэз шулдырто.

Гурт удысын ужано ке, чик дыр ӧвӧл. Кӧня ужасько ни, гужемзэ 2 пол гинэ отпуске потаме вань: юрт пуктыкум. Нылпиосы мынэсьтым адӟем ӧз каре: бадӟымез пие юрист, пичиез врач луизы. Ужало дышетскемзыя ик. Внуке, 2 внучкае вань, вешаськыны вутскисько. Пичиез пие семьяеныз городын улэ, бадӟыменыз ӵошен улӥськомы. Коркамы бадӟым, инты ваньмылы тырме.

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Мария ВЕКШИНА