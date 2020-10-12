Колхозын — 842 ар

Можга ёросысь Морозовъёслэн гуртын ужам огъя стажзы 842 ар луэ.

Можга ёросысь тросэз Морозовъёс гурт удысын ужало.

Анатолий Морозовлэн архивысьтыз.

Новопольск гуртысь потэм Морозовъёс быдэс ёросын вашкала дырысен ужаны быгатэменызы тодмо луо, муш вордэменызы паймытъяло. Вуж Какся гурт поселениын Морозов выжыысь потэмъёс, ог-огзылэсь адӟем карыса кадь, вань сюлэмзэс сётыса, тыршо хозяйствоын. Устоосыз кивалтӥсьёс, скал кыскисьёс, пудо вордӥсьёс, трактористъ­ёс, мушкасьёс луо.

Выжыез утись луэ Анатолий Аркадьевич Морозов. Со Чурайгуртысь «Знамя» колхозэ механик луыса ужаны кутскиз вал. Отӥяз бригадирозь будӥз, председательлэн воштӥсез луиз, собере ассэ но 1998-тӥ арын председателе бырйизы. Хозяйство понна со туж секыт вакыт вал. Бератаз гурт поселениен кивалтӥз. Солэсь гурт понна сюлмаськемзэ адӟыса но, выжыосыз колхозэ кыльылӥзы. Рос-прос ужаськод ке, нокытын но капчи ӧвӧл.

— 31 семья пӧлысь ми огмы но олокыӵе бадӟым кивалтӥсь ӧм луэ, но ми котьку ӟеч ужаны тыршимы, мактаськыны (ушъяськыны) ӧм тодылэ, — вера Анатолий Морозов. — Гужем шулдыр вакытэ, ужлэсь кӧня ке ваньмон дыръя, бертӥськомы но шурысь чукырна кутыса, быдэс гуртлы тырмымон чорыг лым, нош сӥзьыл пал выль тылобурдолэсь вандос шыд пӧзьтӥськомы вал. Вӧсьнергее ветлӥськомы вал. Новопольск гуртмес неперспективной ӧй карысалзы ке, али но шулдыр улысалмы на. Гурт быремен, Чурайгуртэ выжимы.

Чурайгурт но пумен пересьме: пуктӥськисез уг сюры ни. Та пумысен Анатолий Морозовлэн сюлэмыз ик чиге.

— Сомында ар быдэс семьяен гурт понна ужаммы юнме медам луы вылэм, — лулӟе Анатолий Аркадьевич.