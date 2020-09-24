Удмуртия карантинэ пытсамын уз луы
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22-тӥ сентябре Кун Кенешысь депутатъёс люкаськылӥзы 27-тӥ сессиязы. Отчы пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, шаерамы кылдэм югдурлы вакчияк дунъет сётӥз.
Пусйиз: валтӥсез ужпум — коронавирусэн нюръяськон, калыклэсь тазалыксэ утён. Сӥзьыл вуэмъя черламъёслэн лыдзы йылыны кутскиз. Уката трос черламъёс гужем ӵоже шаермылэн палэназ шутэтскыны потамъёс пӧлын. Таин валче республикаямы выльысь ялоно луиз маска нуллыны косэмын.
— Но туннэ юри ортчи шоркаретӥ, сактӥ транспорт дугдылон интыосты — 5-10 процентэз гинэ адямиос маска нулло, — пусйиз Тӧро, — Уката уг валаськы 65 арессэс ортчемъёсты.
Висисьёслэн лыдзы йылӥз ке но, республикамес карантинэ пытсаны чакламын ӧвӧл.
— Супыльтонъёс вӧлмизы: 20-тӥ сентябрьысен республикамы нош ик пытсамын луоз, — ватсаз А. Бречалов. — Туннэ 22-тӥ число ни — ӧм ворсаське. Туж оскисько, карантинозь ум вуэ шуыса. Инфекциез алон понна ужрадъёс кутӥсько. Та вакытэ Москваысь 10 врачъёс дорамы вуэмын, котькуд ковид-центре кожылӥзы ни. Пусъё, шаерысьтымы врачъёс ужзэс валаса, тыро-пыдо быдэсъяло шуыса. Со сяна, врачъёслы юрттӥськыны потэмын Ижысь медициная кун академиысь ординаторъёс но медколледжъёсысь студентъёс.
А. Бречалов верамъя ик, коронавирусэн, пневомониен черламъёсты йӧнатон понна койкаос республикаямы тырмыт: дасямын 1 сюрс 602, 1 сюрс 460-эз али кутӥсько. Со сяна, ватсаса 480 койка усьтыны луонлык вань. Ковид-центръёсы вуизы 4 томографъёс, рентген лэсьтыны 10 УЗИ лэсьтыны 7 аппаратъёс но трос мукетыз.
Нылпи учреждениос ужало, вань куронъёсты чурыт чакласа. 169 школаосысь 453 классъёс али карантинэ потэмын. 16-эз — семьяязы коронавирус шараяськемен, кылемъёсыз — ОРВИ, ОРЗ висёнъёс сэрен.
Элина Кумачёва
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