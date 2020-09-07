Ужано выль сямен! «Молодая гвардия» СХК пуктӥз ферма-карусель

«Молодая гвардия» СХК-лэн кивалтӥсез М. Крылов:

туала вакытэ вуж сямен ужаны уг луы ни.

Туспуктӥз Мария Векшина

Алнаш ёросысь Асангуртысь «Молодая гвардия» СХК интыяз уг сылы, выль сямен ужаны турттэ, калык понна сюлмаське. Матысь нуналъёсы сӥё-дано усьтӥськоз туала амалъёсъя лэсьтэм ферма-карусельзы. Таӵеез быдэс шаерамы 4 сяна ӧвӧл. Кыӵе малпанъёсын улэ хозяйство? Вераськиськом солэн кивалтӥсеныз Михаил Крыловен.

— Тӥ хозяйствоез 31 ар ӵоже валтӥськоды ни. Ужаны кутскиды ӵапак воштӥськон аръёсы. Маин тодэ кылё со вакытъёс?

— Валантэм но секыт дыръёс вал: нокин номыр верась ӧй вал, экономика воштӥське, ужано выль сямен. Тросэз пудозэс но быдтыны кутскизы. Но пудо ке ӧвӧл, хозяйство но ӧвӧл ни. Асьме палан хозяйствоослэн ваньбурзы йӧл но сӥль бордысь потэ ук.

1 сюрс 700 йыр пудомес утьыны быгатӥм. Али кысконо скалъёсмы 840 йыр. Пумен племрепродуктор кариським, голштин выжыысь ветылъёсты вордыны кутским. 5 ар талэсь азьло племзавод ним сётӥзы. Одӥг ветылмес али 150 сюрс манетэн вузаськом. Туэ, паймоно кадь, 96 йыр ветыл басьтӥзы ни, эшшо ку­рисьёс вань.

Пумен техникамес но выльдыны кутским, озьы пудо сиёнлэсь ӟечлыксэ будэтӥм. Скаллэн йӧлыз кыл йылаз ук. Тодӥсько на, ужаны кутскыкумы, скаллы быдэ 3 сюрслэсь ӧжытгес килограмм йӧл кыскиськом вал, туннэ нуналлы 7 сюрс 400 килограмм поттӥськомы. Германиысь комбайнъёс кукурузаез паньгатыса силос лэсьто, озьы сиёнлэн ӟечлыкез умойгес луэ. Сенажъёсын гуосмес 1-2 нунал куспын плёнкаен ворсаськомы, азьло та уж арня кыстӥське вал.

Ужмес арысь аре капчиятыны выриськом. Кылсярысь, азьвыл колхозын 429 адями тырше вал, али — 200 мурт. Конечно, пиналъёслэн фермае кылемзы уг поты. Асангурт — центральной усадьба бере, татын уж вань: пересь­ёслэн юртсы, школа, нылпи сад, магазин, клуб, али усьтӥськиз вуриськон цех.

Специалистъёсмы тросэз асьме адямиос ик. Лыктэмъёс

пӧлысь — 2 зоотехникмы гинэ. Тау шуыны кулэ азьвыл ужамъёслы но. Кылсярысь, зоотехник Валентина Васильевна Марданова туж трос лэсьтӥз хозяйстволы племзавод ним басьтон понна, али со пенсиын ни. Пиналъёслы табере кутскемзэ азинтыны кулэ. Тросэз адями бордысь потэ ук.

— 400 йырлы карусель амалэн ужась комплекс пуктӥды. Таос шаерамы 4 сяна уг лыдъясько на. Кыӵе ужпум азяды пуктӥськоды?

— Туала вакытэ вуж сямен ужаны уг луы ни. Линейной молокопроводъёсын, вуж гидъёсы пинал адямилэн мынэмез уг поты ни. Ми малпамы ужмес капчиятыны. Али хозяйствоын 30 скал кыскисьёсмы ке, выль фермаын сомында уз луэ ни. Кышномуртъёс понна сюлмаськоно, соос гуртазы но мед ужаса вуттозы: сиён пӧралозы, нылпи будэтозы. Фермаын пиосмуртлы тыршоно, мед вазь султоз, семьязэ сюдоз. Огпол Венгрие ветлӥмы, отын фермаосазы нылкышноос ӧвӧл, ваньмыз сямен пиосъёс ужало.

Со сяна, гидъёсмы вужмо. Соос вашкала сямен лэсьтэмын. Ӧсъёсы миксеръёс уг тэро, техника шуген пыре, азьвыл ведь валэн сиён пыртало вал. Со сяна, отӥ тӧл шуласа ветлэ, борддоръёсы, выже аммиак пыӵа — кызьы гид 60 ар чида?

