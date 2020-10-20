Вузаське Lada 211440 (Lada Samara) машина. Торгъёс ортчозы 19-тӥ ноябре 15.00 часын.

АУ УР «Издательский дом национальной прессы» (адрес: 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 274) проводит «19» ноября 2020 года в 15.00 часов по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 274 — торги в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества АУ УР «Редакция газеты «Удмурт дунне» в составе:

ЛОТ №1 в составе: Легковой автомобиль Lada 211440 (Lada Samara) vin xta 211440C5147045 гос. номер M409 АР. Год выпуска 2012.

Начальная цена – 175 000,00 рублей.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме документа произвольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН, обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

— выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

— документы, удостоверяющие лич­ность (для физического лица);

— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах.

Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов, с условиями торгов и подать заявку можно по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 274, тел. 8 (3412) 73-33-42, с 8.30 до 17.00 часов местного времени. Заявки принимаются по «16» ноября 2020 года до 16.00 часов местного времени.

Победителем признается участник, если до третьего

объявления последнего предложения о цене имущества ни один из участников торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней.

Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в форме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной расчётный счёт АУ УР «Издательский дом национальной прессы»: АУ УР «Издательский дом национальной прессы»

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