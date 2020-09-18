Удмуртиысь школаосты дистанционной амалэн дышетонэ выжтыны мугъёс ӧвӧл

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 18 сентября, 2020 15:49

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Удмуртиысь школаосты дистанционной амалэн дышетонэ уз выжтэ

Фото: А. Скворцова

Та дырлы вань пиналъёс пӧлысь ог 2 процентэз гинэ ОРВИ-ен черламын. 
Та сярысь ивортӥзы Удмуртиысь Дышетонъя но нуакая министерствоын ортчем брифингын. Министр Светлана Болотникова верамъя, котькуд школаын кылдытэмын асьсэлы тупась график. Со юри озьы чакламын, нылпиос ог-огенызы шергес мед пумиськозы шуыса. Югдурез чакласа, куд-ог школаосын арняяз 1-2 нуналзэс пиналъёсты доразы заочно амалэн дышетскыны келяло. 
Та дырлы ворсамын Ярысь школа гинэ – татын висьыны усизы столовойын ужасьёс. Но 1-тӥ классэ ветлӥсь пиналъёслы нуналлы быдэ 2 урок радъяське, мукетъёсыз понна консультациос ортчо. 
Озьы ик шаерысьтымы нылпи садъёсысь 32 группаос карантинэ ворсамын. Со сяна, школаын уг дышетско 303 классэ ветлӥсь нылпиос. Пӧлысьтызы тросэз ОРВИ-ен черламын. Эшшо 8 класс ворсамын — татын дышетскись куд-ог нылпиослэн семьяязы коронавирус шараямын.

Алёна Скворцова

Туспуктэмез авторлэн

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 18 сентября, 2020 15:49
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