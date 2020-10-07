Коронавирусэн висисьёсты плазмаен йӧнатыны кутскизы
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Али коронавирусэн висисьёсты выль сямен йӧнатыны кутскизы. Москваосысь больницаосын черламъёслэн виразы коронавирусэн висемъёслэсь плазмазэс лэзё.
Со понна али доноръёсты утчало. Кылсярысь, 19-тӥ октябрьысен Ижын 300 адямилэсь вирзэс басьтозы. Соос али пыр-поч эскеронъёс пыр ортчо. Донор луыны котькуд адями уг быгаты. Со понна коронавирусэн капчи яке шоро-куспо висёно, адямилы 18-55 арес, секталаез 50-лэсь тросгес луыны кулэ.
Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ачиз но малпа эскериськыны но донор кариськыны.
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