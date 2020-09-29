Фермер Галина Белозёрова ужзэ мытӥз 3 скал бордысен

Можга ёросысь Ныша но Сардан гуртъёсты возьыны юрттэ, калыклы ужан интыос кылдытэ Россиысь дано фермер Галина Белозёрова. Пыд йылаз юн султон понна со тыл пыртӥ но потоно луиз.

Тыл пыртӥ потон

Вазь ӵукна Нышаысь фермаяз пыремезлы быдэ Галина Васильевна котькуд скалзэ веша, котькудӥзлэсь веразэ миське-тазатэ но йӧл кыскон аппаратъёс пуктэ. Гумыос кузя йӧл холодильной танкере бызьыку, сюлэмыз шумпотонэн пачыла.

— Султэмелы быдэ малпасько: аслам ик фермаям молокопровод ужа-а, уйвӧт ӧвӧл-а со? — вера фермер. — Ноябрь толэзьысен

100 йыр скалъёсме киын кыски. 30 литръем бекчеосты ӝутъяса, пограло ни кожасько вал. Гурт хозяйствоослы кӧня вожъяськылӥ, техниказы но, молокопроводзы но, дояркаоссы но вань шуыса. Алигес фермаям молокопровод кыскыны быгатӥ. Таӵе каньыл улонэз адӟод вылэм шуыса, ялан паймисько. Адямиос ужась хозяйствоосты асьсэ вылэ гожто но быгатэменызы данъясько. Нош макем секыт гольык музъем вылын, семьяедлы гинэ оскиськыса, гид ӝутыны!

Музъемез но Галина Васильевналэн 20 ар ӧй вал. Рос-прос гырыны-кизьыны бусы басьтэмез потыса но, сыӵе луонлык ӧз сётылэ. 1993-тӥ арын ёросысьтызы «Завет Ильича» колхозысь 6,5 гектар пайзэ, эшшо сомында ик нэнэезлэсь пайзэ кутыса кошкыкуз, 3 скалэз но 18 парсез сяна ӧй вал. Пудо уллёзэ йылтыны кутскемез бере калык ялан юалляз: Галя, малы тыныд сомында живот? Мынам но адямиослэн кадь улэме потэ, шуылӥз со, бадӟым куанер семьяысь потэм, ӧлексы анай-атай вӧзын будэм, уно ултӥянъёс пыр ортчем нылкышно. Ачиз ялан малпаськылӥз: кытысь музъем кутоно? Сётӥсез ӧй вал: кин ке ӧз оскы быгатонэзлы, кин ке вожъяськиз. Кредит но басьтыны ӧз быгатылы — со вакытэ фермеръёслы одӥг банк но пунэмен уксё ӧз сётъялля. Ярано коть, оскись но пунэмен уксё сётӥсь адямиос сюризы, шуэ. Озьы гинэ быгатӥз Сардан котырысь лес­промхозлэсь куштӥськем, сисьмем подсобной юртъёссэ басьтыны, соос бервылэ гидъёс пуктыны.

2002-тӥ арын «Завет Ильича» колхоз куашказ. Банкрот кылем хозяйствоысь калык, уж утчаса, Галина Васильевна доры куриськыны кутскиз. Куд-огзэ бордаз кутӥз. Ужез пӧрме шуыса, йыркуръяськисьёс­ сюризы: улоно юртаз тыл понӥзы, озьы ик сутӥзы турынэн тырмытэм лапассэ.

— Кӧня парсьпиос, ыжъёс быризы! Выламы дӥсьмы гинэ кылиз. Кытчы мынод? Огпалыз ӝуаса бырымтэ гидын парсьёс вӧзын кӧлаллямы, — шуэ нылкышно.

Кытысь ке чидан но кужым шедьтыса, Галина Васильевна семьяеныз ӵош выльысь пуктӥськиз. Гидъёсаз нош ик ыж пыртыны, вал басьтыны пӧрмытӥз. Котьмаин сюд, музъем ӧвӧл. Ӵемысь пудо сиён уксёен октоно луылӥз. 2010-тӥ арын мырдэм басьтыны пӧрмытӥз косилка, пресс-подборщик но КамАЗ. Озьы быгатӥзы Вавож ёросэ потыны, татысь возьёсты утялтыны. Бусыын кӧня кӧлалляно луизы, техниказэс медаз таркалэ шуыса. Курадӟизы ке но, асьмеос ик сиён дасяломы, шуылӥз.

Ферма усьтон

2017-тӥ арын гинэ Галина Васильевна Сардан котырысь калыклэсь ог 350 гектар пайёссэ басьтыны быгатӥз. Со сяна, банкрот кылем колхозлэсь Ныша гурт котырысь 1 сюрс котыр музъемъёссэ кутӥз. Табере силос дасяны, турын люканы, ю-нянь кизьыны луоз шуыса, матысь адямиосыныз шумпотӥзы. Та солы выль шокчон кузьмаз. Пумен колхозлэсь супырӟем лапасъёссэ но гид бервылъёссэ 5 миллион манетэн басьтыны быгатӥз. Зэм, огез но юрт йӧназ ӧй вал: липетъёс куашкало, выжъёс сисьмемын, ферма бервылъёсысь вань кортъёсыз, бетон плитаосыз ишкамын но вузамын. Пырдӥсь кирпичлэсь борддоръёс сяна, номыриз кыльымтэ. Музъемез понна басьтӥз ни со та комплексэз. Азьло ик малпаз уго: интыяз выль гид, складъёс ӝутыны луоз. Озьы Галина Васильевна сисьмем лапасъёс котыре шунды кадь ӵуж-ӵуж пиштӥсь борддоро туала ферма пуктыны быгатӥз. Чакламын со 200 йырлы. Кылем арын октябрь пумын сое сӥё-дано усьтонэ котыр ёросъёсысь хозяйствоосысь, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь кивалтӥсьёс вуизы.

