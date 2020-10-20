Выльдӥськон калыкез уг возьы?

Кизнер ёросысь Вичурка гуртысь сюресъёсты тупатъяны юрттӥз «Новый путь» хозяйство.

Туспуктэм: Вуж Бӧдья муниципал кылдытэтлэн архивысьтыз.



Кизнер ёросысь Вичурка гуртэз возись луэ «Новый путь» хозяйство. Предприятие юрттэмен, али тупатъязы гуртысь 4 урамысь сюресъёсты. Но СПК-е ужаны лыктӥсь уг сюры.

Вуж Бӧдья поселение 6 гурт пыре. Гозношурысь 3 юртэ кузёоссы гужемлы гинэ на берытскыло. Носов починкаын 8 мурт сяна улӥсез ӧвӧл ни. Гуӵин-Бӧдья но бырисьёс пӧлы пыре. Туннэ пуктӥськыны выро на Вуж Бӧдья, Вичурка но Кибъя гуртъёсын гинэ. Та 3 гуртъёсын ог 770 улӥсез. Куиняз ик нылпи сад, школа ужало. Кылем арын Вичуркае нылпиослы шудон площадка лэсьтыны калыклэсь уксё бичазы. Бордазы мыло-кыдо итӥськиз «Новый путь» хозяйство но. Адямиос нырысь-валысь кышказы вал, коньдон тус-тас луоз шуыса. Но туала шудон комплекс ӝутскиз но, быдэс гуртэн шумпотӥзы. Табере татчы нуназе нылпиосты поттало садысь воспитательёс но школаысь дышетӥсьёс, нош ӝыт со семьяен пукон интылы пӧрме. Нылпиос юр-яр карыса бергало, лэйкало, гурезьёсысь нискылало, кечыръясько, кужымзэс мертало. Вичуркаын пиналъёссы 63 кузя.

— Азьвылэз шудон интызы воксё уродмиз. Пулэсь лэсьтэм лэйканъёс сисьмизы, кортъёс сыномизы ни вал. Вылез кыдёке яркыт пиштэ, бордаз кыске, — шуэ Вуж Бӧдья поселениен кивалтӥсь Елена Семакова.

Вичуркаын улӥсьёс туэ сюрес лэсьтыны 200 сюрс манет бичазы. Сомында ик висъяз хозяйство. Инициативной бюджетирование проектэ пыриськыса, поселение элькун бюджетысь 1 миллион манет кыскыны быгатӥз на. 4 урамъёсысьтызы сюресъёссэс изэн шобыртӥзы, ӵошкатӥзы. Зор-котэн интыен-интыен машинаен но ортчыны уг луы ни вал. Нош табере нылпиос великъёсын ворттыло.

— Али вань гуртъёсысь урамъёсмес югдытомы на. 46 светильник басьтэмын ни. Вуж Бӧдьяе тренажёръёс пуктом. Кайта Кибъя гуртэ нылпиослы шудон площадка лэсьтыны малпаськомы. Татын сюрессы но начар. Учком, марлы кибъяос уксё бичано кариськозы. Ӵош ужатэк, номыр уг пӧрмы. Оломар но лэсьтэм потэ, но соку ик вань гуртъёсын инициативной бюджетирование проектэ пыриськыны уг луы: 1 аре 1 гуртэз быръёно, — шуэ Елена Ивановна.

Туспуктэм: Вуж Бӧдья муниципал кылдытэтлэн архивысьтыз.

Поселение улыны бертӥсьёс ӧвӧл ни. Коркаосазы каллен газ пырто ке но, егитъёс Вичурка но Вуж Бӧдья шоры уг учко ни. Соин ик «Новый путь» предприятилы но арысь аре ужась утчано луэ. Адямиослэн колхозэ кутскемзы уг поты — капчи уж утчало. Алигес бухгалтер но пудо эмъясь мукет ёросъёсысь мырдэм шедьтӥзы. Колхоз улон инты ӧй висъясал ке, Вичуркае лыктысалзы меда. Соиз но куд-огзэ возе: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство трактористъёслы, скал кыскисьёслы, специалистъёслы али 250 сюрс манет подъёмной висъя. Сое басьтон понна хозяйствоын ичизэ 3 ар ужаны кулэ.

— Азьланяз котькызьы ужа, — лулӟе хозяйствоен кивалтӥсь Александр Морозов. — Школаез йылпумъясь пиналъёсын вераськонлэн толыкез ӧвӧл. Лэсьтӥськись я повар луыны техникумъёсы соос пыро, нош трактористэ дышетскыны уг мыно. Туэ огзэ фермаез 6 миллион манет тыр выльдӥмы. Сомында тыр ик трактор басьтӥмы. Эшшо мукет техника вуттӥмы на. Туж потэ производствоез кӧня ке поллы йылтэммы. Кышкан но возе. Туннэ гид пуктомы, скал басьтомы. Нош пудо утялтӥсь, скал кыскись, музъем гырись ӧз луы ке? Адямиосты гуртын кужмысь уд возьы ни.

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Елена САРАМАТОВА