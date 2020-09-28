Покчи классъёсты дунтэк сюодонэз радъянлы федерал бюджетын 2023-тӥ арозь 108 миллиард манет чакламын.

Туспуктӥз Максим Егоров

Та сярысь вераз дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Туэ Удмуртиысь ог 88 сюрс нылпиос школаын дунтэк нуназеяло. Уго мытэмын выль проект — покчи классъёсты дунтэк сюдон. Со сяна, тазьы ик кӧтсэс тыро Удмуртиысь трос нылпиё семьяосысь вань пиналъёс. 320 школаысь столовойёсын эскерон ортчытэмын ни, нылпиос-ты кызьы сюдо шуыса.

— Ми сак чакласьком, кыӵе шуг-секытъёсын пумисько школаос. Котькуд дышетон организацилэн аслаз менюэз вань, сое Роспотребнадзор юнматыны кулэ. Со сяна, ваньмаз муниципалитетъёсын менюос дасямын, соя сиён дасяны быгато школаосысь столовойёс. Озьы ик ми туж куриськом сюдонэз чакланэ пыриськыны мумы-бубыосты. Куд-ог школаосын со уж ӟеч радъямын, мукетъёсаз — лябгес, — вераз Светлана Болотникова.

Озьы ик покчи классъёс понна азинтӥське «Школа йӧл» проект. Городысь нылпиослы дунтэк йӧл но вӧзаз печення-преник сёто, гуртын йӧлын ӝук пӧзьто. Городъёсысь анай-атайёс выль дышетскон арлэн нырысетӥ арняяз ӟудӥзы: кытчы ышиз печення? Угось поставщикъёс ӝегамен, куд-ог школаосын йӧл гинэ висъяллязы. Куддыръя нылпиослы ческыт сиён сётъяллязы нуназеян дыръя. Светлана Болотникова верамъя, котькуд учыр сэрттӥське-пертчиське. Кыӵе школаосын печення ӧз сётъялэ, соос ортчем нуналъёс понна ваньзэ ӵош басьтӥзы ни.

Озьы ик дунтэк сисько тазалыксыя ляб луись нылпиос. Та пумысен республикаын югдур ӧз воштӥськы, соослы таӵе льгота вань.