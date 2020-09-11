Юлия Железняк: Туризмез азинтонъя Удмуртия Россиын ӟеч адӟиське

Юлия Железняк — Экономикая министерствоысь Туризмез азинтонъя управленилэн кивалтӥсез.

Берло аръёсы туризм шаерамы адӟем карымон азинске. Ортчо ужрадъёс, радъясько турмаршрутъёс, улӟо-выльдӥсько вашкала синпелетъёс, кылдо выльёсыз объектъёс — соосты учкыны калык вуэ. Та удысэз быгатыса валтэ синмаськымон нылкышно — Юлия ЖЕЛЕЗНЯК. Со Экономикая министерствоысь Туризмез азинтонъя управленилэн кивалтӥсез луэ.

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Железняк

— Вордӥськи мон Кам дурын — Сарапул городын. Тодӥськоды, со вашкала купеч город, отын утиськемын вуж юртъёс. Мыным потэ, отын омыр ик чылкак мукет: со кыӵе ке эрико, бурдъясь, кужым пыртӥсь. Ижын, кылсярысь, улон пӧзе, дыртэ, нош Сарапулын со гань-гань, Кам шурлэн визыламез кадь. Но кыӵе вал со мон пичи дыръя, кыӵе али — чылкак пӧртэм суредъёс. Азьло вашкала юртъёслы саклык ӧз ик висъяськылы, ас понназы векаса кадь улӥзы. Нош берло аръёсы югдур чылкак воштӥськиз: сарапулъёслэн «Камский берег» проектсы пыртэмын Россиысь улосъёсын туризмез азинтонъя федерал программае. Озьы выльдӥськизы городысь уноез синпелетъёс, отчы кыстӥсько туристъёс. Данъяськисько, мынам вордскем интые табере элькунысьтымы туризмъя одӥгез кужмоез центр луэ. Нош со сяна но шаерамы кӧня ай данъяськымон интыос — вераса уд быдты! Нуналмысь золгес но золгес синмаськисько элькунмылы.

…Пичи дырысеным ик мон ялан маке выльзэ утчась, оломаин но тунсыкъяськись вал. Семьяямы ми 2 нылъёс — 4 ареслы бадӟымгес Ирина апае но мон. Ми понна авторитет вал песятаймы Трофим Алексеевич Железняк. Вордскемын со Украиналэн шундыпуксён палаз, Винница улосын. Ветлэмын Быдӟым оже, вуэмын Берлинозь. Война йылпумъяськем бере службазэ азинтӥз армиын. Нош отставкае потэмез бере сое, офицерез, гвардилэсь майорзэ, демобилизовать кариллям Сарапулэ. Вордскем палъёс бордазы кыско шуо ке но, песятаелы Сарапулын сокем кельшем, палэнэ кошкыны ӝуткаськылымтэ ни. Мамае-папае яна потӥллямтэ: песятаймылэн юртаз бадӟым семьяен улӥм.

Пичи Юля (бурысез) песятаеныз но апаеныз.

Алигес учкыса потӥ характеристиказэ. Гожтэмын: зэмос ӟуч офицер. Нимтулызъя ик сямыз но вал: кыл вылаз юн сылоз, мар борды кутскиз, одно лэсьтоз. Милемыз, 2 внучкаоссэ, дышетоз вал: сюлэмдылы кельшисьтэм ужен выроно ӧвӧл — муртлэсь интызэ басьтыса эн улэ. Ужед аслад принципъёсыныд уг тупа ке, тод: тон аслыд янгыш сюрес быръемед. Яратоно песятае улӥз 99 аресозь. Улонысь кошкытозяз, йырсазьыз сайкыт вал, котьку тунсыкъяськылӥз политикаен, культураен. Озьы со монэ но дышетӥз улон шоры паськыт синъёсын учкыны.

