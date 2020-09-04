Юрттэт луыны кулэ ужамъя. Субсидия вылэ гинэ чӧлсконо ӧвӧл ни

Гурт хозяйствоя но сиён-юонъя министерство дася удысэз 2025-тӥ арозь азинтонъя стратегия. Кызьы малпало ужаны предприятиос? Та но мукет юанъёслы валэктон дэмен утчазы Правительстволэн паськытатэм кенешоназ.

Вотка ёросысь «Мир» хозяйстволэн кивалтӥсез Е. Собина ӵектӥз

субсидиез продукция поттэмъя люкылыны. Мукет хозяйствоослэн

кивалтӥсьёссы соин соглаш луизы.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-службаез



Шаерамы ог 300 гурт хозяйствоос лыдъясько. 60 процентаз 100-лэсь ятыр адямиос ужало. Мукетъёсыз предприятиос пичиесь. Соин ик «стратегия» кылэз кылыса, уноез куалекто, юнъёсызлы гинэ на табере азинскыны юрттозы шуыса. Лябъёссэ быдтозы я кинэн ке кужмысь огазеялозы шуыса кышкан кылемын угось.

— Аслым но меӵак озьы юан сётӥсьёс вань, — шуэ Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез, гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Ляб-а, кужмо-а предприятие, котькудӥз малпаськыны кулэ: мар карыны луоно на производствоез йылтон, тросгес барыш поттон, калыклэсь улон-вылонзэ ӟечомытон понна? Котькудӥз чотаны кулэ: кунлэсь сомында-сомында субсидия басьтыны пӧрмытӥ ке, кӧня ужан интыос кылдытыны быгато, кӧня выт тыро, шаерамы поттэм вуз пӧлысь кыӵе люкетэз мынам луоз? Нялтас вераса, пичи хозяйствоослэн рос-просгес ужаны луонлыкъёссы бадӟымесьгес: соослэн вань ресурсъёссы кутымтэ на.

Туннэ котькуд ёросын чакламын, кытын кӧня ферма усьтӥськоз, кӧня музъем гыриськоз, тысь куасьтон но шертон комплекс ӝутӥськоз. Ваньзэ тае ёросъёс министерствоен ӵош юнмато. Но пуктом шуо но, уг пукто — ваньмыз бумага вылэ кыле. Куддыр куд-ог хозяйствоос азьланяз кызьы ужалозы, асьсэос но вераны уг тодо. Кин но со вазьыны быгатоз: йӧллы субсидия сётӥське ук, малы мултэс йырез бергатонэз. Но туннэ переработчикъёс нуналысь нуналэ тросгес но тросгес сырьёлы кулэясько, азьланяз куронъёссы эшшо бадӟымесьгес луозы, озьыен, хозяйствоос йӧл, сӥль поттыса уз вуттэ. Луэ фермаос пуктыны, техника басьтыны, тӥрлыкез выльдыны субсидиосты али сямен ик люкылыны. Но кин ке котырзэ выльдыны пӧрмытэ, кин ке — уг, озьыен, басьяськыны-лэсьтӥськыны быгатӥсьтэм хозяйство субсидитэк кыле, со арысь аре озьы лябӟе. Туэ тужгес трос юрттэт басьтыны быгатӥзы Вавож, Шаркан, Можга, Пичи Пурга но Алнаш ёросъёсысь хозяйствоос: татчы быдэн 76 миллион манетысен 133 миллион манетозь субсидиос кошкизы.

— Кӧня тонна вуз поттӥд но вузад, сомында ик субсидия басьтӥд ке, со трослы шонергес луоз, — шуэ Вотка ёросысь «Мир» хозяйствоен кивалтӥсь Елена Собина. — Нокинэ ферма пуктэмезъя я техника басьтэмезъя уз мерталэ ни — кӧня продукция поттэмзэ учкозы. Соку асьмелэн эшшо золгес ужаммы потоз. Сыӵе дыръя бумага вылын гинэ ум пуктӥське.

Елена Собинаен соглаш ваньмыз сямен хозяйствоосын кивалтӥсьёс. Дэри ёросысь «Путь Ильича» предприятилэн директорез Пётр Чувашёв пусъемъя, уйпалась хозяйствоослы капчигес луысал, дыр, пуктӥськонзы понна субсидиос басьтыны. Татын угось уноез фермаос вужесьгес на. Нош лымшор но шор ёросъёсын вазьгес выльдӥськизы. Котьма ке но поттэм но вузам продукция понна юрттэт басьтыны уноез соглаш. Угось уйпалан но юнэсь хозяйствоос вань: скаллы быдэ шорлыдын 9 сюрс тонна йӧл кыско. Тамында йӧл басьтӥсьёслы производствозэс йылтыны секытгес луоз, нош 5 сюрс килограмм йӧл кыскисьёслы азинтӥськыны сюресъёс усьтэмын. Ужамед потӥз ке, ваньмыз пӧрмоз, шуо. Сыӵе дыръя субсидия басьтыны быгатозы ваньзы.

Туэ шаерысьтымы гурт удыслы 2,7 миллиард субсидия висъяськиз. Юрттэт азьланяз но та быдӟа ик кылёз шуыса, нокин оскон уг сёты. Нырысь ик аслыд осконо, субсидия вылэ гинэ чӧлскыса улыны уг яра, шуо гуртоос. Кредит басьтонэз капчиятыны пӧрмысал ке, трослы каньылгес луысал. Куддыр угось толэзьёсын банклэсь решенизэ возьмано луо, та ужзэс туж ӝегатэ.

Хозяйствоослы али дыр сётэмын на ӵектонъёссэс министерствое келяны. Отӥяз стратегиез Правительствоын но Кун Кенешын эскерозы но юнматозы.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова:

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— Гурт удысэз азинтонъя стратегиын чакламын матысь 5 ар ӵоже сиён-юон поттонэз 6 процентысен 9 процентозь вуттыны. Кунгож сьӧры 20,5 миллион доллар тыр вуз поттыны (али 2,9 миллион доллар). Чакламын бадӟым проектъёслы музъем висъянъя фонд кылдытыны. 2000-тӥ арысен ог 125 сюрс гектар музъем аналмиз. 245 сюрс гектарлэн гинэ зэмос кузёез вань. Кылемез я арендае кутэмын, яке документъёстэк гырисько-кизисько.

Ува ёросысь «Авангард» СПК-ен кивалтӥсь, Кун Кенешысь

депутат Фарит Халитов:

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— Ӵуказе нуналэз малпась муртлэн производствозэ огсыр ӝутэмез потэ. Хозяйствоос ог-огенызы мед вожмаськозы. Сыӵе дыръя ог-огзыя уждун бадӟым тырозы, маке выльзэ пыӵатыны но тыршозы. Соин ик субсидиосты люкылоно ужамъя. 7-10 процентлы ӝутӥськид — сомындалы ик юрттэт сётоно. Макем скал тросгес йӧл сётэ, сокем ӟечгес сое сюдӥськомы.