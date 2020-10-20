Гурезь йылысь — троллеен

Ижысь Енот-паркын шулдыр но шурдыт.

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Ижын пиналъёслы но, мӧйыослы но пӧртэм шутэтскон интыос лачак, тужгес вылез луэ, дыр, Енот-парк. 3-тӥ арзэ гинэ ужа ай, нош солы тросэз синмаськизы ни.

Парк усьтӥськемын город шорысь ышыг интыын — ипподром сьӧрысь пужым сикын. 3 гектар музъем вылын шутэтскыны луонлык кылдытэмын пӧртэм арлыдъем адямиослы. Ӵыжы-выжыосын кунояськыны яратӥсьёс шуныт верандаосын перепеч пыжо, романтика сьӧры уйиськисьёс тылскем дурын пуко. Паркын тросэз чакламын бызьылыны-тэтчаны яратӥсьёс, таза улонэн эшъяськисьёс понна.

Ӵемгес татчы ветло быдэс семьяосын. Кылсярысь, верёвочной парк чакламын бадӟымъёс но, 3 аресысен тэшкылиос понна но. Тросэзлэн

яратоно аттракционзы — троллей — ез кузя гурезьысь васькон.

— Гурезьысь ез кузя васьконъёсмы шаерысьтымы тужгес кузез но ӝужытэз луэ, — шуэ та паркысь менеджер Ольга Балобанова. — Солэн кузьдалаез 170 метр, мукет сямен вераса, шурдонэз

валасьтэмъёс 5 этажъем юрт ӝуждаысь лэзисько. Вань на 140 метръемез но, таисьтыз часкын 60 иськемозь васькыны луэ. Озьы ик ӝужыт вырйылысь тэтчонъёсмы вань, пиналъёс понна чакламын 7 но ӝыны метръем вышка.

Троллей кузя васькыны мылкыд карисьёсты сак эскеро инструкторъёс. Соос татын 18 кузя. Вань мылкыд карисьёсты инструкторе уг куто, ваньзы соос туризмен эшъяськисьёс, трос пол гурезьёсы тубамын, скалолазаниен вырись спортсменъёс. Инструктор сяна, соос ик аниматоръёс луо на.

— Инструкторъёс снаряжение гинэ уг сёто, соос котькудзэ адямиез сак эскеро, кызьы созэ я тазэ сюресэз ортчоз, кулэ дыръяз юрттӥсько шуг-секыт интыосты потыны, мылкыдзэс но бурдъяло, — шуэ О. Балобанова. — Толалтэ тюбинген нискыласьёс лачак люкасько, гурезьысь васькон сюресмы ӝыны иськем кузьда, отчы подъёмникен тубыны луэ.

Паркын ужасьёс кусып возё школаосын. Туристической квестъёс ортчытъям сяна, нимысьтыз урокъёсы но ӧтчалляло. Палатка пуктыны, тылскыны, шалаш лэсьтыны, гозылэсь герд керттыны дышетэм сяна, шуг-секытъёсысь потыны валэкто. Кылсярысь, кызьы нюлэскын астэ возёно йыромыку, пӧйшуръёсты пумитаку, кыӵе турын-куаръёсты сиёно, нош кыӵеоссэ ыме ик ӧвӧл тыроно.

Енот-парклэн адресэз: Ижевск, Орджоникидзе ульча, 32б. Кызьы вуоно, ма понна кӧня коньдон тыроно, тупен-тупен валэктозы, 8 (3412) 55-50-10 номеро телефонъя жингыртӥды ке.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА