Коронавирусэн висисьёслы кылдозы 1 сюрс койкаос
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Коронавирусэн но пневмониен висисьёс понна дасям койкаос — 1 сюрс 602 инты — ваньмыз тырмемын ни.
Али секыт висисьёс понна 480 выль койкаос кылдытэмын. Но та тырмыт ӧвӧл. Уго берло дыре больницаосы калык эшшо но тросгес вуыны кутски. Кызьы вераз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, шаерамы эшшо 1 сюрс койкаос кылдытэмын луозы на. 10 нунал ӵоже Ижысь 6-тӥ эмъюрт ковид-центрлы пӧрмоз.
Мария Петрова
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