Удмуртие 8 автоклубъёс басьтэмын луозы

Пуась клубъёсын узырмизы Балезино, Вотка но Дэри ёросъёс. Августэ эшшо 3 автоклуб вуоз Можга, Сарапул но Ува районъёсы. 2-сэ витё Глазов но Эгра ёросъёсын.



Фото: Россиысь Лулчеберетъя министерство

Элькунмылы «Культура» нацпроект улсын туэ 39 миллион манет висъямын автоклубъёс басьтыны. 8 питырась клуб пӧлысь 3-ез Удмуртие вуиз ини.

Пуась клубъёсын узырмизы Балезино, Вотка но Дэри ёросъёс. Августэ эшшо 3 автоклуб вуоз Можга, Сарапул но Ува районъёсы. 2-сэ витё Глазов но Эгра ёросъёсын — соос ноябрьлэн пумозяз вуыны кулэ.

Автоклублэн липето уробоез ог 15 квадрат метръем сценалы пӧрмыны быгатэ. Пушказ пуктэмын концертъёс ортчытъяны кулэ луись ӟеч аппаратура: акустической система, микшерной пульт, проектор, ноутбук, ошиськись прожекторъёс но мукет техника. Вань на 5 киловаттъем генератор. Со сяна, кузов пушкын пуктэмын книга ӝажы, радъямын дӥськут но реквизит возён инты, дасямын ӟусъёс. Артистъёс толалтэ но, пӧсь куазен но калыкез шулдыртыны быгатозы: автоклублэн кузовез изотермической, со пушкын котьку няськыт возиське.

Удмуртиысь тросаз пичи гуртъёсын клубъёссы ӧвӧл, унояз культурая юртэз возьыны трос коньдон токма бырысал. Соин райцентръёслэсь пыдло интыяськем пичи гуртъёсы вуылӥсь автоклубъёс элькунмылы туж кулэ, пусйиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Туэ «Культура» нацпроект улсын Удмуртилы ог 200 миллион манет висъямын вал, эшшо 25 миллион манет ватсаса сётэмын, элькунмылэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэзлы сӥзьыса.

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Сергей ЗАХАРОВ