«Шудор» музей возьма кунооссэ

Сьӧлта ёросысь Зямай гуртын пуктӥське «Шудор» музей-усадьба. Сентябрьысен татын калмез удмуртъёслы сӥзем экскурсиос, адӟытонъёс радъясько, школаосын дышетскись нылпиос понна мастер-классъёс ортчыло.







«Шудор» музей усадьбаын ужасьёс вашкала арбериосты калык азе потто.

Туспуктэмъёс Наталья Русскихлэн архивысьтыз

Наталья Русских 6 пол бӧрсьысь бӧрсе вазиськылӥз Президентлэн грантъёсъя фондаз «Шудор» проектэныз. Конкурсын вормыны ялан кӧня ке баллэз ӧз тырмылы. Туэ 1 миллион 900 сюрс манет грант утӥз. Озьы луонлык кылдӥз пичи гинэ гуртын выль сямен шокчыны, татысь калыкез бугыртыны.

Зямае 2 корка вуттэмын ни, солэсь одӥг юрт, корказь лэсьтэмын. Юртъер липет улэ рос-прос пырем бере калык татчы аслэсьтыз вашкала дӥсьёссэ, арбериоссэ, посудаоссэ кыштыр вайылыны кутскиз. Тузон пӧлын возьытозь, музейын мед утиськозы, пе. Нуналысь нуналэ экспонатъёссы йыло. Музейын ужасьёс соосты мисько-сузяло но котькудӥзлы инты шедьто, котькудӥз сярысь гожтыса кельто.

— Мар вылез ни ай шуыса, зямайёс но ӵемысь гинэ вуыло, — веранзэ азьланьтэ Наталья Русских. — Музее пыро, корка азьысь ӟус вылын пуко. Нылпиос спортплощадкаын шудо. Татын номыр но ӧй вал ук. Табере азбарамы асьмелэн пыжиськыны гурмы но сылэ ни. Капка, лапас, вал гид лэсьтэммы потэ на. Удмурт усадьба ке усадьба мед луоз.

Юрт котырын шулдыргес мед луоз шуыса, быдэс гуртэн шупу мерттӥзы. Ӝоген асьме бичам емышен шукисаль пӧзьтыны кутскомы, шуо музейын ужасьёс. Нылпиосты но вашкала сиёнъёсты пӧраны дышетозы. Татын Сьӧлталась шор ёзо школаын дышетскись нылпиос понна ар ӵоже радъяллялозы пӧртэм мастер-классъёс. Куиськыны, кутаны, юртъер кутыны, горд сюйлэсь арбериос лэсьтыны валэкто ни.

— Сьӧлталы матын таӵе центр ӧй вал на бере, дорамы пӧртэм ужрадъёс ортчытъяны куриськисьёс трос ни. Черкогуртлэсь ми 4 иськемын гинэ. Пыдын но дорамы вуыны луэ. Зямай гуртлэсь 1 иськемын ортче Сибирь тракт. Отчы но экскурсиос радъяськом. Шаертодонъя, удмурт кылэз дышетонъя конференциос ортчытъяломы. 15-тӥ августэ Зямай гуртлэсь 170 ар тырмонзэ пусйимы ни, — шуэ Наталья Юрьевна.

«Шудор» усадьбаез вуоно арын 22-тӥ мае усьтыны чаклало. Отчыозь юртъер быдэсак йылаз-пумаз вуыны кулэ. Та нуналэ ик «Тетера дор» улосвыл фестиваль ортчоз. Ужрад дыръя музейын ужасьёс дасясько калмез удмуртъёслэн сям-йылолъёссылы, шудонъёссылы, киужъёссылы, историзылы сӥзем сборникен тодматыны.

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Елена Сараматова