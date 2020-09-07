Шӧкыч: Паймымон комбикорм
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Мемейлэн чипы-ӵӧжпи будэтытэк чиданэз ӧвӧл. Ӝоггес мед нуйскозы шуыса, мемей кыӵе ке комбикорм басьтэ. Сое кокчаса, тылобурдоос маял вылын кадь будо, шуэ.
Мемейлэсь таӵе верамзэ пеляз понӥз огез эмеспиез. Городысь бертыкуз, пыриз рыноке. Котырскиз, утчаськиз, мыкыръяськыса ик мешокъёс вылысь гожтэмъёсты лыдӟиз. Ма карыны ӟудыса, вазиськиз вуз карисьлы:
— Дрожжиен комбикормды вань-а?
— Ӧвӧл, — пумитаз ӝот-ӝот вазиз вуз карись.
— Луыны кулэ. Варманай шуэ: дрожжиен комбикорм сиыса, чипыос ӝог будо, — аслэсьтыз вера эмеспи.
Вуз карись городской эмеспилэсь сураськемзэ шаплы валаз но таӵе дэмлан сётӥз:
— Дрожжиен сиён суралтыны секыт ӧвӧл. Тӥ милесьтым одӥг мешок комбикорммес басьтэ, собере пӧлаз кӧс дрожжи ватсалэ. Тусыз огвыллем — пурысь. Чипыосты шумпотыса кокчалозы но оп! шуытозь будозы!
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Шулдыр Онись
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