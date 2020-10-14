Кинлэн лыдэ киыз-пыдыз?
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Дэри ёросысь Изгуртын туэ тулыс выльдыны кутскизы Быдӟым оже ветлэмъёслы сӥзем синпелетсэс.
Ужъёсты мытэмез ӧз валалэ куд-ог гуртоос. Соос куалектӥзы: кин памятникез тус-тас каре? Соку администрациын ужасьёс валэктӥзы: вандалъёс ӧвӧл со, из солдатлэсь мугорзэ выльдыны кутскимы.
Бӧрысь лэсьтӥськон ужъёс азьланьтӥськизы. Оже ветлэмъёслэн нимтулъёсынызы стелаосты октӥзы — соос интые выльёсыз вуыны кулэ. Бетон плитаос интые брусчатка вӧлдыны чаклазы. Памятник доры вуттӥсь тубатъёсты выльдыны ӧдъязы. Гурт администрацилэн йырыз Дмитрий Четкарёв чакламъя, ужъёсты йылпумъяны кулэ октябрь пумозь. Синпелетэз выльдон ог 1 миллион 800 сюрс манет тыр усёз. Талы уксё висъяськиз республикалэн бюджетысьтыз. Вераны кулэ: синпелет лэсьтэмын вал ай 1970-тӥ аръёсы. Со дырысен сое буяллязы-утялтылӥзы, нош рос-прос ремонтлы уксё ӧз тырмылы.
Но ӟеч ужез йылпумъяны люкетӥзы изъянтӥсьёс. Соос кылем шутэтскон нуналъёсы пумозяз лэсьтымтэ тубатъёсты ӵыжаллям-бекыръяллям.
Гурт администрациын ужасьёс калыклы куронэн вазисько: памятник дорын инты шудыны-тэтчаны чакламын ӧвӧл, со сӥземын буре ваёнлы. Соин асьме бордысь потэ, макем утялтэмын луоз синпелет котыр. Соку выльдэм инты ас шулдыреныз гуртын улӥсьёсты кемагес шумпоттоз.
Таӵе йӧнтэм учыр луэм бере гурт администрацилэн йырыз Дмитрий Четкарёв малпаськонэ усиз: оло, памятник котыре видеокамераос пуктылоно? Соку, оло, йыртэмасьёслы визь пыроз?
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Елена СКВОРЦОВА
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