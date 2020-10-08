«Арлэн книгаез П. Чайковскийлэн вордӥськем палъёсаз» фестиваль-конкурсын пӧртэм изданиос дунъямын

Ижысь Эшъяськон юртын «Арлэн книгаез П. Чайковскийлэн вордӥськем палъёсаз» фестиваль-конкурслы йылпумъянъёс лэсьтэмын. Ужрад ортчиз Национальной библиотекалэн сюлмаськемезъя.

Таӵе конкурс нырысьсэ ортчиз но кӧня ке улосъёсты огазеяз. Вожвылъяськонэ пыриськизы 129 изданиос. Книгаос вуизы Удмуртиысь, Марий Элысь, Комиысь, Башкортостанысь, Татарстанысь, Чувашиысь, Якутиысь но Киров областьысь.

Жюрилы туж секыт вал устоосыз пӧлысь устооссэ книгаосты, издательёсты бырйыны. Конкурсэ, чеберлыко литература сяна, вуизы наукаен герӟаськем книгаос, справочникъёс, учебникъёс, энциклопедиос.

«Устоез оформление» номинациын пусъемын Башкортостанысь «Китап» издательстволэн «Урал Батыр. Башкирский народный эпос» книгаез.

Наукая тужгес устоез издание луиз Чувашиысь издательстволэн «Материальная и духовная культура суваро-булгар — предков чувашей» книгаез.

Устоеныз дышетон изданиен лыдъямын «Удмуртия» издательствоын поттэм «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!», нош чеберлыко книгаос пӧлын пусъемын Марий Элысь издательстволэн антологиосыз.

Нылпиослы но быдэ вуымтэослы чаклам книгаос пӧлын озьы ик вормиз Марий Элысь издательство, соослэн нылпиослы яркыт суредъёсын пор-ӟуч-англи кыллюкамзы тужгес ӟечен лыдъямын.

Нимысьтыз номанация чакламын вал электон книгаос понна. Татын вормисе потӥз Удмуртиысь Национальной библиотекалэн Михаил Калашников конструкторлы сӥзем указателез.

«Удмуртиысь тужгес усто книга» номинациын вормиз «Удмурты. Тайна тамги» ( «Удмуртия» издательствоын поттэм издание). Нош «Арлэн книгаез» луиз «Секреты удмуртских мастеров» книга. (Тазэ но «Удмуртия» издательство поттӥз)

Юрий Кузнецовлэн — «Удмуртия» издательстволэн директорезлэн — пушкыз тыриз. Тау карон кылъёссэ шуак вераны ик ӧз ни быгаты, сцена вылэ ӧтиз та книгаос бордын ужам адямиосты — Гергий Грязев редакторез но Валентин Семёнов дизайнерез.

— Малы мыным сокем дуно «Секреты удмуртских мастеров» книга? Сое лэсьтонэ быдэс дунне пыриськиз! Тодосчиос, кибашлыослэн юртъёссы, «Айкай» театр, Калык творчествоя юрт… Ваньзы ужазы одӥг копейка гонорартэк но! — тау карыса пусйиз Юрий Васильевич. — Книгаосмы палэнын, Москваын трос пӧртэм дипломъёс басьязы ни, но дорад басьтэм дунъетлэсь дуноез номыр ӧвӧл, пуш тыре, синвуос пото…

Елена Миннигараева