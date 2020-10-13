Брангуртысь песянайёс сярысь книгаен тодматскон ортчоз Национальной библиотекаын

14-тӥ коньывуонэ Национальной библиотекаын (Удмуртская урам, 264-тӥ юрт) «Удмурт шаер» («Край удмуртский») клублэн пумиськонэз ортчоз. Отчы вуэмъёс тодматскозы Мария Толстухиналэн «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм строили» книгаеныз (12+).

Книгалэн вылбамез.

Туспуктэм басьтэмын М. Толстухиналэн вотэс бамысьтыз

Мария Толстухина — Удмуртиысь культура удысысь дано ужась. 2009-тӥ-2013-тӥ аръёсы со Брангуртысь песянайёслэн администраторзы луыса ужаз, соосын валче 2012-тӥ арын «Евровидение» вуылӥз. Песянайёслэн тыршеменызы, Брангуртын черк ӝутӥськиз, 2016-тӥ арын сое вӧсязы.

Мария Толстухина али но Брангуртэ вуылэ, песянайёсын кусып возе. Нош алигес со песянайёслы сӥзем книга поттӥз, тодэ ваёнъёссэ вашкала мадьёсъёс выллем гожтыса. Книга 26 люкетлэсь пӧрмемын. Автор маде песянайёсын нырысьсэ пумиськемез, пӧртэм интыосы вуылэмзы сярысь. Книгае пыртэмын туспуктэмъёс но. Со сяна, Ижысь Денис Никонов художниклэн суредъёсыныз тодматскыны луэ. Со Брангуртысь песянайёсты, гурт улонэз суредаса кельтӥз.

Виктория Крамова