Кулон дырызлэсь матэктэмзэ шӧдыса, лэся, огпол со мыным шуиз: мынам одӥг гинэ нылы, фамилиез картэзлэн, тон басьты мынэсьтым фамилиме, уть сое. Озьы Ирина апае Засухина ик кылиз, нош мон Железняк луи. Семья кылдытэме бере но сое ӧй вошты. Нылпиосы луизы ке, оскисько, соос но азинтозы Железнякъёслэсь выжызэс. Кузпалы, тодӥсько, пумит уз луы.

Нош Нина Ивановна песянае тыршемын Сарапулысь вуриськон фабрикалэн экспериментальной цехаз. Отын со кыл кутӥз выль модельёс кылдытон, соосты вурыны басма быръён понна. Фабрикаяз вуриськыса солы уг акыльты вылэм, лэся, дорын но машинаеныз тачыр! поттыса вуриськиз. Солэсь дэремъёссэ басьтыны сарапул нылкышноос, эсьмаса, черодын сылӥзы.

Песянае сьӧры мон но фабрикае вуылӥсько вал. Нош отын бадӟым рулонъёсын басмаос, пӧртэм пужыё юдэсъёс. Соосты вандылыса, вуриськыса пукылӥ. Маке пӧрмытӥсько но азбарамы мода возьматӥсько. Озьы песянае бордын пӧртэм киужлы дыши. Тодысал ке соку, та быгатонлыке монэ туризм удысэ вуттоз шуыса…

Кузьым — проект

— Мамае Татьяна Трофимовна но котькыӵе киужлы усто адями. Йылпумъямын Пермьысь педагогикая институтысь кунгожсьӧр кылъёсъя факультетэз. Пичи дырысеным ик со монэн англи кылын вераськыны кутскиз. Дорын котьку чузъяськылӥзы англи сямен лабыртыны дышетӥсь пластинкаос. Ӟучен верано-а яке англи сямен-а — мон понна огкадь луиз.

Пичи дыръяз.

Покчи классъёсын тунсыкъяськыны кутски крезьгурен, музыкальной школае гожтӥськи. Бырйи скрипкаез. Туж кельшиз соин шудыны. Смычокез кӧня ке ар ӵоже кыскаме бере малпай: мынэсьтым уз пӧрмы Ванесса Мэй (быдэс дуннелы тодмо луэм скрипач — авт.). Иське, астэ мукет удысын эскероно. Озьы мон, апаелэсь адӟем карыса, вуи балетъя школае. Мон шуысал, нылмурт понна со усто школа. Ёзвиос кыдало, мугордэ шӧдыны, тыбырдэ-кустэ шонер возьыны дышиськод, веськрес луиськод. Таиз яратонэ кема кыстӥськиз — 7 ар талэсь азьло гинэ балетэн выремысь дугдӥ. Ваньмон дыр ӧз шедьы ни.

Эшшо ке пичиысен яратӥсько вал вылын ворттылыны. Нимысьтыз школае но ветлӥ. Ма, али но, вис шедьыку, апаеным вал вылэ пуксиськом но инкуазе потӥськом.

Ачим сярысь тазьы шуысал: тунсыкъяськонъёсы ласянь мон чылкак но туала ӧвӧл. Мынам огъёзъёсылы кельше туала крезьгур, шуом, рок, мон нош лумбытэн кылзысал симфонической оркестрлэсь шудэмзэ яке учкысал операез-балетэз. Ма, мынам быдэс семьяе сыӵе. Симфонической оркестрлэн кытын ке шудэмез — семьямылы огазе люкаськыны но ог-огенымы адскыны муг.

