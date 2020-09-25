93 студентъёс но аспирантъёс басьтозы Удмуртилэн Тӧроезлэсь стипендизэ

Выль дышетскон арын толэзьлы быдэ Удмуртиысь 93 студентъёс но аспирантъёс стипендизы борды Удмуртилэн Тӧроезлэсь стипендизэ басьтозы. Солэн быдӟалаез 1 сюрс манетысен кутске.

Таӵе юрттэт чакламын наукае лыктӥсь егитъёс но вузъёсысь адӟем карымон студентъёс понна. Озьы 10 аспирантъёслы толэзьлы быдэ 3 сюрс 500 манет тырозы наукаын вормонъёс басьтэмзы понна. Ӟеч дышетскемзы но наукаен тунсыкъяськемзы понна 2 сюрс 500 манет вуоз 15 студентъёслы. Соослы таӵе ватсэт 10 толэзь ӵоже тыриськоз.

Фин-угор удысысь ужпумъёсын тунсыкъяськемзы понна 4 студент данъямын Г. Верещагин нимо стипендиен. Соос толэзьлы быдэ басьтозы 2 сюрс 500 манет. Эшшо 5 студент К. Герд нимо стипендиен данъямын. Ӟеч дышетскемзы но анай кылэз яратэмзы вуттӥз вылӥ вормонэ. Табере толэзьлы быдэ 2 сюрс 500 манетлы шумпотозы.

Спортын вормонъёс басьтэмзы понна 5 муртлы 2 сюрс 500 манет стипендия чакламын. Эшшо 6 муртлы толэзьлы быдэ 1 сюрс манет тыриськоз. Со сяна, ӟеч дышетскемзы но эскерон ужъёсын выремзы понна 48 муртлы 1 сюрс манет ватсэт чакламын.

Елена Скворцова