Калыклэн ужамез уг поты? Шаерысьтымы 27 сюрс 707 адями тэк пуке

Куанер улӥсьёслы уже интыяськыны, образование басьтыны Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство соцконтрактъя уксё висъя, ватсаса уждун, стипендия тыре. Но вазиськисьёс трос ӧвӧл. Малы?

Красногорск ёросысь Еловоысь С. Веретенников соцконтрактъя техникаен ужаны дышетскиз.

Туспуктӥз Александр ЩЕРБАКОВ



Пособилы оскиськись

Шаерысьтымы ёрмыса улӥсь 2 сюрс 170 семьяослы секыт югдурысьтызы потыны юрттон вылысь министерство 9-тӥ октябрьлы висъяз ни ог 175 миллион манет. Куанер улӥсьёслы улон-вылонзэс капчиятон понна туэ чакламын 247,9 миллион манет висъяны.

— Министерствоен соцконтракт гожтыны луэ шуыса тодэмзы бере адямиос ёрос администрациосы вазиськыны кутскизы, — вера министерствоысь государственной но социальной гарантия сётонъя управлениысь ёзэн кивалтӥсь Мария Сандалова. — 1 сюрс 121 мурт коньдон басьтӥз коркасьтызы электропроводказэс воштыны, гурзэс тупатыны, липетсэс кышъяны, укнооссэс выльдыны, эмъяськыны но мукет шуг-секытысь потыны. Вазиськемъёс пӧлысь 90 процентэз — со ныло-пиё семьяос, таос радысь 41 процентэз — трос нылпиёосыз. Юртъеразы шунытгес луиз ке но, со огпол гинэ сётӥськись юрттэт. Нош милям калыклы тросгес саклык висъяммы потэ, отӥяз но соослы улыны каньылгес мед луоз, доходзы мед йылоз шуыса.

Со понна ик чакламы вал адямиослы дышетскемзы, уже интыяськемзы, стажировка ортчемзы понна нимаз-нимаз уксё сётъяны. Кылсярысь, адями кытчы ке ужаны кутскысал ке, солы уждунэз вӧзы 3-12 толэзь ӵоже 10 сюрс 600 манет тырысалмы.

Оскон кылдысал, адями отӥяз но ужалоз шуыса. Талы висъяны чакламын 49 миллион манет. 25-тӥ сентябрьлы 30,5 миллионэз гинэ тыремын ай. 669 мурт сяна ӧз вазиськы. Эшшо ӧжытгес дышетскыны но стажировка ортчыны мылкыд карисьёс —

254 кузя. Таизлы чакламын 33,3 миллион манет, нош тыремын ай ог 11 миллионэз гинэ. Малпаськомы вал, адямиос мыло-кыдо куриськозы тодон-валанзэс будэтыны. Поварлы, водительлы, вуриськисьлы я мукет профессилы дышетскемзы понна ог

20 сюрс манет тыр тыриськонзэс угось министерство ас вылаз басьтэ, со сяна, 3 толэзь ӵоже 10 сюрс 600 манет стипендия тыре. Специальность басьтӥзы ке, уж шедьтыны но каньылгес луоз, шуиськомы вал. Но лыктӥсь ӧвӧл.

Мария Сандалова пусъемъя, адямиос туннэ дасьсэ возьмало, нош ужамзы но дышетскемзы уг поты. Куд-огез угось нокытын пусйиськытэк, ас кожаз ужа. Куд-огез корказ пукыны дышемын, калыкез уже интыянъя центръёсысь пособие басьтыса. Эсьма, лул вылазы нокин уг сылы. Калыкез уже интыянъя служба ивортэмъя, 1-тӥ октябрьлы ужтэк пукисьёс ог 30 сюрс лыдъясько. Тужгес трос соос Дэри ёросын но Ижын. Али шаерамы ог 5 сюрс учреждениослы ужасьёс кулэ. Кылсярысь, 5 сюрс 481 вакансия пусъемын сиён-юон поттон, тазалыкез утён, дышетон, лэсьтӥськон удысъёсын. Татын шоро-куспо уждун ог 24 сюрс манет. Но татчы лыктӥсь уг сюры.

Семья сюдӥсь

Мария Сандалова верамъя, пыдлось ёросъёсын кытчы ке дышетскыны ветлыны я уже интыяськыны шуг. Кылсярысь, Грак ёросын таин сэрен министерствое вазиськисьёс ӧвӧл. Иже училищее дышетскыны пырыса но, кытын ке улыны кулэ на — нуналлы быдэ уд берта. Та но ёрмыса улӥсьёсты шугъяськытэ. Алнаш ёросын калык дышетскыны уг дырты. Со дыре ик Камбарка котырысь воргоронъёс дэмен электрогазосварщик-

лы дышетскизы. Татысь огез предприятие базазэ паськытатэ, ужасьёслы кулэяське. Со ик пиосмуртъёслэсь мылкыдзэс ӝутӥз.

Тодон-валанзэ муромытӥз Красногорск ёросысь Елово гуртысь Сергей Веретенников. Соцконтракт гожтыса, со Глазовысь политехнической колледже пыриз. 3 толэзь ӵоже татын министерство чот дышетскиз, стипендия басьтӥз. Табере экскаваторен, погрузчикен ужаны быгатэ.

— Дышетскон понна ӟепысьтым одӥг коньы но ӧй быдты. Арняяз огпол Глазкаре дышетскыны ветлэме понна сюрес вылэ гинэ коньдон кошкиз. Ярам, ёрос администрациысь ужасьёс ӝутказы. Ачим вазиськыны, оло, ӧй но дӥсьтысал, — шуэ Сергей Веретенников.

Табере со «Елово» фермер хозяйствоын котькыӵе техникаен ужаны быгатэ. Комбайнлэсь но кышканэз ӧвӧл ни. Кудӥз ке ужасьсы висьыны ӧдъяз ке, сое воштыны быгатоз. Талы ачиз но шумпотэ. Тросгес ужез лэсьтыны пӧрмытӥз ке, ужез уногес луоз, озьыен, уждунэз йылоз.

— Валентина хозяйкаеным 3 пинал будэтӥськомы. Семьяез сюдоно. Ужамме адӟыса, нылпиос но шумпото. Атайзы ужтэк пукиз ке, мар шуыса синмазы учком? — шуэ воргорон.

Соцконтрактъя юрттэт басьтыны туннэ котькудӥз быгатэ. Зэм, одно чаклалозы: семьяысь котькуд муртлэн доходэз улон минимумлэсь ортчыны кулэ ӧвӧл. Уксёез соцконтрактын пусъем ужрадъёслы гинэ кутыны яра, сотэк коньдонэз берыктытозы. Юрттэтлэн быдӟалаез

10-ысен 250 сюрс манетозь.

Вуоно арын соцконтрактъя нош ик 247,9 миллион манет висъяны чакламын. Вырӟытоз-а со калыкез — возьматоз ни улон.

Елена Сараматова