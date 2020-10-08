Ижын усьтӥськиз коронавирусэн черламъёслы визь-кенешен юрттонъя центр

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 октября, 2020 15:38

Ижын усьтӥськиз коронавирусэн черламъёслы визь-кенешен юрттонъя центр

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Ижын усьтӥськиз коронавирусэн черламъёслы визь-кенешен юрттонъя центр.

Уноезлэн висёнзы капчиен ортче, доразы эмъясько. 8 (800) 100-24-47 номеръя жингыртыса, соос валэктон кылыны быгатозы тазалыкенызы герӟаськем юанъёссылы — визь-кенеш сётозы 15 эмъясьёс. Центр усьтӥськем бере нырысетӥ нуналаз ик вазиськиз 567 адями. Азьланяз визь-кенеш сётӥсьёслэсь лыдзэс 50-озь йылтыны чакламын.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 октября, 2020 15:38
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