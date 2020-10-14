Дэбес ёросысь Ягвуко: Картаос вылын ӧвӧл Геннадий Корепанов-Камский композиторлэн гуртэз

Ог 30 ар талэсь азьвыл дано удмурт композиторлэн Геннадий Корепанов-Камскийлэн Дэбес ёросысь Яг (Ягвуково) вордскем гуртэз быре вал ни, татын 1 мурт сяна улӥсез ӧй вал. Али 8 семьяын 16 адями улэ. Ягез возё фермеръёс.

Ягын 1 гинэ егит семья — Никифоровъёс.

Туспуктӥз Елена Сараматова

4 семья

1929-тӥ арын, Геннадий Михайлович Корепанов-Камский вордӥськон аре, Ягын 130-лэсь ятыр улӥсез вал. Ас вакытаз татын улон огыр-бугыр пӧзиз. Шур вылын ужась вуко бордысь татчы котькытынлэсь вазь тыл лэзьыны быгатӥзы. Гуртоослэн асьсэлэн нылпи садзы, клубзы вал. Котькуд семьяын 8-9 пинал вордылӥзы. Пуктӥськон инты ӧвӧлысь семьяослы люкылэм 50 сотка музъемез но шори пильылӥзы, мукетъёслы но лэсьтӥськыны мед окмоз шуыса. Нош туннэ татын одӥг вакчи Ягвуковская ульча сяна ӧвӧл ни. Отын-татын адскыло пыд йылазы сисьмись коркаос. Геннадий Михайловичлэсь но хозяйствозэ кемалась му ньылӥз ни. Кин тодэ, 30 ар талэсь азьло гурт, оло, воксё но бырысал ни, татчы Тыловайысь 4 егит семья улыны ӧй выжысал ке.

— 1990-тӥ аръёсы Тыловай котырын улон секыт луиз, — тодаз вае Вячеслав Никифоров. — Колхозъёс бырыны кутскизы. 4 семьяосысь мужикъёс — Саша Никифоров, Витя Тронин, Володя Кардапольцев но мон — колхоз пред доры люкаськимы, Тыловайысь кошконо шуыса. Мынам туж потэ вал бырем Вылӥ Тыловаям берытскеме. Пуктӥськыны ӧз сётэ: отын гурезьёс, 2 выжез лэсьтоно шуизы. Деревня ӝутэмды потэ ке, мынэ, пе, Яге, отын лудъёс но умоесь, шурез но вань, фермае кунян пыртом. Музъем татын котьку «ческыт» вал, уз кушты — сюдоз. 3 кушкем корка сылэ на вал, отчы уд пыры шуыса, мужикъёсын быдэн юртъер пуктӥм. 1991-тӥ арын семьяосмес Яге вайим. Милемлы 30 арес вал. Егитэсь. Номырлэсь кышкан ӧвӧл. Кужым вань. Ужам потэ. Улонэз кыӵе ке сыӵе валаськомы ни.

Г. Корепанов-Камский композиторлы сӥзем буре ваён пул пуктӥзы кылем арын.

Туспуктӥз Елена Сараматова

— Яге улыны васькыкумы, татын Александра Васильевна Кардапольцева, Г. Корепанов-Камскийлэн ӵош будэм подружкаез, огназ улэ ни вал, — Вячеслав Порфирьевич борды итӥське кузпалыз Светлана Геннадьевна. — Нылпиосыз сьӧры Дэри ёросэ кошкемез ӧз поты. Со сыӵе шумпотӥз пуктӥськеммылы! Пинал куара, пе, кылӥсько ук. Геннадий Михайловичез лапак тодаз вайылэ вал, бертэ ке, баянзэ поттыса, корка азяз сад улын шудыса, кырӟаса пуке, пе, вал. Саня кенакен артэ ми дасо ар улӥмы на. Тӥ лыктӥды но, гуртэ сюрес лэсьтӥсь коть шедиз, шуэ вал. Милемлы капчи ӧй вал. Нылкышноос — ваньмы дышетӥсьёс. Котькудмылэн быдэн 2 пиналъёсмы. Асьмелы но, нылпиосмылы но Тыловай школае мыноно. Адямилэсь ӝужыт букос пуктылӥз. Мужикъёс фермаысь Т-40 тракторен келяллязы. Медам кынме шуыса, уробое асьсэ киын лэсьтэм будка пуктылӥзы.

Гуртлэсь выльысь ӝутӥськемзэ адӟыса, куштэм юртъёсазы берытскисьёс но пумен шедизы.

Тыловай — артысь ульча кадь

1997-тӥ аръёсы Тыловайысь колхоз воксё быриз, Ягысь ферма тырттэм кылиз. Вячеслав Никифоров азьлогес ни ачиз вылэ ужан мылкыдын улӥз. Котырысь фермеръёслэсь адӟыса, семьяеныз басьтӥськизы картошка но кубиста будэтон борды. Али ужзэс азинтэ 36 аресъем Захар пизы. Тыловай но Яг гуртъёсысь калыклы уж сёто. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэсь грантсэ утыса, Никифоровъёс гид пуктӥзы, отчы порозпиосты пыртӥзы. Али фермаязы 100 йыр сюроос лыдъясько.

