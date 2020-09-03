Шӧкыч: 3 нунал губияз…

Полициын но МЧС-ын ужасьёслэн али огвыллем йырвисёнзы: нуналлы быдэ соослы вазисько йыромем губиясьёслэн ӵыжы-выжыоссы.

— Маке мешокед укыр бадӟым кадь.

— Газетын гожтӥллям: губияны мыныку, сьӧре кутоно телефон, ву, сиён, спичка но эмъюм.

Суредаз Леонид Прозоров

Августлэн берпуметӥ нуналъёсаз 2 сутка ӵоже утчазы 84 аресъем песянаез. 29-тӥ августэ ӝыт полицие вазиськизы солэн ӵыжы-выжыосыз. Верамзыя тодмо луиз: песянай ӵукна губияны кошкем сад-бакча массивез вӧзысь тэле. Сьӧраз кутэм телефонзэ, но сотовоез пуксемын вылэм ни. Бер ӝыт но кышномурт дораз ӧз вуы. Ӵыжы-выжыос сюлмаськизы мукетыз пумысен но: арлыдо кышномуртлэн йырвизьмыз сураськылэ, нимзэ но, улон интызэ но вунэтылэ.

Песянаез утчаны ӝут­скизы полициын ужасьёс, спасатель­ёс, волонтёръёс.

Со­ос тэлез рос-прос эскеризы. МЧС-ын ужасьёс таӵе ужрадэ куто беспилотникъёссэс. Озьы ке но лобась аппаратъёслэн но, утчаськисьёслэн но пайдазы ӧй вал.

Йыромем кышномуртэ, 2 нунал ортчыса, шедьтӥз мукетыз губиясь. Воргорон музъем вылын кыллись жуммем песянаез синйылтӥз. Сое поттӥз Ижысь Вотка шоссе вылын интыяськем полицилэн постэз доры. Югдурез утисьёслы воргорон нимзэ-тулзэ ӧз вера — кулэ ӧвӧл, шуиз.

Нош жуммем песянай уг тоды ни аслэсьтыз нимзэ но, кытын улэмзэ но. Йыраз кылем на губияны кошкемез гинэ. Песянайлэсь пуксем телефонзэ улӟытэмзы бере полициын ужасьёс кутскизы жингыръяны сотовойысь контактъёсъя. Ярам, огез кышномурт соку ик ивортӥз, та песянаез 3-тӥ нуналзэ спасательёс утчало ни шуыса.

Полициын ужасьёс ӧтизы «скоройысь» бригадаез. Эмъясьёс эскерем бере тодмо луиз: песянайлэн тазалыкез чидамон, больницае келяны кулэ ӧвӧл. Бӧрысь кышномуртэ ӵыжы-выжыосыз доразы нуизы.

Удмуртиысь МВД-лэн пресс-службаяз ужасьёс тау каремзэс верало песянаез синйылтэм губиясьлы. Нош нюлэскы дасяськисьёслы тодазы вайыто: тэле кошкыкуды, сьӧрады кутэ зарядить карем телефондэс. Одно ик басьтоно ву, пичияк куртчон, спичка но кулэ луись эмъюм. Кытчы мынэмдэс но бертыны чаклам дырдэс одно ик ивортэ ӵыжы-выжыостылы яке бускельёстылы.

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ШӦКЫЧ УРОМ