Йылпумъяй мон Сарапулысь лингвистикая гимназиез. Киужен вырыны быгатӥсько, скрипкаен шудӥсько, англи кылын усто вераськисько, вал вылын ворттылӥсько, балетын эктӥсько. Кыӵе бен удыс быръёно? Песятае шуиз ук, кельшисьтэм ужен выроно ӧвӧл…

Ӵап соку вордскем нуналы тупаз. Ирина апае, соку со экономист вал ни, мыным аспӧртэмлыко кузьым лэсьтӥз. Сётӥз аслэсьтыз… проектсэ. Мыным шуиз: киужен вырыны яратскод, малы бен студия усьтонтэм? Эшшо ке Сарапуллэн шорысьтыз ик одӥг юртысь висъетэз арендае кутэм. Ваньмыз дась, проектэз пыӵатон борды гинэ басьтӥськы! Мылкыды бурдъяськиз. Студилы ним сётон сярысь малпаськыны кутским. Апае шуэ: тыныд, пе, песятаймы «Юляша» шуыса вазиське вал, ойдо озьы ик нималом. Мыным нырысь туж огшоры кадь потӥз. Но бӧрысь соглаш кариськи: огшоры, но ваньзылы валамон, мудронъяськытэк.

Озьы мон студиям ӧти городысьтымы ачим кадь ик киужен вырисьёсты. Мыло-кыдоос лачак люкаськизы. Ма, урод шат, кибашлыосын одӥг азе люкаськыса, киужен вырыны, ог-огеныд лабыртыны, лэсьтэм арбериостэ вузаса, коньдон поттыны.

Студиямы, зэмзэ вераса, киужен гинэ ӧм выре. Ортчытъямы тунсыко адямиосын пумиськонъёс, радъяллямы адӟытонъёс, возьматъяллямы концертъёс. Дорамы ӵемгес но ӵемгес вуылыны ӧдъязы туристъёс, басьяллязы киужъёсмес. Поттэм коньдонмес куспамы люкылӥмы. Ваньмы ӝутскем мылкыдын тыршимы. Мон кыл кутӥ студилэсь творческой улонзэ радъян понна, апае нуиз коньдонэн герӟаськем ужъёсты.

Студиын ужан вискам ик дышетскыны пыри Удмурт кун университетысь Кунгожсьӧр кылъёсъя институтэ. Ваньмон дыръям кылысь кылэ берыктон ужен выри: автосалонъёслы англи сямен текстъёсты ӟуче берыктылӥ.

Владимир Путинэн пумиськон.

Бӧрысь улон монэ вуттӥз анаелэн удысаз — кӧня ке ар ӵоже англи но немец кыллы дышетӥ Сарапулысь 10 номеро прогимназиын. Визьнодам пиналъёсы табере бадӟымесь ни. Кытысен ке монэ пумитало-вазё ке, синъёссыя гинэ тодмасько на. Нош бӧрысьгес ужаны интыяськи карысьтымы педагогикая колледже. Озьы аслам быгатонлыкъёсылы осконэ арысь аре юнмаз. Асме выль удысын эскереме потӥз.

Горд йырсиё нылаш

— Йырам малпан чилектӥз: малы бен кылдытонтэм Сарапуллэсь пуссэ? Синпель кузьымлы но со мед тупасал. Сарапулысь шаертодонъя музейын тыршисьёсын, город администрациысь специалистъёсын та пумысен дэмен малпаськыны кутским. Тодам лыктӥз Лидия Будогоскаялэн «Повесть о рыжей девочке» автобиографической произведениез. Мон сое лыдӟи вал ай покчи классъёсын, сюлэмме туж зол бугыртӥз. Л. Будогоская вордскемын 1898-тӥ арын Польшаысь Плоцк городын. Атаез жандарм вылэм, сое ужаны ыстӥллям Сарапулэ. Татчы со быдэс семьязэ ваем, татын ик Лидия гимназиез но йылпумъям. Атаез лек вылэм, мискинь нылашез гимназиысь эшъёсыз но ултӥяса возиллям. Секыт покчи дырзэ Л. Будогоская возьматӥз повестьысьтыз лирической героез — горд йырсиё Ева нимо нылаш — пыр.