Сюрес ӧвӧлэн ветлоно луо гуждор вылтӥ.

Туспуктӥз Елена Сараматова

— Бакча сиёнлы дун пичи, ӝутӥськыны секыт. Сыӵе курадӟыса будэтэм кубиста килоез 4-5 манет сылэ. Соин но пудо вордон борды кутским, доход сезон бордысь гинэ медаз поты шуыса. Адямиослы но уж сётэм потэ ук — кытчы соос мукет азе мынозы? Ачим ик агроном но, бухгалтер но, зоотехник но, инженер но луи ни — улон котьмалы дышетэ. Техника ӵемысь тӥяське, сое 3-5 арлы огпол сяна выльдыны уг пӧрмы, — шуэ Захар Никифоров.

Пиез гуртэ кылиз шуыса, атаез куректэ ик. Татын нуналлы быдэ йырез тӥяно ук, городын гань-гань улысал, шуэ. Мукет егит нылъёс-пиос угось Ягысь кемалась кошкизы ни. Захарлэн сузэрез но Сочие интыяськиз.

— Ижысь гурт удысъя академиез йылпумъяса, городэ кыльыны луэ вал, — шуэ Захар. — Деревнямес, мумы-бубылэсь ужзэс куштыса кельтыны ӧй быгаты. Мыным ӵемысь шуо: у черта на куличках улӥськоды. Вазисько: у Христа за пазухой. Воля, чалмыт татын. Ваньмы одӥг семьяен кадь улӥськомы.

Захар 5 ар талэсь азьло кузпалзэ Пичи Пурга кемысь Яге вайыны быгатӥз. Ар талэсь азьло асьсэлы шудон корка кадь чебер юрт ӝутӥзы. 2 нылпиоссы будо.

— Бырись гуртэ лыктэмелы куд-огез пайме, — шуэ Мария кышноез. — Но мар мон карысал Ижын? Отын ужакум, 3-5 кузя нылъёсын мурт квартираын улӥм. Мон малпай: мед луоз мынам картэ, нылпиосы, семьяе, аслам коркае. Эсьма, нылпиосы ульчае пото, машинаослэсь кышкатэк, шудо. Бускельёсмылэн внукъёссы берто ке, соосын бызьыло. Гуртын ӧвӧл нылпиослы кружокъёс, секциос. Но туала Интернет вакытэ оломалы но дышетскыны луоно. Бадӟыменыз нылыным али Интернет пыр суредаськиськом. Садэ но магазинэ Тыловае ветлӥськом.

Туспуктӥз Елена Сараматова

Тыловай артысь ульча кадь потэ, шуо гуртоос. Висказы угось ог 2 иськем гинэ. Зэм, 5 ар талэсь азьло дэри куазен отчы внедорожникен но потамзы ӧз луылы. 3 ар талэсь азьвыл семьялэсь быдэн

5 сюрс манетэн бичаса, ульчаязы щебень вӧлдӥзы. Али Тыловаёзь сюрессэс возе Захар. Бакча сиён дуре КамАЗ-эн лыкто ке, бадӟым машинаез ачиз ик тракторен кыскаса поттоно луэ.

— Сюрес Захарлы гинэ кулэ ӧвӧл, — шуэ 30 ар талэсь азьло гуртэ выжыяськем Татьяна Никифорова. — Милям но нылпиосмы бертыло. Кин но татчы шутэтскыны уг вуылы! Но сюресэз Захар сяна лэсьтӥсь ӧвӧл. Сомында ар деревняямы улӥськомы ни, нош указательмы ӧвӧл. Куд-ог картаос вылысь но Яг азьлогес ни ӵушемын. Интернет но мырдэм кутэ. Бускеле — английскоен дышетӥсь. Бакча беръёстӥ ветлылӥз, дистанционно урок ортчытыны связь утчаса. Озьы но деревняысьтымы кошкеммы уг поты. Гужем праздникъёс дыръя ульчае ӝӧк, ӟус поттӥськомы, кошкемъёс берто, шулдыр пукиськомы. Кылем арын Г. Корепанов-Камскийлэн улэм интыяз ӵыжы-выжыосыз

мемориал пул усьтӥзы. Котырзэ быдэс Яген утялтӥськомы. Кин со синпелетэз возёз, ми ке ӧм? Мар та шуыса, дораз учкыны ваньмыз дугдыло.

Кылем арын гуртын эшшо фермеръёс кылдӥзы на — Тронинъёс кеч вордыны кутскизы. Ваньзылэн малпанзы одӥг: егит семьяос тросгес мед луысалзы.

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Елена Сараматова