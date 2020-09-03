Удмуртиын гожтӥзы Вормонлы сӥзем диктант

3-тӥ куарусёнэ, Кыкетӥ дунневыл ож йылпумъяськем нуналэ, Россиын но эшшо 75 кунын гожтӥзы Вормонлы сӥзем диктант. Акция орчиз Удмуртиын но.

Туспуктӥз Виктория Крамова

Диктант гожтыны усьтэмын вал 180 котыр инты. Визь сынан ортчиз библиотекаосын, музейёсын, патриотической клубъёсын, школаосын. Ижкарын ужаз 90 пала площадка, диктант гожтыны луиз кырын но, кылсярысь, Шор площадьын, Киров нимо паркын, Драгунов нимо скверын но мукет интыосын. Школьникъёс но студентъёс, ужась калык но пенсионеръёс Быдӟым Отечественной война вакыт сярысь 25 юанлы валэктон сётӥзы. Пӧлысьтызы 5-ез герӟаськемын вал асьме федерал округен, вал Ижкарлы сӥзем юан но.

Акция борды итӥськиз М. Калашников нимо музей но. Татчы диктант гожтыны лыктӥзы военнослужащейёс, Гурт удысъя академиысь студентъёс. Диктант гожтон азьын меӵак эфирын вераськизы Москваын, Волгоградын, Самараын, Крымын но Берлинысь Наукая но культурая ӟуч центрын акциез радъясьёс.

Вань пыриськемъёслы сертификат сётӥзы. Со сяна, диктант гожтӥсьёслы «Правда» газетлэн 1945-тӥ арын 10-тӥ мае потэм номерезлэсь репринтсэ кузьмазы. Баллъёс тодмо луозы сентябрь пумын, соосты учкыны луоз диктантпобеды.рф вотэс бамысь. Вормисьёс пусъемын луозы кузьымъёсын, нош абитуриентъёслы вуоно арын ватсаса баллъёс сётозы.

Виктория Крамова