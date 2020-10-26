Ижысь «Галерея» адӟытон центрын усьтӥськиз «Цвет Удмуртии» выставка (0+)

Выставка тодматэ элькунысьтымы 20-тӥ-21-тӥ дауръёсысь

тужгес адӟымон художникъёсын.

«Цвет Удмуртии» каталог.

Туспуктӥз Максим Егоров

Классика вӧзын — этнофутуризм, авангард но наивной искусство, пулэсь, кортлэсь но избурлэсь (известняк) скульптураос, видеое пуктэм перформанс, «Бомжлэн коркаез» но виртуальной нюлэскы вуттӥсь инсталляциос. Пӧртэм амалъёсын лэсьтэм ужъёс бордысь потӥсь кужымъёс ог-огзэс уг пачкато, ог-огенызы уг нюръясько — аръёс но улонъёс пыртӥ поттыса, Удмуртиысь суредаськисьёсын данъяськыто.

Удмуртилэсь историзэ лисъяса, пӧртэм сэрегъёстӥз поръяса, художникъёс возьмато тодмо но тодмотэм шаермес. Гужем колорад жукен нюръяськон, сӥзьыл сулепез пыдын месон, толалтэ лымы улын кӧлӥсь зӧк писпуос, тулыс мушбакчалэн зыныз. Син азе пуксё тодмо но тодмотэм муртъёс: дано оружейникъёс но лякыт удмурт кенакъёс, мифологиысь тусъёс, горд командир Азин, Вуж Мултанысь удмуртъёс но йыромем джазмен. Дэра но пу вылын улӟо Ижысь заводъёс но бырись гуртъёс, бусыос но нюлэсъёс. Суредъёс, кылбурысь чуръёс выллем, рифмаос кылдыто. Удмуртилэсь буёлъёссэ сяна, шӧдыны луэ элькунмылэсь зынъёссэ, шӧмъёссэ, мылкыдъёссэ…

Шумпотоно, трос удмурт художникъёслэсь нимъёссэс адӟыса: Менсадык Гарипов, Вячеслав Михайлов, Семён Виноградов, Василий Мустаев, Юрий Лобанов, Зоя Лебедева, Чудья Жени, Геннадий Кутлыбаев но мукетъёсыз. Выставкаез усьтонэ лыктӥз Удмуртиысь калык художник Пётр Ёлкин. Адӟытонын поттэмын солэн «Материнский стол» натюрмортэз.

Удмуртиысь калык художник Пётр Ёлкин.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

— Суредам удмурт коркалэсь шунытсэ, калыклэсь чеберзэ, улонысь поэзиез возьматыны тыршыса, анай-атай юртысь праздниклы дасям ӝӧкез суредай, удмурт калыклэсь лулчеберетсэ возьматӥ пӧраськемъёс но киужъёс пыр. Табере, Удмуртилэсь кунлыксэ пусъён аре, ваньдэсты ӝӧк сьӧры ӧтчасько, — шуиз дано художник.

Выставкаез усьтонэ вуылӥз Удмуртиысь нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова. Со буре вайиз выставкалэсь авторзэ, «Удмуртская правда» газетлэсь азьвыл редакторзэ, суредаськисез Энвиль Касимовез — со выставкаез адӟыса ӧз вутты, улонысь кошкиз туэ гужем. Сотэк та выставка ӧй но кылдысал, оло, шуиз министр.

«Цвет Удмуртии» каталог.

Туспуктӥз Максим Егоров

Кызьы вордскиз адӟытон? Ар талэсь азьло «Удмуртская правда» газетын «Одӥг суред» рубрика усьтӥськиз: журналистъёс, художникъёслэн мастерскойёсазы вуылыса, самой тодмо ужъёсынызы тодматылӥзы. Та интервьюос «Цвет Удмуртии» каталоглы инъет луизы. Сое люкась журналист Анна Вардугина верамъя, огшоры художественной альбомъёсын искусствоведъёс малпанзэс верало ке, та каталогын кыл сётэмын художникъёслы. Угось котькуд суредлэн вужераз кыле сое кылдытон сярысь тунсыко история. Кылсярысь, Александр Корепанов композиторлэн портретаз (суредаз Вячеслав Костылев) нотной лист вань: суредэ нотаосты пуктылэм ачиз композитор. Выставка азьын организаторъёс суредэз чузъяськытӥллям, со нотаосты шудыса.

Выставка но альбом сяна, дасямын на видеокаталог — со бордын тыршиз Никита Сморкалов видеограф. Художникъёсын вакчи интервьюосты адӟыны луэ выставкаын ик.

«Цвет Удмуртии» адӟытонын видеокаталогез учкыны луэ.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Цвет Удмуртии адӟытон ужалоз 29-тӥ ноябрёзь. Со сяна, Удмуртиысь искусствоен луэ тодматскыны вотэсын но, Инстаграмысь «Цвет Удмуртии» баме пырыса (ur_colour).

Анастасия Шумилова