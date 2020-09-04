Шӧкыч: Куное — телефон пыр

Туала техникалы паймоно: табере ог-огед доры ветлонэз но ӧвӧл ни — телефон пыр видеосвязь амалэн жингырты но кунояськы кӧня мылыд потэ.

Тае туж ӟеч валаз Нина эше. Нуналлы быдэ ке уг, 2-3 нунал вис карыса, одно жингыртоз. Вераськыны туж яратэ!

Тани нош ик телефонэ плюм-плюм-плюм! жингыртэ — экранэз зӥбыса вуттӥ-а, ӧй-а — тусыз азям тульк! потӥз ини.

— Ӟечбур, Томи! — шуэ. — Нош ик вераськеме потэ…

Нылыз бызиз но, Нинӥ огназ улэ — валасько, мӧзмыт, дыр, соин ик котьку сямен, капчи мылкыдо кариськыны турттыса, пумитаз вазисько:

— Кылзӥсько, Томи!

Кылзоно луэ 30, 40 минут… Та радэ час но ортче ни — весь вераське: ужын нунал ӵоже мар луиз, нылызлэсь пичи дырзэ тодаз вае, огъя тодмоосмы сярысь ноку уг вунэты…

Мон весь кылзӥськисько. Висказ одӥг-кык кыл пыртылӥсько ик. Пумен аслэсьтым ужъёсме лэсьтӥсько — тани али сылалтӥськисько.

— Ӧд-а вунэты, ӵуказе вордскем нуналы шуыса? — кылӥськиз телефонысь.

— Ма, кызьы вунэтом, Нинӥ, ӧй, конешно, — шуисько.

— Я, иське, ӵуказе аресме каром, ӝытлань нош ик жингырто.

Валай: вордскем нуналзэ Нинӥе телефон пыр ик ортчытыны малпа — со вераськоз, мон кылзо, со ас пуктэм винаеныз, мон чаен сябась каром. Туала техника вань бере, озьы но луэ.

ВОСТЭМ ТОМИ