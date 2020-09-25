Шӧкыч: Вордосъёс

Олилэн улон интыез гурт пумын: бакча бераз пичи гинэ шурез вань, вадьсаз нюк. Отын кызьпуос будо. Татысь огаз зӧк писпуэ лобӟыса пуксьылӥз курка, собере — пиосыз но. Озьы ик кӧлазы татын.

Одӥг аре та аспӧртэм тылобурдо дотово паймытӥз вал. Курка нюк пыдсы пузам. Отын ик пукем — жильыр-жильыр куркапиосын вуиз гуртаз.

Собере оломар луиз. Оло улон воштӥськиз, оло висён вуиз: тылобурдо трос пузаз, но пи поттыны ӧз пуксьы. Соин йырин Оли басьтӥз инкубатор. Куркапузъёссэ татчы интыяз, чаклаз, дыраз берыкъяз. Удалтӥз ведь! Ваньзы сямен потӥзы — одӥгез гинэ пуз сись луэм.

Но мумытэм куркапиосты утялтон огшоры гинэ вылымтэ. Чаклано, пыдулзы шуныт мед луоз, часэн-минутэн сюдоно, витамин сётоно. Олилэн дораз улӥсез ӧвӧл: пиналъёсыз гуртысь лобӟемын ини, аслаз пенсие потонэз кыдёкынгес на. Кытчы карод та куркапиосты?

Кышномурт трос малпаськыса ӧз улы, коробка шедьтӥз, куркапиослы сиён дасяз. Ӵуказеяз ӵукна вордосъёсыныз ӵош ужаны мынӥз. Оли ужа сюрес лэсьтон предприятиын. Ужасьёсты нуо-ваё автобусэн, предприятилэн юртэз нюлэс вӧзын интыяськемын. Ярам ай: Олилэн кабинетэз коридорлэн пумаз, огназ пуке татын. Куркапиосын коробказэ кышномурт укно дуре шунды шоры пуктэ. Вордосъёслы татын усто: шумпотыса шунды шорын куксэс вез-вез лэзьяло.

Огполаз вуиз кыӵе ке но комиссия. Кышномурт коробказэ шобыртӥз но сипыртӥз:

— Каллен, куарадэс эн поттэ, ато мыным сюроз.

Эскерисьёс кабинетэ пыризы гинэ, одӥгез куркапи куаразэ сётӥз: пик-пик!

— Кыӵе умой нюлэс шорын: тылобурдоос чирдо, — вазиз зӧк мугоро пиосмурт.

— О-о, лэся, — куалектэменыз мар верамзэ но ӧз вала Оли.

Ужысь бертыкуз, пумитаз бускелез шедиз.

— Мар-о, Оли, торт басьтӥд-а, мар-а? — юаз, киысьтыз коробкаез адӟыса.

— О-о, — шуиз Оли.

Озьы 2 арня мында ужаны ветлӥз куркапиосыныз. Собере Оли отпуске потӥз. Будӥзы ведь куркапиос. Толалтэ нош ик ческыт каризы Олилэсь ымзэ.

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СОФЬЯ НАДЯ.

Можга ёросысь Гозек гурт