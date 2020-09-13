Туннэ город Думаосы быръёнъёс ортчо
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Туннэ, 13-тӥ куарусёнэ, шаерысьтымы Ижысь, Воткинскысь, Сарапулысь, Глазовысь, Можгалась город Думаосы, 11 ёрос но 4 гурт администрациосысь кенешъёсы депутатъёсты быръё. Адямиос куразэс сёто 496 интыосын.
Кызьы ивортӥз Общественной палатлэн кивалтӥсез Рашид Хуснутдинов, быръёнъёсты чалклало палэнысь учкисьёс. Соос 1178 кузя. Озьы ик пусйиз, быръёнъёс умой ортчо.
Озьы ик ужа пӧсь телефон. 8 800 301 7 444 номеръя жингыртыса, луэ бырёнъёсты радъян сярысь юанъёстэс сётыны.
Вераны кулэ, пандемиен йырин, калык азе потыку, адямиослы маскаос нуллоно. Быръён участокъёсын ваньмаз сямен сыло дезсредствоос, кулэ дыръя люкыло маскаос. Калыклы номырлэсь кышканэз.
Сергей Захаров
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