Выль номер сӥземын Гурт удысын ужасьлэн нуналэзлы
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11-тӥ октябре — Гурт удысын ужасьлэн нуналыз. Солы сӥземын выль номермы.
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