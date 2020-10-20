«Гастролёр» 80 аресъем песятайлэсь кисызэ 936 сюрс манетлы бушатӥз

Полициын ужасьёс ӝегатӥзы «гастролёрез». Со 80 аресъем песятайлэсь кисызэ 936 сюрс манетлы бушатӥз.

Феврале Воткинскысь песятай ульчаысен тодматскиз чиган тусо егит воргоронэн. Соиз ассэ менеджер шуиз, электроинструментъёс но посуда басьтыны ӵектӥз. Песятайлы номыр кулэ ӧй вал, но сюлмо мурт та вузъёсты тодмоезлы ӵектоно кариськиз. «Менеджер» песятайлэн патераз кӧня ке коробка вуз пыртӥз, песятай солы залог чотын 100 сюрс манет сётӥз.

Мукет нуналаз «менеджер» коньдонзэ берыктӥз. Песятай солы туж оскиз. Соин выль тодмоезлы нош ик юрттоно кариськиз: «менеджер» долларъёсын лыктӥз но манетлыкъёслы воштыны куриз. Озьытэк, пе, выль вуз басьтыны шугъяськисько. Оскись песятай «менеджерлы» 800 сюрс манетсэ воштӥз, выль тодмоез оскытӥз: ӝыт пал со коньдонзэ берыктоз, выльысь манетлыкъёс ваёз. Но амало чиган ӧз вуы туннэяз но, ӵуказеяз но. Куалектэм песятай долларъёссэ чотаны ӧдъяз но — зэмос купюраос интые, отын «Банк

приколов» билетъёс вы­лӥллям. Азьвыл пунэмаськем уксёзэ но «менеджер» пӧечи коньдонэн берыктэм.

Кӧня ке толэзь ортчыса, чиган пиез мукет улосын кырмизы. Со Ставрополь палъёсын вордскем 23 аресъем пиосмурт вылэм. Табере «менеджер» сизоын шутэтске. Юри малпаса пӧяськемез понна 6 арлы колоние шедьыны быгатоз. Нош оскись песятайлэсь лушкам коньдонзэ со кемалась сиыса-юыса быдтӥз ни.

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Елена СКВОРЦОВА