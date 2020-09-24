Улонысь кошкиз Кун Кенешысь депутат, Удмуртилэн дано кунмуртэз Зоя Степнова
Related Articles
23-тӥ куарусёнэ улонысь кошкиз Удмуртиысь нылкышноослэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Зоя Ивановна Степнова.
Кыл шедьтыны уг луы, макем бадӟым кайгу вуиз ми доры. Улонысь кошкиз воштонтэм кивалтӥсь, ас ужзэ сюлмысь яратӥсь, калык пӧлын гажамон адями. Со вал адӟем карымон, Удмуртиысь тужгес тодмо кышномурт.
Зоя Ивановна тодэ кылёз яркыт политик, усьтэм сюлмо, валась, кыл вылаз сылӥсь адями сямен. Со огазеяз быдэс Удмуртиысь нылкышноосты. Солэн кивалтэмез улсын уно проектъёс улонэ пыӵатэмын, трос пӧртэм юанъёс сэрттэмын-пертчемын, анайёслы, нылпиослы, ветеранъёслы юрттӥськемын. Аслаз уженыз Зоя Ивановна возьматэ вал: вормонтэм шуг-секытъёс ӧвӧл!
Мур кайгыреммес вераськомы Зоя Ивановналэн матысь адямиосызлы, ӵыжы-выжыосызы, эшъёсызлы.
Удмуртиысь нылкышноослэн огазеяськонзы
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment