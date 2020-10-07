Конкурсъёсмылы йылпумъянъёс лэсьтэмын
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Элькунысьтымы Йӧскалык библиотекалэн Ижысь Вормонлы 30 ар ульчаысь 14 номеро юртын интыяськем ёзаз кылем арняе усьтӥськиз «Мон гуртын» улӥсько адӟытонмы. Отчы пыризы конкурсэ вуэм тужгес усто ужъёс. Ужрад дыръя данъямын фотоконкурсын но социальной рекламая конкурсын вормисьёс.
Кызьы ивортылӥмы ни, туспуктэмъёсын конкурсамы 100 пала гуртысь фотографъёс пыриськизы, дунъясьёс 1 сюрслэсь уно ужъёсты эскеризы. Пусйыны кулэ, лыдӟисьёсмы пӧлын сомында вылэм чеберез валась, фотоаппаратэн эшъяськись муртъёс. Конкурсын чакламын вал кык номинация: ужъёс дунъяськизы профессионалъёс но любительёс пӧлын. Зэмзэ верано ке, профессионалъёс туж ик ӧз вазиське, но жюри вылӥ дунъяз любительёсты, соос пӧлысь кӧнязэ ке нокызьы но уд висъя, шуиз. Озьы 1-тӥ, 2-тӥ, 3-тӥ инты сётэмын быдэн кык муртлы. Вормисьёсты данъяны но бадӟым адӟытон ортчытыны вераським вал Эгра ёросысь Мувыр гуртын улӟытэм гуртъёслэн фестивальзы дыръя. Но паласькись висёнэн йырин адӟытонъёсты пичи пумиськонъёслы люкиськом. Соин данъян ужрадэ но трос адямиез ӧтьыны ӧм быгатэ, вань вормисьёс но — уноез гуртъёсын уло бере — лыктыны ӧз пӧрмытэ. Но туж шумпотӥськом — Алнаш кемысь вуиз газетмылэн эшез Людмила Сурчакова. Ужъёсыз профессионалъёс пӧлын устоосын лыдъямын. Людмила Фёдоровна «Алнаш колхозник» газетын журналист луыса тырше. Соин туспуктылон аппаратэз солэн котьку сьӧраз. Соин но дунъясьёс висъязы Людмила Фёдоровналэн ужъёсызлэсь аспӧртэмлыксэ – уноез репортаж амалэн лэсьтэмын.
Аслаз ужъёсыныз котьку висъяське Эгра ёросысь Максим Агафонов. Егит мурт Ижысь медициная кун академиез йылпумъяз, нырысетӥ арзэ пинь эмъясь луыса тырше Эгра ёрос больницаын. Максим мыло-кыдо пыриське «Шунды» огазеяськонлэн ужаз, «Дарт» но «Удмурт дунне» газетъёсын ӵем гинэ поталляло солэн туспуктэмъёсыз. Жаляса верано, таяз рад Максимлы ужрадэ вуыны ӧз кылды, та вакытэ эмъясьёслэн кысык вакытсы. Но ми сое данъяны асьмеос вуылом.
Кыкетӥ инты басьтӥзы Кезысь Евгения Лекомцева но Ижысь Евгений Бикузин. Куинетӥ – Балезиноысь Андрей Миронов но Ижысь Ирина Ионина. Вормонлы 75 ар тырмон улсын нимысьтыз номинациен пусъемын Ижысь Валентина Емельяновалэсь «Вормон нунал» туспуктэмез.
Ужрадэ вуизы конкурсэ огшоры пыриськемъёс но, соос ваньзы сертификатъёсын пусъемын.
Социальной рекламая конкурс сюлмаськытӥзгес — татчы ог 20 сяна ужъёс ӧз вуэ. Калык шугъяськиз, вылды, таиз воксё выль, азьвыл ноку радъяллямтэ конкурс вал уго. Татын вормизы газетчиос. Жюри (соин кивалтӥз Удмурт кун университетысь социальной коммуникациосъя институтысь дышетӥсь Ирина Чернышева) 1-тӥ интыен пусйиз дизайнерез Вера Штыковаез. 2-тӥ луиз журналист, кылбурчи Анастасия Шумилова, 3-тӥ интыез люкизы журналистъёс Елена Никитина но Елена Сараматова.
Вань вормисьёс пусъемын Дипломъёсын но «Контур-фото» огазеяськонлэн сертификатъёсыныз. Кызьы гожъяллямы ни, проектэз улонэ пыӵатыны юрттӥз Президентлэн грантъёсызъя фондэз. Редакция тау каре конкурсъёсамы вань пыриськемъёсты но выль вожвылъяськонъёсамы пыриськыны ӧте!
Йӧскалык библиотекаын адӟытонмы ужалоз 3-тӥ шуркынмонозь. 0+
Ангелина Снигирёва
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