Улонысь кошкиз история наукаосъя доктор, профессор Карл Пономарёв

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 сентября, 2020 13:55
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Карл Пономарёв пусъемын «Знак Почета», Ужысь Горд Знамя (1976) орденъёсын.

Карл Александрович вордӥськиз Глазов ёросысь Коблагуртын, йылпумъяз Глазовысь дышетӥсьёсты дасянъя институтысь историяя факультетэз. «Комсомолец Удмуртии» газетлэн редакторез, Глазовысь институтысь марксизм-ленинизм кафедралэн кивалтӥсез вал, трос выриз научной ужен.

1970-тӥ арын шаерысьтымы Просвещениея министр луиз.

Удмурт движениез ӝутон понна сюлмаськиз. 1889-тӥ арын Карл Пономарёв быръемын вал Удмурт культурая обществоен кивалтӥсе, 1992-тӥ арын — Фин-угор калыкъёслэн ассоциацизылэн сопредседателе. 1990-тӥ аръёсы анай кылэз, шаертодонэз (национально-региональный компонент) дышетонъя стандартъёсты лэсьтон бордын тыршиз. Озьы кылдӥз «Образование в России и Удмуртии на рубеже ХХ и XXI веков: итоги, проблемы, перспективы (национально-региональный аспект» (2001) монографиез.

Карл Пономарёв пусъемын «Знак Почета», Ужысь Горд Знамя (1976) орденъёсын. Луэ Калык просвещениысь отличник, Россиысь Вылӥ школаысь дано ужась.

«Удмурт дунне» газетлэн редакциез мур куректэмзэ вера Карл Александровичлэн ӵыжы-выжыосызлы.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 сентября, 2020 13:55
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