— Ферма пуктӥ шуыса, вераны гинэ капчи. Со туж секытэн сётӥськиз. Вань мужикъёсы бусыын пудо сиён дасяло, нош мон пуктӥськыны материал утчасько-басьтӥсько, скал кыскисько, йӧлэз заводэ келясько, эшшо ужась бригадалы сиён пӧзьтӥсько. О-ой, мае но ӧй адӟы. 18 миллион манет тыр усиз со ферма. Огвакытэ уг султы ни кожасько вал. Али, йӧл ачиз молокопроводэтӥ кошкемен, мылкыд капчияз, — вера Галина Васильевна.

Фермерлэн Нышаын али 110 йыр кысконо скалэз. Вӧзазы 50 йыр сӥльлы ярась герефорд выжыысь ветылъёс будо. Эшшо ог 170 йыр сюро таза пудоез Сардан котырысь гидаз. Ыжъёсыз но валъёсыз вань. Йӧлзэ кыскемезлы быдэ ачиз «Газеле» пуксе но Можгаысь сырзаводэ нуэ. Руль сьӧры пуксьыса, сюрес вылэ потӥсько ке, сюлэмы шутэтске, шуэ.

— Заводэ йӧл аслам нуэме потэ: мон азьын сое мед эскерозы. Азьло ӧз оскылэ, кызьы фермерлэн йӧлыз вылӥ сорт луоз шуыса. Но фермерлэн ик со чылкытгес, напгес луыны кулэ, малпасько, уго пудоез ӧжыт, со сое ӟечгес сюдыны тырше, умойгес утялтэ. Огез кунян кулэ ке, кыӵе сюлэм чигиське. Но фермеръёсты заводъёс ӝож каро: йӧлзэс ог 23 манетэн гинэ басьто (со НДС-эн), нош хозяйствоослэсь — 27 манетэн. Бадӟым хозяйствоос нуналаз 40 тонна йӧл сёто, мон — 2 тонналэсь ятыргес. Талы но туж шумпотӥсько. Фермере кутскыкум, 40 литр бордысен йӧл вузаны кутски.

Жалян но юрттон

Куддыр лушкаськисез сю­ре: я гидысьтыз скалзэ потто, я лапас улысьтыз турынзэ качало. Ярам, ужасьёсы но семьяе азьлань вамыштыны мылкыд сёто, шуэ. Сарданын 4 дояркаез вань ик, нош Нышаын скал кыс­кисе лыктэмзы уггес поты. 40 сюрс манет уксё кадь уг поты ни тросэзлы, шуэ. Комбайнёрез, слесарез, трактористэз но со палэнысь нуллэ. Поршурын сӥльлэсь полуфабрикатъёс

лэсьтыны кутскиз. Сӥзьыл переработказэ паськытатэмез потэ — ӟеч сӥльлэсь лэсьтэм пельняньзэ, котлетъёссэ дунъясьёс шедё.

— Куддыр улыны-ужаны йӧнзэ уд шедьты, — мур лулӟе Галина Васильевна. — Нош адямиослы ужан инты кылдытэм, котыр гуртъёсты ӝутэм потэ. Пудоез но йылтоно на вал. 100 йыр ветыл басьтыны малпасько. Скал пиятон гид лэсьтэме, эшшо одӥг склад ӝутэме, машина тупатъян гараж лэсьтэме потэ. Тысь куасьтон комплекс пуктоно. Ужасьёслы улоно коркаос ӝутыны малпасько. Эшшо музъем но техника кулэ. Ваньзэ тае малпасько ке, йыры берганы кутске.

Галина Белозёрова нылпи садъёслы, школаослы, черкъёслы уксёен ялан юрттӥське. Гуртъ­ёсы соцобъектъёс ӝу­тыны но коньдонзэ уг жаля. Котькуд праздникъёс дыръя Ныша но Сюга гуртъёслы ужрадъёс ортчытъяны, адямиосты сӥлы карыны уксё висъя. Секыт югдуре шедем семьяослы котьку юрттэ. Коньдон ачиз уг пӧзьы, но ачим курадӟыса будӥ бере, адямиослы пичи ке но юрттыны мед быгатом, шуэ. Со дорысь калыкез уг бырылы. Сюлэмыз котьмае но котькинэ жаля. Калгись пуныосты гинэ но машинаяз пуктэ но дораз вае, сюдэ-утялтэ. Гидкуазяз пыремезлы быдэ ыжъёсыз но, ӵӧж-курегъёсыз но кыштыр дораз лыкто, вешамзэ возьмало, сиён куро.

— Чипы-куреглы гинэ но шуныт кулэ. Ачим шунытэз ноку ӧй адӟылы — ваньзэсты утьыны тырши. Али нылы но пие, соослэн кузпалъёссы, картэ юрттӥсько. Внукъёсме но пичиысен ужаны дышетӥсько, валэктӥсько, соос юрт кутӥсь луозы шуыса. Мон ачим ӧй ужасал ке, оло, семьяосы но ӧй кылзӥськысалзы. Ваньзылэсь азьло котьма борды кутскисько но амалзы ӧвӧл ни, лэся, — шуэ Галина Васильевна.

Ёросын но, солэн палэназ но Галина Белозёроваез тодӥсьтэмез ӧвӧл. Ураметӥ машинаен кошкемезлы быдэ пичиос но, бадӟымъёс но кизэс шонало. Со Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась луэ. Хозяйствояз 13 мурт тырше. Вань малпанъёсы быдэсмизы ке, эшшо тросгес адямилы уж сётыны быгато, шуэ.

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Елена САРАМАТОВА