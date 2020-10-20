Выль аре — выль гидэн. Можга ёросысь «Красный Октябрь» СПК-лы — 70 ар

Можга ёросысь «Красный Октябрь» эштос Быдӟымсурдысь но Чежебашысь ог 70 адямиослы уж сётэ. 4 ар ӵоже соин кивалтэ Николай Васильевич Корнев. Хозяйстволэн

70 ар тырмонэзлы со выль гид пуктыны быгатӥз.

Можга ёросысь «Красный Октябрь» эштосэн кивалтӥсь

Н. Корнев выль гидын.

Туспуктӥз Максим Егоров.

— Кыӵе вормонъёсын пумитаськоды 70 ар тырмондэс?

— Ужасьёсмес данъяса, рос-прос ужрад туэ Гыронбыдтон дыръя ик ортчытыны ӧдъяськомы вал ни, но коронавирусэн йырин ӧз пӧрмы. Югдур тупатӥськиз ке, юбилеез одно ик пусъёмы.

Туэ выль гидмес йылаз-пумаз вуттыны быгатӥм. Со 204 йырлы чакламын. Пуктӥськыны кутскимы 2017-тӥ арын. Соку лэсьтӥськонлы пунэмаськыны уг луы вал, асьме уксёен выроно луиз. Али чыры-пыры ужъёс кылизы на. Скал кыскисьёс но нуналлы быдэ юало ни: ку потомы ни выль гидэ?

Азинскыны кулэ. Туэ лэсьтӥмы скалъёслы сиськон инты, пуктӥське ай гидэ санпропускник, ужасьёслы шутэтскон сэрег, кышноослы нимаз висъет. Азьланяз силос гуосты тупатъяно, бетонлы гинэ кӧня ке миллион манет кулэ луоз. Выляз гидамы пыримы ке, вужзэ тыро-пыдо тупатъяно, кунян гидмы но лябгес ни.

Али 305 кысконо скалмы. Ар куспын оглом 1 сюрс 800 тонна йӧл поттӥськом, скал йырлы быдэ 6 сюрс килограмм луэ, малпасько, азьланяз талэсь но тросгес кыскомы. Ёросысьтымы Кватчиысь хозяйствоысь 40 йыр ветыл басьтӥмы, соосты будэтомы. Озьы оглом 345 йыр кысконо скалъёсмы луозы. Талэсь тросгес возьыны сиёнмы узгес тырмы.

Берло 2 арзэ куазьлы тау шуыны кулэ, ӟеч сиён дасяны быгатӥмы шуыса. Гектарысь 28 центнер тысь басьтӥмы. Со милемлы тырме. Сое вузаса, удобрение, ядохимикатъёс басьтыны быгатӥськомы на. Музъемъёсмы милям умоесь, тодӥсько на, совето

вакытъёсы 35 центнер но ю тысь октылӥмы. Кукуруза туэ туж удалтэмын, 40 гектарысь 400 центнер пала басьтӥмы. Сиёнмы тырмоз но, кылёз но на. Азьлапаллы но дасятэк уг луы. 2010-тӥ кӧс ар возьматӥз, макем секыт сиёнтэк кыльыны. Специалистъёс, бӧрдон калозь вуимы вал, шуо.

Кӧня ке техника кулэ на басьтыны. Погрузчик таръям, умой вылэм, туэ 6 метръем сеялка, Польшаысь выль трактор басьтӥмы, КСУ вайимы — табере сенаж дасяны умойгес луоз.

— Ужасьёслы уд ёрмиське-а?

— Колхозын гужем — кысык вакыт, шутэтскытэк ужано луэ. Соку пенсиын пукись ужасьёсмес но юрттӥськыны куриськомы. Ужасьёслэн шоро-куспо арлыдзы — 45 арес. Ӵапак кын корт куртчон вакытсы. Ужаны лыкто егитъёсыз но. Пинал дояркаосмы али дышетскыны ветлӥзы. Тракторен ужа 23 аресъем

Н. Ходырев. Но каллен пересьмиськом ни. Азьланяз мукет егит специалистъёсты но кыскытэк уз луы. Уждун дырыз дыръя тыриськомы.

