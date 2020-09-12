Шаерысьтымы хозяйствоосын сӥзьыл вуэмъя чырмытгес пуктӥсько. Али 12 ёросъёсын туала фермаос ӝутӥсько.

Ува ёросысь «Заря» хозяйствоысь В. Морозов, А. Иванов, В. Лимонов ферма пукто.

Туспуктэм: Ува ёросысь «Заря» эштослэн архивысьтыз.

Йыг-дым вазе Сарапул, Юкаменск, Грак, Вавож, Дэри, Шаркан, Можга, Кизнер, Алнаш, Глазов, Эгра но Ува ёросъёсын. Пичи ферма пуктыса нокытын уг выро ни — трос пудолы чакласа, бадӟым объект ӝуто. Кылсярысь, Юкаменск ёросысь «Родина» но «Куркан» предприятиосын быдэн 400 йырлы фермаос ӝуто. Кунян вайыны дасяськись скалъёссы сярысь сюлмаськыса, Грак ёросысь «Родина» хозяйствоын но 70 йырлы гид пукто. Отчы 25 миллион манет кошкоз. Кунянъёслы но инты дасяло ни: ферма вӧзы пичи клет­каосы пыртозы, кӧс куро вылын толалтэ но уз кынме. «Родинаын» али 2 сюрс 850 сюро таза пудозы ни, 1 сюрс 345-ез — кысконо скалъёс.

Нош Ува ёросысь «Заря» хозяйствоын одӥг липет улэ пыртыны ӧдъяло скал пиятон, кунян куайытон но скал кыскон висъетъёсты. Татын 150 скалъёсты думылытэк возёзы. Кредитъёсы пырытэк, пуктӥськыны выро.

— Кылем арын сӥзьылысен пуктӥськиськомы. Туэ быдтоно. Ваньмыз сямен ужъёс Андрей Иванов, Владимир Лимонов но мон вылын, — вера егит ужась Владислав Морозов. — Муртлы уксё кисьтытозь, асьме кужымен лэсьтомы, шуизы хозяйствоын. Пӧрме кадь. Быгатэммылы асьмеос ик шумпотӥськомы.

Паӵагуртын ужан интыос трос ӧвӧл бере, пинал калык «Заря» СПК-е куриське. Туннэ татын 80 мурт тырше. Шоро-куспо уждунзы ог 25 сюрс манет. Хозяйствоен ки­вал­тӥсь Александр Вахрушев сюлмаськемен, татын берло дыре производствозэс йылтон борды бась­тӥськемын. Али гидъёсазы вордо 900 йыр сюро таза пудо. Уллёзэс 1 сюрс 200 йырозь вуттыны медо. Туэ ӝыны ар ӵо­же котькуд скалзылэсь шорлыдын 3 сюрс 573 килограмм йӧл кыскыны быгатӥзы ни. Нуналысь нуналэ лыдпусъёссы йыло. Выль гид ӝутӥськемен, мукет фермаосазы эрикогес луоз. Воштӥськонъёслы

гуртоос шумпотэмын. Ас вакытаз угось хозяйство воксё бырон калэ вуэмын ни вал. 1992-тӥ арын татын реорганизация ортчем бере югдурзы каллен ту­па­тӥсь­кыны кутскиз. Кылем арын техниказэс выльдыны пӧр­мытӥзы.

Туэ январь-август то­лэзь­ёсы шаерамы хозяйство­осын кыскемын 543,9 сюрс тонна йӧл, кылем арысь та вакытэн ӵо­ша­ты­са, со 30,5 сюрс тонналы уногес. Ваньмыз со выль гидъёс пуктэмлы луыса но, шуо Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын. Туэ оглом 24 гид лэсьтэмын луоз. 7 ферма усьтӥськиз ни.

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Елена САРАМАТОВА