«Удмурт дунне» газетысь журналист Валентина Емельянова ручказэ огдырлы воштӥз полыслы

Гурезь йылын.

Туспуктӥз Екатерина Емельянова.

Инкуазьлэсь чеберзэ ас синмын адӟыны кулэ, шуо. Кӧня ке ар талэсь азьло Урал гурезьёсты котыръяй, нош таяз учыре шуръёсты эскерыны малпай.

Койва но Чусовой

Ми 3 нунал ӵоже Койва но Чусовой шуръёс кузя уямы. Коми-пермякъёс верамъя, Койва шурлэн нимыз 2 кылъёслэсь пӧрмемын: «кой» — пальккаськем, «ва» — ву. Та шурлэн вуэз чылкыт но ӝог бызись, пе. Зоръёс бере чылкыт ву адӟыны ӧз кылды, нош ӝоглыкез сыӵе ик кылемын вал, интыен-интыен катамаранъёсты часкын 5-сен 15 километрозь нуиз.

Гурезь выжыостӥ куашетыса бызись шур иськемлы быдэ 37 сантиметрлы улӥегес усе. Солэн кузьдалаез 180 иськем, пасьталаез 30-сен 150 метр, мурдалаез 2-сен 4 метр. Шурын трос шормуӵъёсыз вань. 19-тӥ дауре, пе, Уралын нырысьсэ шедьтӥллям алмаз, Койва шурлэн лазеггес интыосаз дуно из утчасьёс копаськиллям. Койва шур усе Уралысь тужгес бадӟым Чусовой шуре, нош таиз ини — Кам шуре. Пусйыны кулэ, Чусовой городэ интыяськемын Уралысь вашкалаез андан ӵыжатон завод.

Шур кузя — катамаранэн.



Ручка интые — полыс

8 час автобусэн мынэммы бере Кусье-Александровский гурт доры вуимы — татысен Койва кузя васиким. Урамъёссы сюбегесь но чутыр-чатыресь, юртъёссы пичиесь, ваньмыз сямен брусъёслэсь лэсьтэмын. Удмуртиысь гуртъёсын ӵошатыса, пеймытэсь но мӧзмытэсь потӥзы.

Пятница нуналэ 9 часысен походмы кутскиз. 36 мурт уж борды басьтӥськиз. Кин ке автобусысь дӥськутсэ, уян котыръёсты васькытъяз, нош кин ке соку ик сиён дасян борды басьтӥськиз. 2 час но ӧз ортчы, ваньмыз дась вал ни: кӧт тыремын, пыжъёсмы пеллямын, думылэмын. Одӥг катамаранэ 6 мурт интыяськиз, котькудӥзлэн нимаз котырез сяна, 3 нуналлы тырмымон чылкыт ву, сиён-юон но одӥг пол эстӥськымон пу, насосъёс отчы тыремын.

Пыжъёсы пуксеммылэсь азьло кивалтӥсьмы Дмитрий Алексеевич ваньмес дышетӥз спасательной жилетъёсыз шонер дӥсяны, полысаны. Пыжъёсы пуксеммылэсь азьло эшшо одӥг пол ваньзэ эскериз но сюрес вылэ потӥмы. Нуналаз, пе, 25-30 иськем ортчомы.

Пыдын вамышъянэз син азе пуктоно ке, трос кадь. Нош пыжен уяку, сюреслэсь кузьдалазэ шӧдоно вылымтэ. Ву каньылля нуэ, йыръёсынымы солань-талась бергатӥськомы, инкуазьлэсь чеберзэ синйылтыны тыршыса, котыр вож нюлэс, тросэтӥ интыосын ӝужыт из гурезьёс. Ыммес усьтыса мынон сяменымы полысаны вунэтылӥмы. Ярам коть, катамаранын пукись командирмы сэзь вал. «Паллянъёсыз!» я «Буръёсыз!» шуыса кеське ке, соку ик сайкаськод. «Табань» кылэз но тодӥмы — тормозить каремез возьматэ. Валай, полысан ручкаен гожъяськон кадь гинэ вылымтэ. Тужгес но пӧсь йӧтылӥз, шурлы пумит полысаку. Люкетылӥзы на шормуӵъёс. Татысен ик тодӥ, жильыртыса бызись шурлэн мукет палаз пыжен потон амалъёсты. Кылсярысь, ву медаз нуы шуыса, паллян палаз пукисьёс берлань полысало, нош буръёсыз — азьлань.







Гурезь, пещера но борщевик

Милесьтым группамес кыдёкысен синйылтыны луэ вал: ваньмылэн одӥг кадь нап-ӵуж жилетъёсмы, сьӧдэн гордэн полысъёсмы, эшшо ке небыт пуконъёсмы. Мукет туристъёс вожъяськыса кадь учкылӥзы ми шоры. Пермьысь сяна, Ижысь уясьёсты но трос пумитамы. 2-тӥ нуналаз сюрес вылэ потӥмы гинэ, кивалтӥсьёсмылы SOS гожтэм вуиз. Сотовой телефонъёс уг куто бере, мукет уясь группаосын но катамаранъёс куспын вераськыны луэ вал рация пыр гинэ. Ижысь тодмоосмы, байдаркаосын уясьёс, коласькиллям, азьлань мыныны кышкаллям. Соос доры дугдылӥмы, быгатэммыя юрттэт сётӥмы, походын угось ваньмыз одӥг семья выллем, мылкыдзэс буйгатӥмы но нош ик катамаранъёсамы пуксьылӥмы.

Байдаркаосын сярысь, катамаранъёсын уяны капчигес но, сокем кышкыт но ӧвӧл вылэм. Озьы ке но милям но катамаранъёсмы пасяськылӥзы. Ярам, воргоронъёс соосты ӝог лякылӥзы.

Сплав дыръя тодматскимы Малый Шайтан, Стрельный, Арочный, Красный, Филин но мукет бадӟым изъёсын (скала). Голубое тыэз учкыны ветлӥмы. Зоръёс бере чагыр буёлэз ышемын вал. Озероысь вуэз 10 квадрат метр гинэ, нош ву улын, пе, быдэс пещера. Озьы ик тодматскимы Чудесница пещераен, солэн кузьдалаез 512 метр. Пырон интыез йыр тэрымон гинэ, нош куд-ог интыостӥз нюжтӥськыса мыноно. Ог 20 метрзэ ми но ортчимы, нырысетӥ эркын интыозь. Изъёс пушкын кот, салкым, ляб сюлэмъёслы со ӧвӧл. Мон но отысь чаляк потӥ.

3 нунал куспын пӧртэм интыосы дугдылӥмы. Жуг-жагмес ваньзэ сутӥмы, нош ӝуасьтэм арбериосты сьӧрамы Чусовой городозь вайимы. Шуныт коркамы вал палаткаос, 2-тӥ нуналаз мунчое но пыримы. Пӧсез гуртысь мунчоын кадь вал. Ӝытлы быдэ тылскем дурын кырӟаса пукылӥмы. Та сплав дыръя монэ одӥгез паймытӥз: пыдлось нюлэскын но, город-гуртъёс туж кыдёкын ке но, трактор-машина пытьыос трос, нош ярдуръёсын лачак борщевик будо. Адӟем суредъёс туннэ но син азе пуксё: каксяос но лудӵӧжъёс лобало, инмын ӧрӟиос но душесъёс кесясько.

Валентина Емельянова