Адӟем кары­мон ужась­ёсты вань­зэ вераса уд быдты. Сы­ӵе­ос хозяйствоын трос: гурт удысысь дано ужасьёс луо

кол­хозлэн азьвыл председателез И. Бабкин, трактористъёс

М. Зайцев, А. Зараев, зоотехник В. Чернова… Ужысь ветеранъёс но тачак: валтӥсь бухгалтер Н. Ершова, тракторист Н. Чукарев, КамАЗ-эн ужась И. Зайцев но мукетъёсыз. Скал кыскисьёс пӧлын кема ужало ни

Ф. Филиппова, Г. Зараева, Н. Камашева. Уборка дыръя уен-нуналэн комбайн сьӧрын Б. Филиппов, С. Плитцев.

Хозяйствоысь музъем ужасьёс.

Калыкмы милям умой тырше. Шӧдӥське, арысь аре ужан культура но будэ шуыса, механизаторъёс чакласькыны, техниказэс умойгес учкыны, шаплыгес ужаны кутскизы. ГЛОНАСС-э пыреммы бере ваньмыз ву вы­лын кадь ад­ӟиське, диспетчер тодэ ни, кин кытчы кожа, ветлэ. Со сяна, лыдъян-чотан пумы­сен но умой. Агроном мертаса уг ветлы ни, таиз бусы кӧня гектар шуыса. Ваньзэ компьютер возьматэ.

— Азьланез сярысь малпаськоно ке, кыӵеен сое адӟиськоды?

— Али улон воштӥське ни: выль программаос, грантъёс кылдо. Ми но соосты чакланы кутском ни ай, оло, уксёен капчигес луоз. Азьвыл пудо-животэн вырисьёс трос ӧй вал, али пумен фермеръёс кылдо. Но соос странаез сюдыны уз ворме, хозяйствоос быризы ке, секытгес луоз. Гурт калык дышем сямъя колхоз понна дурбасьтэ. Дышемын ми одӥг коллективен ужаны. Тодӥсько на, 1980-тӥ аръёсы колхозын 200-лэсь ятыр ужасез вал. Огвакытэ бусые 10 комбайнъёс жур-р! гинэ пото вал, адями трос ке, ужаны шулдыргес!

Пуктӥськоно. Гидъёсты тупатъяку, роботизация пала учкытэк уг луы ни. Тани Сям-Каксяын скалъёсты роботъёс кыско. Со понна трос уксё кулэ: адямиосты дышетоно, скалъёсты дасяно. Скаллэн 1-ез нонокез йӧнала ӧз луы ни ке, робот сое уз кыскы ни. Нош аппарат тӥяськиз ке… Оглом вераса, роботэн но ужаны туж ик капчи ӧвӧл. Но, малпасько, дыр ортчемъя ваньмы отчыозь вуом.

Та научно-технической прогрессын мыным огез уг кельшы: техника адямиез воштэ. Но со адямиез кытчы ке мукет уже интыяно ук, нош гуртын со ӧвӧл. Озьы ик компьютерен вырыны специалистъёс кулэ, нош соос гуртэ ӧз мынэ ке? Тани гуртэ лыктӥсь дышетӥсьёслы но эмчиослы миллион дэмлало, нош гурт удысын ужасьёслы ке — трослы ӧжытгес… Гуртоослы тросгес саклык висъяно, дыр.

— Колхоз гуртлы но юрттӥськытэк уг кыльы ук.

— Гуртысьтымы клубез колхоз возе вал, туэ сое муниципалитетлы сётӥмы, ас кужыменымы тупатъяны ӧм ворме ни. Али ФАП пуктӥське. Гуртлы юрттӥськыны турт­тӥсь­комы, но со понна тросгес программаосын вырыны кулэ, дыр. Кылсярысь, «Инициативной бюджетирование» проектэ пыриськоно. Милям одӥг сюлмаськонмы — сюресъёсты тупатоно. Ваньмыз мукетыз вань: ву, газ, уж.

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Мария Векшина