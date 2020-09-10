Ува ёросысь Ленин нимо СПК ветыл гидзэ тупатъя

Ува ёросысь Ленин нимо СПК-ын арлы быдэ гидъёссэс выльдыны тыршо. Али 120 йырлы ветыл гидзэс тупатъяло.

120 йырлы чаклам ветыл гидзэс паськытатӥзы ке, луонлык кылдоз пудозэс думылытэк возьыны.

Туспуктэм: Ува ёросысь Ленин нимо СПКлэн архивысьтыз

Гуртъёсын фермаос совето вакытэ ӝутэмын ай. Я липетсы вия, я борддоръёссы куашкан калэ вуэмын. Тупатъятэк нокызьы уг луы, шуэ хозяйствоен кивалтӥсь Александр Вахрушев. Кыйлудысь, Выль Кыйлудысь но Сяртчыгуртысь вань фермаосты кесяса, выльзэ пуктыны секыт угось. Соин но вуж гидъёссэс умоято. Кылсярысь, 120 йырлы чаклам ветыл гидзэс паськытатӥзы ке, луонлык кылдоз пудозэс думылытэк возьыны. Гидысь выжзэ ӝутӥзы, сое бетонэн кисьтӥзы ни. Пудоез сюдон инты тупатӥзы. Али тӥрлык но пудо сиён возён интыос лэсьто.

Кунян возьыны каркасъёслэсь амбар ӝутӥзы вал 2015-тӥ арын. Нырысь-валысь кышказы: кезьыт азьын кызьы меда толалтэ кунянъёс улозы. Но салкым интыын пудозы син куспын чебертӥськиз. Выль туала ферма пуктэмзы потэ, но туннэ луонлыкъёссы ӧвӧлгес на: музъемен шуг-секытъёс кылдэмын, коньдон вылэ но рос-прос ӧз вуэ ни.

Хозяйствоысь специалистъёс верамъя, СПК-ын туннэ 2 сюрс 700 йыр сюро таза пудозы, 820-ез — кысконо скалъёс. Август толэзе нуналлы быдэ котькудӥзлэсь шорлыдын 16-17 литр йӧл кыскизы, оглом 5 сюрс 192 центнер люкаськиз. Шоро-куспо уждун 23-25 сюрс манет. Татын 202 мурт тырше ке но, кадръёслы ёрмон котькытын сямен ик вань. Уноез специалистъёссы пенсие потон арлыдазы вуэмын ни. Хозяйствоын оско: выльдӥськыны пӧрмытӥзы ке, егитъёс но, оло, доразы ужаны лыктозы.

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Елена САРАМАТОВА