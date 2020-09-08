«Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн конференциез ортчоз Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртын
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Та сярысь вераськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн исполкомаз.
«Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн конференциез ортчоз 24-тӥ сентябре Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртын. Удмурт нылкышноос берло аръёсы ужамзылы йылпумъянъёс лэсьтозы но огазеяськонлы выль тӧро быръёзы.
Ужрадлэн одӥгез люкетэз удмурт нылкышноослэн нырысетӥ ӧтчамзы ортчем дырысен 100 ар тырмонэн герӟаськемын луоз. Отын чузъяськозы нылкышно движенилы сӥзем докладъёс. Трос саклык висъямын луоз историлы. Со сяна, пичи пургаос Сарапулын ортчем нырысетӥ нылкышно конференцилэсь инсценировказэ возьматыны чаклало.
Та конференциын ик сётозы Ашальчи Оки нимо премиез. Туэ данъетэз басьтозы Россия Федерациысь дано артистка Валентина Пудова, дышетон удысысь дано ужась, «Удмурт Кенешлэн» Сарапул ёросысь ёзэныз кивалтӥсь Нина Бехметова.
Наталья Михайлова
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