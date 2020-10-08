Выль номер сӥземын Гурт удысын ужасьлэн нуналэзлы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 октября, 2020 10:53
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11-тӥ октябре — Гурт удысын ужасьлэн нуналыз. Солы сӥземын выль номермы.

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Оскон — фермеръёслы. Малы агрохолдингъёс трос луыны кулэ ӧвӧл?

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Гурт шоры учконэз воштоно. Мар кулэ на, программа сяна?

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Дорын кадь ческыт. Лозолюкысь пельменлы черод уг бырылы.

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 Тӧр шорын — Алнаш ёросысь «Варзи-Ятчи» хозяйстволэн кивалтӥсез Юрий Зиновьев. Кызьы со хозяйствоез быронлэсь утиз?

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Картаос вылын ӧвӧл. Геннадий Корепанов-Камский композиторлэсь гуртсэ возё фермеръёс. 

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Ойдолэ физкультура ортчытом! Дэбес ёросысь Тыловайысь дышетӥсь Владимир Осотов пиналъёсты уг жаля — вала. 

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 октября, 2020 10:53
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