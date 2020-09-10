Удмуртиыын кутскиз город Думаосы депутатъёс понна дырызлэсь вазь куара сётон
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2-тӥ сентябрьысен Удмуртиысь вань городъёсын кутскиз город Думаосы депутатъёс понна дырызлэсь вазь куара сётон.
Озьы ик быръёнъёс радъясько 12 ёросъёсын. Татын ёрос Кенешъёсы ватсаса депутатъёсты быръё. Со сяна, Кун Кенеше Ижысь Буммаш округъя депутат луон понна но вожвылъяськон мынэ. Оглом депутат мандат басьтыны кужымзэ мерта 996 кандидат.
Ужан нуналъёсы бырйыны лыктоно 16 часысен 20 часозь, шутэтскон нуналъёсы — 9 часысен 13 часозь.
11-тӥ но 12-тӥ сентябре Ижын дырызлэсь вазь куара сётон радъяськоз 8 часысен 20 часозь. Таӵе ик луонлык чакламын доразы куара сётӥсьёслы, соос, тазалыксы чутэмен, асьсэ участоказы мыныны уг быгато ке.
13-тӥ сентябре быдэс Россиын ортчоз огъя быръён нунал. Пандемиен валче кылдэм югдур куара сётонэ выль амалъёс пыртӥз. Озьы бырйисьёс куара сётыны быгато дистанционной амалэн (сое уже куто Курск но Ярославль улосъёсын — татын Кун Думае депутатъёслы ватсаса быръёнъёс ортчо). Озьы ик куара сётыны луэ «Мобильной бырйись» механизм пыр — со понна 8-тӥ сентябрёзь бырйисьёс куриськон сётъязы «Госуслуги» портал пыр.
Удмуртиысь Быръёнъёсъя валтӥсь комиссилэн тӧроез Виктор Кушко верамъя, бырйисьёслэсь температуразэс эскеро, кизэс антисептикен пазяло, котькудӥзлы нимаз ручка сёто. Участокысь быръёнъя комиссиын ужасьёс, наблюдательёс, полицейскойёс маскаен пуко. Быръёнъёсты ортчытон интыосын 3 нунал ӵоже — 11-тӥ, 12-тӥ но 13-тӥ сентябре — дезинфекция ортчытозы.
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Елена СКВОРЦОВА
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