ИжГТУ: Будэтоно выль Калашниковъёсты!

ИжГТУ-лэн ректорез В. Грахов: шаерысьтымы

предприятиосын ужасьёс пӧлысь 80 процентэз —

милям выпускникъёсмы.

Туспуктэм: ИжГТУ-лэн пресс-службаез

Кызьы Ижысь М.Т. Калашников нимо техникая кун университет Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонзэ пумита? Та сярысь журналистъёсын вераськиз ИжГТУ-лэн ректорез, экономика наукаосъя доктор, профессор, Россиысь но Удмуртиысь дано лэсьтӥськись Валерий Грахов.

Наукалэн арез

2020-тӥ ар университетын наукалэн арез ялэмын вал. Ӝыны ар куспын печатламын 400-лэсь уно тодос ужъёс, 70-лэсь уноез пыремын вылӥ дунъяськись Web of Science но Scopus базаосы. Куарусён толэзе гинэ утемын 2 кандидатской но 1 докторской ужъёс. Университетын ужась егит тодосчиослы сёто квартираос, эшшо — грантъёс, озьы соос асьсэ эскеронъёссэс азинтыны, улонэ пыӵатыны быгато. Кылсярысь, туэ егитъёс куспын 13,9 миллион манет тыр грантъёс люкылэмын вал, таӵеез кемалась ӧй вал ни. ИжГТУ-э, юрттэт курыса, вазисько шаерысьтымы но, бускель улосвылъёсысь но предприятиос.

— Сарапулысь электрогенераторной заводэн валче ми кылдытӥмы технологической электротранспорт но малпамы, кызьы сое поттоно. Талы огъя 92 миллион манет быдтэмын, — вера Валерий Павлович. — Туннэ понна «КамАЗ» ПАО-ен выль проект борды кутскимы, талы Россиысь Вылӥ дышетонъя но наукая министерство субсидия висъяз. Табере грузовой автотехникалы выль двигательёс кылдытомы, соос США-ын, Китайын, Европаысь странаосын тупатэм вылӥ

куронъёслы мед тупалозы. Озьы ик университетын кылдытэмын «ИжСпецТех» инжиниринговой центр.

Дышетонын кутӥсько выль амалъёс.

Туспуктэм: ИжГТУ-лэн пресс-службаез

Университетлэн данъяськонэз

— Милям потэ, университетмы азьланяз но шаерысьтымы предприятиос понна егит ужасьёсты мед дуроз но выль ужан амалъёсты мед кылдытоз шуыса. Шаерысьтымы тросэз предприятиос ёрмо ӟеч специалистъёслы. Милям потэ котьмар ласянь адӟем

карымон луэммы. Университетлэн валтӥсь ужпумез — выль Калашниковъёсты будэтыны. Сыӵе адямиосты, кудъёсыз вань сюлэмзэс сётыса, тыршозы странамы понна.

ИжГТУ-ын вылӥ тодон-валанъёс басьтыны быгато ляб кылӥсь егитъёс.

Туспуктэм: ИжГТУ-лэн пресс-службаез

Арлы быдэ ИжГТУ-эз йылпумъяло 2 сюрслэсь уно бакалавръёс, магистръёс но специалистъёс. Студентъёс дышетскыкузы ик быгато ни 2-тӥ вылӥ образование басьтыны. Уноез та вакытэ ужаны но кутско. Университет егитъёслы котьмар ласянь юрттӥськыны турттэ, соосты лӧпкытъяны выре. Кылсярысь, кылем арын 400-лэсь уно студентъёс пӧртэм ӵошатсконъёсы но олимпиадаосы пыриськылӥзы, туэ 120 ӵошатсконъёс пӧлысь 25-яз вормизы.

— Туж данъяськымон, милям пиналъёсмы адӟем карымон луизы машиналэн но механизмъёслэн теоризылы сӥзем дунневыл олимпиадаын, со ортчиз Перуын. Табере 10-тӥ дунневыл студенческой олимпиада ортчоз ми дорын, ИжГТУ-ын. Ужрад туэ радъяськыны кулэ вал, но оргкомитет сое вуоно арлы выжтӥз, — шуэ В. Грахов.

Озьы ик ИжГТУ-ын вылӥ тодон-валанъёс басьтыны быгато ляб кылӥсь егитъёс но, 2015-тӥ арын татын кылдытэмын инклюзивной дышетонъя центр.

Механ-Арбат

Пичиен-пичиен кылдэ «Механ-Арбат» аслаз синпелетъёсыныз, шутэтскон но поръян интыосыныз.

Туспуктэм: ИжГТУ-лэн пресс-службаез

Дышетскон юртъёсыз но огъяулонниосыз сяна, университетлэн вань аслаз профилакториез, культурая юртэз, «Галёво» учебно-спортивной центрез… Ваньзэ тае чакласа возьыны, дырыз дыръя тупатъяны, эшшо выльёссэ пуктыны кулэ на.

ИжГТУ-ысь студенческой отрядъёслэн штабзы быдэс странаысь штабъёс пӧлын устоез луиз.

Туспуктэм: ИжГТУ-лэн пресс-службаез

Студенческой ульчатӥ поръяку, адске, макем зол берло дыре чеберскизы университет котырысь интыос. Пичиен-пичиен кылдэ «Механ-Арбат» аслаз синпелетъёсыныз, шутэтскон но поръян интыосыныз. Матысь нуналъёсы сӥё-дано усьтӥськоз ИжГТУ-ысь студенческой отрядъёслы сӥзем сэрег. Нялтас вераса, ИжГТУ-ысь студенческой отрядъёслэн штабзы быдэс странаысь штабъёс пӧлын устоез луиз. Берло дыре кампус котырын юг-юг тылъёс пишто, татын кылдытэмын машинаослы 500 сылон интыос, котырез чакласа возё 200 видеокамераос.

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Мария ВЕКШИНА