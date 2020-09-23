«Удмуртия» издательство эшшо одӥг конкурсын вормиз
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«Удмуртия» издательстволэн «Удмуртская народная кухня» но «Секреты удмуртских мастеров» книгаосыз пэшшо одӥгаз конкурсын вормисе потӥзы.
Конкурс ортчиз Рязаньын «Читающий мир» фестиваль дыръя. Туэ со 25-тӥзэ радъяськиз, сӥземын вал Сергей Есенинлэн вордскемез дырысен 125 тырмонлы. Вожвылъяськонэ пыриськизы быдэс дуннеысь 80 книгапоттонниос, соос возьматӥзы 190 книгаоссэс. «Удмуртия» издательство отысь шумпотымон иворен бертӥз. Пӧртэм калыкъёсты герӟамез понна «Удмуртская народная кухня» книга пусъемын дипломем но статуэткаен, нош «Секреты удмуртских мастеров» книга быдэс Россиысь тужгес устоез луиз.
— Издательстволы 100 ар тырмиз. Солы сӥзем ужрадъёсмес йылпумъямы Рязаньын таӵе бадӟым ужрадын, — пусйиз «Удмуртия» книгапоттоннилэн директорез Юрий Кузнецов.
Конкурсэ пыриськем сяна, издательство аслэсьтыз ужрадзэ ортчытӥз, калыкез быдэстэм ужъёсыныз тодматӥз, Удмуртиысь авторлэн А. Кононовлэн «Капля крови» книгаезлы презентация лэсьтӥз.
Вераны кулэ, «Секреты удмуртских мастеров» алигес вормиз вал шаертодонлы сӥзем «Малая Родина» конкурслэн огаз номинацияз. Со азьпалтӥз быдэс Россиысь 100-лэсь уно книгосты.
Мария Петрова
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