Малпай: туж умой луоз ук горд йырсиё мунё вурыны но сое городмылэн пусэз карыны! Ӵектонэлы ваньзы дурбасьтӥзы. Озьы кылдӥз школьной формаен но портфелен горд йырсиё мунё. Малпай соин герӟаськем быдэс проект — огшоры арбери гинэ медаз луы, мед луоз со луло — аспӧртэмлыко путеводитель кадь. Шуом, Сарапулэ туристъёс вуо, соосты Ева синпелетъёсын тодматэ, та городлэн историез, татын дышетскемез сярысь маде. Яке, шуом, со Россиысь кыӵе ке мукет городэ вуэ — соин тодматске но, вань адӟемзэ-тодэмзэ открытка вылэ гожтыса, вордскем Сарапулаз келя. Та мунёеным пыриськи Россиысь «Туристический сувенир» конкурсэ, со ортчиз Кировын. Со аръёсы ай Удмуртиысь та вожвылъяськонэ пыриськисьёс 2 кузя гинэ вал. Нош табере сувениръёс лэсьтон ласянь Удмурт шаер нырысетӥ интыын. Мукет улосъёслы асьмемыз азьпалтыны секыт.

Уг вунэтӥськы ни 2017-тӥ арлэн пумаз Тӧроен Александр Бречаловен пумиськемме — соку со котрес ӝӧк сьӧры люказ элькунысьтымы ужбергатӥсьёсты. Мади солы студие, проектъёсы сярысь. Малпанъёсме шараяй, кыӵе амалъёс юрттозы шаерамы туристъёсты кыскыны, маиныз гочатыны быгатоз Удмуртия. Ӝоген мыным ӵектӥзы Калык киужъёсъя элькун центрен кивалтыны. Нырысь куалектӥ: быгато-а меда та удысэз валтыны? Малпай: кужымелы оско бере, ваньзэ вормо, тыршо! Озьы мон Сарапулэз воштӥ Ижлы. Татын тодмоосы но тыро-пыдо ӧй вал…

Брангуртысь песянайёсын пумиськонъёс котьку шуныт ортчо.

Центрын нырысетӥ ужан нуналэ ортчиз Москва котырысь Коломна городын. Отын соку радъяськиз Россиысь пичи городъёслэн но исторической поселениослэн форумзы. Ивортӥзы: ужрадэ, пе, пыриськоз Президент Владимир Путин. Нош мон буш киын ӧй вуы вал: удмурт кибашлыослэсь ужъёссэс, аслэсьтым Ева мунёме вайи. Адӟытон дыръя Владимир Владимирович удмурт сэрегмы доры лыктӥз но, мон солы шаермы, центрмы сярысь верай, горд йырсиё мунёме кузьмай. Шумпотӥсько, синпель кузьымъёсын коллекцияз мынам но арберие вань шуыса.

Нялтас вераса, Сарапулысь студие али но ужа-азинске — сое нуэ семьяе. Туристъёс шумпотыса басьто горд йырсиё мунёез.

Ӝоген басьтӥськимы Калык киужъёсъя центрлэсь ужзэ выльдон борды. Сое туризмен герӟано кариськимы: кибашлыослэн юртъёссы шаерамы ичи ӧвӧл, но туристъёсты ас доразы кыскыны но та вылын табыш поттыны соослы капчи ӧй вал. Зарни киос сяна, малпанъёсын пӧзись йыр но луыны кулэ на ук. Асьме калыкмылэн менталитетэз сыӵе — маке устозэ лэсьтоз, нош сое возьматыны но быгатонлыкез сярысь шара вераны уз дӥсьты. Соин ик калык киужъёсты, одӥг ласянь, утёно, нош мукет ласянь, азинскыны, табыш поттыны кутоно. Озьы та ужпумез сэрттон-пертчон борды басьтӥськимы. Мон малпамъя, та центр культура удыслэн бурд улаз луыны кулэ ӧвӧл, со экономикалы матынгес. Озьы со луиз Туризмъя но киужъёсъя центр — Экономикая министерстволэн бурд улаз пыриз. Та выльдӥськонлэн пайдаез шӧдӥське ни. Кылсярысь, матысь дыре кылдоз элькунмылэн ремесленной картаез. Таяз радэ отчы пыртэмын луозы 10 ёросъёсысь кибашлыослэн юртъёссы. Лыдэ басьтӥм интыосысь инфраструктураез: киужъёсын тодматскыны лыктэм туристъёслы ӵектыны мед быгатом кӧлон, сиськон инты но. Арысь аре та карта паськыталоз, туристъёс гуртъёсы кыстӥськозы, шаерамы табыш вуоз.

