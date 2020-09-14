Улонысь кошкиз Ольга Михайловна Билоус
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Улонысь кошкиз Ольга Михайловна Билоус (27. 07.1949– 11.09.2020), тодмо удмурт писательлэн Михаил Петрович Петровлэн нылыз.
Ижкарысь механической институтэз йылпумъяса, Ольга Михайловна трос аръёс ужаз Удмуртиысь научной центръёсын но государственной служба удысын. 2009-тӥ арысен Удмурт кун университетысь фин-угор тодослыко центрын бадӟым уж нуиз.
Ольга Михайловна удмурт культура удысын пӧртэм ужрадъёс ортчытъяз. Кусып возиз Ижкарысь библиотекаосын, лыдӟисьёсын пумиськылӥз, удмурт литературалы сӥзем пӧртэм пумиськонъёс радъялляз. Трос кужымзэ но визьзэ сётӥз удмурт чеберлыко литератураез ӟуч лыдӟись пӧлы вӧлмытон понна.
Ольга Михайловна, нырысьсэ мультимедийной амалъёсты кутыса, удмурт чеберлыко культураез выль сямен калыклы возьматыны быгатӥз. Фин-угор центрын ужакуз, удмурт чеберлыко культурая трос пӧртэм мультимедийной дискъёс дасяз, удмурт кылбуретъя ӟуч кылын антология поттӥз.
Ольга Билоус ӟеч утьыса возиз дано атаезлэсь нимзэ. Берло аръёсы туж трос ужаз атаезлэн архивеныз, отысь выль тодмотэм материалъёсты лыдӟись доры вуттӥз, трос гинэ книгаос печатласа. Вань мылкыдзэ но сюлэмзэ сётыса, пыриськылӥз атаезлы, Михаил Петровлы, сӥзем конференциосы но пумиськонъёсы.
Мур куректэммес но жаляммес вераськом пиезлы, матысь ӵыжы-выжыосызлы.
Ольга Михайловна Билоусэн люкиськон луоз 15-тӥ куарусёнэ (сентябре) Свято-Троицкой черкын 12.00 часын (отпевание).
Удмурт кун университетысь Удмурт филологияя, финно-угроведенияя но журналистикая институтысь ужасьёс
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