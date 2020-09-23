Шӧкыч: Мыдлань ужась

Сӥзьыл пал адске, кин кӧня кужым быдтӥз, бакчаын гужем ӵоже ужакуз. Калыкын но юнме уг шуо ук, чипыосты сӥзьыл лыдъяло шуыса. Ярам, ужез мыдлань лэсьтӥсь ӧвӧл ке.

Май толэзе школаын берпуметӥ гырлы жингыртӥз ке но, тэк пукыны ӧз луы. Учебникъёс но дорысь уж интые, монэ возьмаз бакча — уриськон но бакча сиён вылэ ву кисьтан. Соос борды ватсаськылӥз парсьёслы вож турын-куар бичан. Со уж мыным туж мӧзмыт потылӥз. Но мар карод? Мон семьяын покчиез. Та «шуд» мыным ӵемысь усьылӥз. Таяз радэ но озьы ик пӧрмиз.

Токма ветлэмме адӟыса, анае уж сётӥз:

— Мын ай, сугонлэсь шильызэ ара но парсьёслы сёт.

Мон абдрай. Сугонлэн шильыез вож-вож сылэ. Сое анай ачиз ик шыдэ тырылэ, ми но, сылалэ веттаса, нянен сииськом. Ма, татчыозь ноку но шильыез ум араське вал. Убоысь сугонэз октыку ини, куасьмем но ӵужектэм шильыез, пуртэн вандыса, куштылӥм. Соин ик мон паймыса верай:

— Ма, сугон вож ук ай. Асьмелы ик сиыны уз яра ни шат?

Но анай кылъёсме пеляз ӧз поны, лэся. Усьтыр-табыр корка пыриз. Ма каром? Таӵе дыръя анаен ченгешоно, мултэс кыл верано ӧвӧл. Соин ик сьӧраз, сугон сярысь юалляськыса, ӧй ни калъяськы. Эшшо ватсаса кыӵе ке уж сётоз ай. Верамын ке, лэсьтоно. Озьы мон, киям сюрло но ведра кутыса, бакча пала вамыштӥ.

Эх, кыӵе капчи вылэм сугонэз араны! Сюрло вӧй вылтӥ кадь мынэ. Эшшо ке туж ӝог. Кык убо пӧлысь огзэ «ӵышкыны» вуттӥ вал ини — атае ужме дугдытӥз.

— Мар сыӵе дауртӥськод? — паймыса юаз со.

— Парсьёслы сугон арасько, — валэктӥ мон. — Анай косӥз.

Ӵапак со дыре ик бакчае анае потӥз. Мынэсьтым ужме адӟыса, солэн синъёсыз питырскизы, бамъёсыз, нош собере быдэс ымнырыз гордэктӥз. Таӵе дыръя телепат но луоно ӧвӧл — ваньмыз азьлапал тодмо: анае тани-тани пуштоз. Номыре уг валаськы: сугонэз араны ачиз косӥз, мон ужме но быдтӥсько ини. Малы йыркуръяськонэз?

Валэктонэз кема утчано ӧз луы. Тросэз сад-бакча возисьёс тодо, дыр, тулыс мерттэм сугон сяна, толйись (озимой) сугон вань на шуыса. Сое тулыс ик сиё, гужем шильыез чурыт луэ, пудо-животлы гинэ яра. Толйись сугонмы бакчаысь кыӵе ке пичи кесэге мерттэмын вылэм, ӵапак сое араны чаклам анай.

Ярам, ужме пумозяз ӧй быдты. Со нуналэ парсьёслы удалтӥз: кӧттырмоназы витамин сиизы. Мыным — ӧзгес: ӝыт вуытозь, арам сугон шильыосты юдыса пуки, морозильнике толлы витамин дасяй.

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СЮЛМО МАРПА