4-тӥ-6-тӥ куарусёнэ Ижын ортчиз «Лыдӟиськы, Ижкар!» фестиваль.

Бадӟым шатёръёс улын но гуждор вылын калык лыдӟиськиз, вожвылъяськонъёсы пыриськиз, шудӥз, киужен выриз но шулдыръяськиз.

Фестивальысь книгатэк уд берты.

Туспуктӥз Максим Егоров

Туэ фестиваль сӥземын вал Удмуртиысь пӧртэм калыкъёслэн культураоссылы. Арнянуналэ «Этноразгуляй» улсын дӥсенызы, кырӟанъёсынызы но эктонъёсынызы тодматӥзы элькунысьтымы ӟучъёс, азербайджанъёс, армянъёс, поръёс, казакъёс, еврейёс но бигеръёс. Фестиваль ӵоже ижкаръёс тодматскизы удмурт культураен, литератураен но. Фестивалез мытӥз дуннелэн кылдэмез сярысь удмурт выжыкыл — сое возьматӥзы «Дай пять!» студия но «Сундучок» ансамбль. Брангуртысь песянайёс сярысь книгаеныз тодматӥз Мария Толстухина, лыдӟисьёсыныз пумиськиз Удмуртиысь калык писатель Вячеслав Ар-Серги. Удмуртиысь литературалэн вормонъёсыз но сюлэмшугъяськонъёсыныз сярысь лекция лыдӟиз тодосчи но кылбурчи Алексей Арзамазов. История наукаосъя кандидат Юрий Перевозчиков мадиз, кызьы удмурт калыклэсь азинскемзэ валтo анай кылын печатласькись изданиос.

Туэ палэнысь трос куноос вуыны ӧз быгатэ ке но, Ижысь покчи лыдӟисьёсты шумпоттӥз Москваысь Валентин Постников писатель — Юрий Дружков (Постников) писательлэн, «Весёлые картинки» журналэз кылдытӥсьлэн пиез. Со пиналъёслы кылбуръёссэ, веросъёссэ лыдӟиз, книгаосысьтыз тунсыко геройёс, Карандаш но Самоделкин, сярысь мадиз, нылпиосты гор серекъятӥз.

Гуждор вылын шулдыр вал.

Туспуктӥз Максим Егоров

Нылпиослы туэ фестиваль туж яраз: гуждор вылын нуналлы быдэ ужаз семьяослы сӥзем инты. Отын тэшкылиос но соослэн анай-атайёссы шудонъёсы, мастер-классъёсы, квестъёсы пыриськизы, пӧртэм калык выжыкылъёсын тодматскизы. Яраськиз пиналъёслы Лӧпшо Педунен но дырзэс ортчытыны. Покчиос понна Мунё театр возьматӥз спектакль, «Кот в сапогах» концерт-мюзиклэн шумпоттӥз «Золотая мелодия» оркестр.

«Лыдӟиськы, Ижкар!» фестивальысь выль книгатэк дораз нокин ӧз берты, дыр. Шатёръёс улын интыяськем издательствоос но книга лавкаос дорысь калык ӧз бырылы ӵукнаысен бер ӝытозь.

Туэ «Лыдӟиськы, Ижкар!» азьын «Городын гужем» фестиваль улсын литературалы сӥзем ужрадъёс Ижысь азбаръёсын но ортчылӥзы. Таин Удмуртилэн шоркараз фестивальёс уг йылпумъясько: арня пумын Шор площадьын ортчоз «Горд фестиваль», нош со бӧрсьы арня ӵоже пусъёмы Пыӵал тӥрлык поттӥсьёслы сӥзем нуналэз (0+).

Виктория Крамова