Дорын кадь ческыт! Лозолюкысь пельменлы черод уг бырылы

Эгра ёросын пельмен но сӥльлэсь сиён пӧрась предприятиос 15. Соос пӧлысь одӥгез син шоры йӧтӥсез — «Лозолюкский смак». Ог 10 ар талэсь азьло сое кылдытӥз Светлана Игнатьева. Али предприятизэс шуыны луоз ни семейной бизнес, уго мужикез но, нылъёсыз но, эмеспиез но тыршо производствозэс бадӟыматыны но умойгес карыны.

Эгра ёросысь «Лозолюкский смак» предприятилэн кивалтӥсез С. Игнатьева.

Туспуктӥз Максим Егоров.

Кӧня ке ар талэсь азьло ужзэ ыштэмез бере Светлана Игнатьева биржае султӥз. Коньдон басьтыны гинэ татчы ветлӥськоды шуэмзылы йырыз кур луыса, мужикеныз гуртъёстӥ вуз карыса ветлыны кутскизы, собере Лозолюк гуртазы вуз карон павильон усьтӥзы. Николай Игнатьев ачиз ӵектӥз но пуктӥз юртсэ. Бергес пельмен лэсьтӥсь предприятие усьтыны малпазы. Лозолюк гуртэтӥ Эграысь Кезэ шонерак сюрес мынэ, ветлӥсьёс трос, со сяна, ог 3-4 иськемын нефтяникъёслэн базазы интыяськемын. Мувӧй поттӥсьёс но ӵем вуыло, дась сиён-юон юалляло. Пельменды ӧвӧл-а шуыса юасьёслэн лыдзы будэмен, пельмен лэсьтон юртлэсь оглюкетсэ кафелы пӧрмытӥзы.

— 2011-тӥ арын производствомес усьтӥм. Усьтыны усьтӥм, нош асьмелэн ужасьёсмы но, технологмы но ӧвӧл, мар бордысен кутскыны ум валаське, — тодаз вае Светлана Арефьевна. — Нырысь аръёссэ куарняньзэ весь киын погыльтӥськом вал. Кӧня дыр быре солы! 2013-тӥ арын тесторезка басьтӥмы — нырысетӥ профессиональной арбери. Кыӵе шумпотӥмы! Ужмы ӝоггес мыныны кутскиз. Али но продукцимес ваньзэ лэсьтӥськомы киын — ыльняньзэ но, пушкессэ но. Бадӟым рыноке потон понна трос ужано. Ми быдэс семьяен ужаськом. 4 часын ӵукна султӥськом, шутэтскон нуналъёсты ум адӟылӥське.

Сиёнъёсмес лэсьтӥськом ӟеч пызьлэсь, сӥльлэсь. Соин кусып тупатӥмы ӟеч пызь изӥсь, умой сӥль вузась организациосын. Шӧ-

мез воштӥсь добавкаосты, сояез, курегпузэз воштӥсь порошокез ум кутӥське — кызьы ке гуртын пӧраськом, озьы ик татын но. Тужгес тодмо но калыклы ярась пельменмы но озьы ик нимаське — «Как дома». Со «Б» категориен пельмен луэ, пушказ — парсь но кунян сӥльлэсь фарш.

Пӧртэм гуртъёсысь нылкышноос Лозолюке ужаны ветло.



Али шумпотоно: продукцимес шаерамы тодо, басьяло. Поттэм сиёнмылэн ассортиментэз зол паськытаз.

Игнатьевъёс пӧртэм пумо сиёнъёс лэсьто: перепеч, пельмен, котлет, тефтели, чебурек, вареник, гриль вылын пыжыны колбасаос, хинкали, манты, пӧртэм пушкесэн мильым.

Арняяз шорлыдын 1 сюрс 500 килограмм пельмен лэсьто, сомындагес ик мукет сиёнъёсты но. Нош пушкессэ дасяны Игнатьевъёс асьсэос ик

кубиста, сугон, картошка будэто.

— Сӥльзэ но будэтысалмы, но та ласянь куронъёс чурытэсь, — шуэ Светлана Арефьевна. — Азьланяз выль ческыт сиёнъёс пӧраны малпанмы вань, выль рецептъёсты утчаськом.

Бордаз Оксана нылыз итӥське:

— Чорыген перепеч лэсьтэммы туж потэ, асьме рецептмыя пӧраны малпаськом, милям гинэ сыӵе перепечмы мед луоз. Озьы ик сяртчынянь лэсьтысалмы. Но кышкан вань, басьтӥсез уз луы шуыса, уйпал ёросъёс гинэ сыӵе сиёнэз тодо уга.

Туннэ нуналлы «Лозолюкский смак» производствоын ужа 50 адями 2 сменаен. Игнатьевъёс асьсэ машинаенызы вайыло соосты артысь гуртъёсысь — Эгра ёросысь Зураысь, Тюптиысь, Кез, Дэбес ёросъёсысь.

Пусйыны кулэ, Игнатьевъёслэн предприятизы ӟеч кусып возе Эграысь политехнической техникумен. Поварлы дышетскись студентъёсты доразы практикае куто, ужаны дышето.

Пельмен сяна, куто на чебурек, вареник, хинкали, манты…

Туспуктӥз Максим Егоров

Игнатьевъёс ёросын но шаерамы ортчылӥсь ужрадъёсы ӵем пыриськыло. Пельмензы «От пельняня до Китая» тодмо фестивальын «Народная марка» номинациын бӧрсьысь 2 арзэ (2017-тӥ-2018-тӥ) вормисе потаз. Светлана Арефьевна шуэ:

— Сыӵе ужрадъёс ортчыку, умой адӟиське калыклэн продукцимес дунъямез. Уго трос пельмен лэсьтӥсь бадӟым предприятиос миленымы артэ ужало. Нош калык ми доры черодэ султэ. Пельменмес пӧзьтыса ум вуттӥське, ява. Ӵапак со ик луэ ужмылы самой ӟеч дунъет.

Игнатьевъёслэсь продукцизэс шедьтыны луэ вань уйпал ёросъёсысь, Ижысь, Вотка карысь «Играмолоко» вуз карон отделъёсысь, Уваысь, Сьӧлтаысь частникъёслэн магазинъёсысьтызы, Татарстанысь «Играмолоко» отделъёсысь. Озьы ик Игнатьевъёслэн кафеысьтызы — интыяськемым со Эгра ёросысь Лозолюк гуртын: Центральной ульча, 10 б юрт.

________

Анастасия АГАФОНОВА