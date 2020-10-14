Алнашысь дышетӥсь Надежда Соколова — визьнодась, эш но кыкетӥ анай

2-тӥ арзэ Алнашысь покчи классъёсты дышетэ Надежда Соколова. Можгаысь педколледжез горд дипломен йылпумъяса, нылмурт ужаны вуиз аслаз дышетскем школаяз.

Алнашысь шор ёзо школаын 2-ти арзэ дышетэ Надежда Соколова

Туспуктӥз Елена Скворцова

— Мынам анае Марина Анатольевна — дышетӥсь. Соин кема ӧй бырйиськы. 9-тӥ класс бере Можгалась педколледже дышетскыны пыри. Анае шумпотӥз, солэсь удыссэ азьланьто шуыса, — вера Надежда Владимировна.

Педколледжын берпуметӥ курсын дышетскыкуз, студентка практикае бертӥз Алнаш школае. Сое 1-тӥ классысь дышетӥсь вӧзы ужаны пуктӥзы. Нылпиос но, коллектив но практиканткалы туж кельшизы. Школаысь дышетӥсьёс но сакесь вылӥллям, студенткалэсь мылкыдзэ валазы: пиналъёсын ужаны пӧрмытэ. Озьы вуоно дышетӥсьлы ӵектӥзы — Алнаш школае ужаны лыкты, ми тыныд 1-тӥ класс сётом. Марлы мынонтэм? Педколледжын люкам тодон-валанэ йырам, туж умой луоз сое уже кутыны, малпаз егит педагог.

Озьы 19 аресъем Надежда Владимировна кылем арын 1-тӥ классэз кутӥз. Табере со 13 пиналъёслэн визьнодасьсы но, эшсы но, кыкетӥ анайзы но. Тэшкылиосыз, мукет классъёсын сярысь, ӧжытгес ке но, пӧлазы сыӵе шаплыосыз вань, 2 муртлэсь золгес но шаянтыны быгатозы.

— Практика дыръя лыктӥськод дась классэ. Отын дисциплиназы но вань ни, дышетӥсез но кыло-адӟо. Ма, собере, 1 урок ортчытӥськод но — уж лэсьтэмын. Нош ужаны потӥ но… Мон — классэн кивалтӥсь, шорам 13 пар синъёс учко. Нылпиосты пуктоно, валэктоно, дышетоно, — ужаны кутскемзэ маде Надежда Владимировна.

Мумы-бубыос но оскизы егит дышетӥсьлы, шуылӥзы: туж умой ай — пинал, иське, нылпиосын ужаны кужымез но, мылкыдыз но трос.

2-тӥ классын ужаны капчигес ни, пальпотэ педагог. Нылпиос дышетӥсьсэс кыло, урокъёсын мыло-кыдо ужало, отметка басьтон понна уг тыршо — тодон-валан люкало.

Озьы егит педагоглэн вань улонэз школа котырын ортче. Урокъёс бере со пиналъёслэсь тетрадьёссэс эскере, собере дыртэ визьноданы дораз дышетскись нылашез. Тазалыксыя ляб луись нылпиос понна дышетӥсь — нырысь ик эш. Озьы Надежда Владимировна арняяз 3 пол вуылэ таӵе пинал доры.

Нош дораз бертыса, педагог кутске вуоно урокъёслы дасяськыны. Туж усто: татын сое пӧсь сиёнэн котьку пумита песяез. Ужен герӟаськем юанъёсыз кылдо ке, вазиськыны быгатэ анаезлы. Семьяосыз шумпото: нылзы валаса радъя котькуд нуналзэ, ачиз ик уксё поттыны быгатэ ни. Тани выль дышетскон арын уждун борды классэн кивалтэм понна ватсэт тырыны кутскизы. Со сяна, Удмуртиын школае лыктӥсь егит педагогъёслы 3 ар ӵоже нимысьтыз выплата чакламын.

Ужась муртэ уж ачиз шедьтэ, шуо. Озьы Надежда Владимировна школаысь покчи классъёсысь мукет дышетӥсьёсын ӵош пыриськиз проект гожтон уже. Шаертодонлы сӥзем методикая пособие кылдытон сярысь малпанзэс быдэстыны коньдон утӥзы Россиысь Президентлэн грантъёсъя фондысьтыз. Надежда Соколова та проектын коньдон ужпумъёс понна кыл кутэ, соя ик басьяськоно, отчётъёс гожъяно луэ.

Надежда Владимировна сюлмаське тодон-валанзэ но будэтыны. Кылем арын дышетскыны пыриз Удмурт кун университетэ, логопедлэсь ужзэ валамез-тодэмез потэ. Матысь аръёсы кытчы ке кошкон, ужзэ воштон сярысь уг малпаськы. Пиналъёслэсь будэмзэс, визьмаськемзэс адӟисько но шумпотӥсько, одно ик 5-тӥ классозь вуттыны чакласько, шуэ дышетӥсь.

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Елена СКВОРЦОВА