Выль комплексмы 400 миллион манет тыр усиз. Но­кы­ӵе программаосы ӧм пыриськылэ, ваньзэ ас кужыменымы лэсьтӥмы. Кытын асьмеос ужам, кытын пунэмаськылӥм, но стройнадзорлэсь вань куронъёс­сэ быдэстӥмы. Туала куронъёс эшшо но чурытгес луизы, проектмылэн дуныз трос поллы йылӥз. Карусель Новой Зеландиысь ваемын. Автоматикаез, йыр визьмыз — Израильысь. Ваньзэ бичазы Санкт-Петербургысь специалистъёс, соос ик 3 нунал ӵоже ужасьёсмес выль сямен ужаны дышетӥзы. Скаллэн пыдаз датчик понэмын, со скалэз чакласа возе. Огъя программаын ваньмыз адӟиське, ку скал бызьы­лыны турттэ, ку висьыны кутске, кӧня йӧл сётэ. Озьы ик программа возьматэ йӧллэсь напсэ, белоксэ но трос мукетсэ… Комплекс Интернет пыр ужа.

Ӧраз ке пыриз, ужмы туж капчиен мыныны кулэ. Выль гидэ толэзь талэсь азьло гинэ пырим ай. 3-4 нунал зол курадӟим. Кыӵе стресс вал скалъёслы: сюбег азьтӥ пыроно, бергась каруселе султоно… Скал 20-30 секунд йӧлзэ уг сёты ни ке, аппарат ноны бордысь ишкалске. 24 литр сётӥсь скал йӧлзэ 3-4 литрозь уськытӥз. Но берло огзыя огзы каллен дышизы. Али гидын 260 йыр кыскиське ни. Азьланяз мукетъёссэ дышетоно.

Таиз комплекс вӧзы кыкетӥзэ пуктыны кутским ни: фундамент кисьтэмын, сваяос йыгамын. Мугорзэ туэ ӝу­тӥмы ке, сэндвич-панелен сое толалтэ но коканы луоз. Кайта 2-сэ ик фермамес быдэсак ужатомы ни, нош кыс­коно скалъёсмес 1 сюрс йырозь вуттомы.

Али возиськомы 2 сюрс 500 йыр пудо. Фермаосмы интыяськемын Кизекгуртын, Кучеряновоын, Асангуртын. Озьы ик Байтэрек гуртысь ужасьёсты нуллӥськом.

— Туэ тӥ вадьсытӥ йӧзор кошкиз.

Музъемъёсмы трос ӧвӧл бере, — 3 сюрс 600 гектар — тырмыт сиён дасян понна куазьлы оскытэк уг луы. Ми котьмае чидам ни кадь.

2010-тӥ арын куазь кӧс улӥз. 2014-тӥ арын кужмо сильтӧл ортчиз, вань 22 юртъёсмес изъян­тӥз, липетъёсты нуиз. Собере урмем коӵыш фермаямы сюриз. Карантин. Йӧлмес нул­лӥмы Кияса ёросысь Яжбахтӥе, отын пастеризовать карыса, «Можгасыр» заводэ келяллям. Таӵе йӧл­лэн дуныз, валамон, ичигес луэ. 2 толэзь куспын 4 миллионлэсь тросгес ыштонъёс ад­ӟимы. Туэ тани йӧзор усиз. 200 гектар вылысь юмы быриз, кукурузамы ӝутскиз ик. Ма, сотэк улон но тунсыко ӧй луысал, дыр. Адямиез куддыръя зуркатъяны кулэ.

— Хозяйствоос быдэс шаермес сюдо, гуртъёсты возё. Адӟиськом, «Молодая Гвардия» СХК но гурт калык­лы зол юрттӥське шуыса.

— Колхоз гуртэз учке. Азьвылзэ клубез, спортзал, нылпи сад, вуз карон центр, медпункт — ваньзэ ас вакытаз колхоз пуктӥз. Школае, нылпи садэ пумиськонъёсы ноку но буш киын ум мынӥське, клублы мар ке кулэ ке, нош ми доры вазисько. Кылсярысь, «Тугоко» ансамбльлы костюм вурыны юрттӥм. Кин ке кыӵе ке ӵошатсконъёсы мынэ ке, командировочной ми сётӥськомы. Нош черк сярысь веранэз ик ӧвӧл. Лэсьтӥськон ужъёс, укноос, кенер — тросэз хозяйство вылэ усиз. Туэ 2-тӥзэ Ымусьтонэз каримы ни.

Гуртын возиськомы пинь эмъясез, физиокабинетын ужасез, спортивной организаторез. Октябрьысен спортзалмы ужаны кутске, ӝытлы быдэ отын гурт калык тазалыксэ юнматэ. Кин тренажёркаын выре, кин волейболэн шудэ. Ёрос ӵо­шатсконъёсы пыриськиськомы. «Молодая гвардия» хозяйстволэн кубокез понна волейболъя турнир ортчытъяськомы. Валля арын милемлы Россиысь спорткомитет нырысетӥ инты сётӥз гуртын спортэз ӟеч воземмы понна.

— Азьланезлы кыӵе малпанъёсын улӥськоды?

— Кыкетӥ фермамес йылаз-пумаз вуттоно, ваньмыз вӧй вылтӥ кадь мед ужалоз. Ми кидыс поттӥськомы на бере, кӧня ке склад пуктоно луоз, КЗС-ёсмы вужгес ни. Огзэ Америкаысь басьтӥмы, эшшо 2-сэ выльдоно луоз.

Мария Векшина