Юлия Железняк: Туризмъя но киужъёсъя центрын кема ик ужаса ӧй вуы, ӵектӥзы Экономикая министерствоысь туризмез азинтонъя ёзэн кивалтыны.

Чыртывесь кадь

— Туризмъя но киужъёсъя центрын кема ик ужаса ӧй вуы, ӵектӥзы Экономикая министерствоысь туризмез азинтонъя ёзэн кивалтыны. Та удыс борды кӧберасагес басьтӥськи. Но ӝоген ужлэн ӧраз пыри, валай: мон ас интыям. Тыршемелэн пайдаез вань ни кадь потэ. Улосъёсын туризмлэсь азинскемзэ чаклало 3 национальной премиосъя. Кылсярысь, событийной туризмез азинтонъя «Russian Event Awards» премия — таизъя асьмеос 23-тӥ интыысь 7-тӥе ӝутским, «Маршрут года» премия — 3-тӥ интые потӥм, озьы ик сувениръёсъя премия — таизъя элькунмы азьпал радын.

Тодӥськоды-а, берло аръёсы калыкмылэн туризм шоры учконэз чылкак воштӥськиз ни. Гуртъёсын, городъёсын валало, сое азинтыса, пайда поттыны, нош таин валче быдэс шаермес ӝутыны луоз шуыса. Но нырысь ик, мон малпамъя, со возьматэ калыкмылэсь вордскем шаеренымы данъяськемзэ. Угось шаердэ ӧд тоды, ӧд гажа ке, возьматыны быгатод шат сое палэнысь вуэм адямилы! Та ласянь матысь дыре ужаны чакласькомы Дышетонъя но наукая министерствоен ӵош: школаосын туристической классъёсты кылдытоно.

Туризмез азинтон понна трос лэсьтӥське. Басьтом тани «ДаУР» проектэз. Паймоно, кӧня учкымон интыос, синпелетъёс ӵектэмын отчы! Ар пумозь отчы шедем объектъёсъя рос-прос навигация кылдытэмын луоз. Сюрес дуръёсын пуктылэмын луозы англи, ӟуч, удмурт кылъёсын указательёс. Палэнысь вуисьёс мед тодозы, кызьы, шуом, Эгра ёросысь Зураысь вашкала пужым доры яке Дэри ёросысь Ботанической садэ вуоно. Со сяна, котькуд синпелет борды юнматэмын луоз нимысьтыз пус.

Элькунамы туризмез азинтонлэсь туссэ мон адӟисько удмурт чыртывесь (монисто) выллем. Отчы бырттэм котькуд манет — туризмлэн ӧрыз. Шуом, культурая объектъёс, калык сиёнъёсын тодматон, промышленной туризм.

Та вакытэ Россиын дасяське вылез — 14-тӥез — нацпроект. Со сӥземын улосъёсын туризмез азинтонлы, таин валче экономикаез ӝутонлы. Нацпроектэ Удмурт шаерлэсь ӵектонъёссэ келямы ни. Озьыен, та удыслы федерал центр бадӟым саклык висъялоз. Таиз туж шумпоттэ.

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Елена НИКИТИНА